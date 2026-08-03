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Bintang Madrid masa lalu: Diomande mengancam masa depan Vinicius, Mbappe jadi biang masalah

Transfers
LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
R. Alkorta
Spanyol

Rafa Alkorta, mantan bintang Real Madrid, menjadi tamu dalam program "El Larguero" di radio SER untuk membahas bursa transfer Los Blancos.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Alkorta, yang menyampaikan kepuasan penuhnya terhadap perekrutan yang dilakukan klub, seraya menegaskan bahwa tim sangat membutuhkan perubahan dibandingkan dengan apa yang terjadi musim lalu.

Alkorta berkata, "Bagi saya, perekrutan itu tepat. Tim harus dibangun ulang, dan tidak ada pilihan lain."

Ia menekankan, "Bagi saya, perekrutan Marc Cucurella adalah yang terbaik dari semuanya, yang terbaik di antara seluruh transfer. Sementara sisanya, seperti Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan mungkin juga Yan Diomandé."

Ia menuturkan, "Saya tidak mengatakan mereka keliru musim lalu, karena para pemain yang mereka rekrut memiliki level yang tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih, terutama dari segi pengalaman."

Alkorta menambahkan, "Konaté memiliki level yang besar, dan jika Diomandé datang itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dan jika Rodri juga datang itu pun akan luar biasa. Tetapi persoalannya adalah sebagian pemain harus pergi, dan keluar dari Real Madrid bukanlah hal yang mudah, karena semua orang tahu bahwa ini adalah klub besar. Kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi akan ada pemain yang terpaksa pergi, sebab mereka tidak punya pilihan lain."

Ia juga memuji kualitas transfer-transfer baru tersebut, menganggap bahwa mereka akan memberikan kontribusi secara langsung, berbeda dengan apa yang terjadi musim lalu ketika klub merekrut talenta-talenta muda seperti Dean Huijsen dan Álvaro Carreras.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius Terus Mengulur Waktu, dan Saya Khawatir Manajemen Melakukan "Kesalahan"

    Ia juga menyinggung soal Vinicius Junior, yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027 dan berkeinginan memperpanjang, tetapi negosiasi dengan Real Madrid hingga kini belum mencapai kesepakatan, sehingga kepergiannya pada musim panas ini menjadi kemungkinan yang tetap terbuka.

    Alkorta mengatakan, "Ini situasi yang rumit, karena Vinicius terus mengulur waktu dan saya tidak tahu sampai kapan hal itu akan berlanjut."

    Ia menjelaskan, "Tentu saja, jika Diomande datang, ada kemungkinan Vinicius pergi. Yang akan saya anggap sebagai kesalahan adalah membiarkannya menghabiskan kontraknya lalu pergi secara gratis."

    Ia menambahkan, "Real Madrid menghadapi masalah, karena ketika Anda bernegosiasi dengan bintang sekelas Vinicius, negosiasinya sulit dan memakan waktu yang lama. Talinya bisa saja putus. Dan jika putus, itu tidak akan menjadi bencana, karena Vinicius adalah pemain yang nilai investasinya telah dikembalikan kepada klub sejak lama. Dan jika Diomande datang, itu akan menjadi pesan yang sangat kuat baginya."

    Alkorta menilai bahwa awal masalah Vinicius bermula dengan kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid dua tahun lalu, ketika ia menjadi bintang utama tim dan menerima gaji yang jauh lebih tinggi daripada pemain Brasil itu.

    Ia mengatakan dalam hal ini, "Di masa saya, saya tidak pernah tahu berapa gaji rekan-rekan setim saya, dan hal itu tidak penting bagi saya, bahkan tidak membuat saya bertanya. Sekarang, keadaannya sudah sangat berbeda. Ada orang-orang di sekitar para pemain yang bersikap sangat egois dan tidak memberikan nasihat yang tepat kepada mereka. Saya rasa para pemain muda harus memiliki kepribadian yang lebih kuat saat mengambil beberapa keputusan."

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