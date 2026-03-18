Bintang Man City John Stones AKAN ABsen di Piala Dunia? Mantan bintang Liga Premier meminta Thomas Tuchel untuk mencoret bek tersebut
Cedera mengancam impian Stones di Piala Dunia
Stones telah menjadi pilar tim nasional Inggris selama bertahun-tahun, namun posisinya dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang kini berada dalam ancaman serius. Mantan bek tengah West Ham United, Anton Ferdinand, berpendapat bahwa minimnya waktu bermain dan cedera berulang yang dialami pemain berusia 31 tahun itu seharusnya membuatnya tersingkir dari daftar 26 pemain akhir pilihan Thomas Tuchel.
Stones hanya tampil tujuh kali di liga musim ini karena terus berjuang melawan berbagai masalah fisik, yang terbaru adalah cedera paha. Meskipun telah mengoleksi 87 caps dan memiliki rekam jejak yang bagus di turnamen-turnamen besar, Ferdinand tetap tidak yakin bahwa reputasi saja sudah cukup untuk memberinya tiket ke Piala Dunia.
Tuchel didesak untuk memprioritaskan performa
Dengan Tuchel yang akan menyelesaikan susunan skuadnya pada 11 Mei, perdebatan mengenai siapa yang harus menjadi pasangan Marc Guehi di jantung pertahanan Three Lions semakin memanas. Ferdinand mendukung perubahan baru di lini belakang, dengan menyarankan bahwa performa terkini di Liga Premier harus diutamakan daripada kontribusi historis mereka bagi tim.
Berbicara kepada SunSport, Ferdinand mengatakan: "Menurut saya, pasangan starter saya adalah Guehi dan Ezri Konsa. Saya rasa Harry Maguire akan memiliki andil, terutama melihat cara dia bermain saat ini di tim yang sedang berkembang pesat dan tampil sangat baik. Siapa lagi yang akan masuk? Dan Burn memiliki peluang untuk masuk, tetapi saya tidak melihat Stones masuk. Kecuali jika dia bermain mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil cukup baik, yang, seperti yang saya tahu, sulit dilakukan."
Henderson lebih unggul dari Stones dalam hal kepemimpinan
Meskipun ada yang berpendapat bahwa pengalaman Stones akan sangat penting di ruang ganti, Ferdinand yakin ada kandidat yang lebih baik untuk memberikan kepemimpinan sebagai pemain senior. Ia menunjuk mantan kapten Liverpool, Jordan Henderson, sebagai sosok senior yang lebih tepat untuk membantu skuad Tuchel selama Piala Dunia.
"Jika Anda ingin memilih seseorang berdasarkan kualitas kepemimpinan, Anda memilih seseorang berdasarkan apa yang telah mereka lakukan di lapangan dan untuk menjadi pengaruh nyata bagi tim – menurut saya, Anda memilih Jordan Henderson," jelas Ferdinand. "Anda tidak memilih seorang bek tengah. Dari apa yang Anda dengar, dia adalah pengaruh positif bagi tim. Bukan berarti Stones tidak demikian, tetapi kemungkinan dia bermain di Piala Dunia sangat kecil. Saya akan memilih Henderson sebagai pemimpin senior daripada Stones."
Stones berbagi pemikirannya tentang pensiun
Desakan agar Stones dicoret muncul di saat sang pemain sendiri telah mengakui bahwa ia telah mencapai titik jenuh. Pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan tahun lalu bahwa masalah cedera yang dialaminya telah membawanya ke titik terendah secara mental. Ia mengakui bahwa siklus rehabilitasi yang tak kunjung berakhir, yang selalu diikuti oleh kemunduran baru, membuatnya meragukan masa depannya di dunia sepak bola.
Berbicara mengenai perjuangannya, Stones mengatakan: "Musim lalu sangat berat bagi saya, sampai-sampai saya berpikir untuk berhenti. Saya tidak ingin melakukannya. Saya sudah muak bersikap begitu profesional dan berusaha melakukan segala hal sebaik mungkin, hanya untuk terus mengalami cedera dan tidak menemukan jawabannya. Itu adalah situasi yang sangat sulit."
