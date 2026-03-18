Bintang Man City John Stones AKAN ABsen di Piala Dunia? Mantan bintang Liga Premier meminta Thomas Tuchel untuk mencoret bek tersebut

Stones telah menjadi pilar tim nasional Inggris selama bertahun-tahun, namun posisinya dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang kini berada dalam ancaman serius. Mantan bek tengah West Ham United, Anton Ferdinand, berpendapat bahwa minimnya waktu bermain dan cedera berulang yang dialami pemain berusia 31 tahun itu seharusnya membuatnya tersingkir dari daftar 26 pemain akhir pilihan Thomas Tuchel.

Stones hanya tampil tujuh kali di liga musim ini karena terus berjuang melawan berbagai masalah fisik, yang terbaru adalah cedera paha. Meskipun telah mengoleksi 87 caps dan memiliki rekam jejak yang bagus di turnamen-turnamen besar, Ferdinand tetap tidak yakin bahwa reputasi saja sudah cukup untuk memberinya tiket ke Piala Dunia.