Rafa Alkorta, mantan bintang Real Madrid, menjadi tamu dalam program "El Larguero" di radio SER untuk membahas bursa transfer Los Blancos.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Alkorta, yang menyampaikan kepuasan penuhnya terhadap perekrutan yang dilakukan klub, seraya menegaskan bahwa tim sangat membutuhkan perubahan dibandingkan dengan apa yang terjadi musim lalu.

Alkorta berkata, "Bagi saya, perekrutan itu tepat. Tim harus dibangun ulang, dan tidak ada pilihan lain."

Ia menekankan, "Bagi saya, perekrutan Marc Cucurella adalah yang terbaik dari semuanya, yang terbaik di antara seluruh transfer. Sementara sisanya, seperti Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan mungkin juga Yan Diomandé."

Ia menuturkan, "Saya tidak mengatakan mereka keliru musim lalu, karena para pemain yang mereka rekrut memiliki level yang tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih, terutama dari segi pengalaman."

Alkorta menambahkan, "Konaté memiliki level yang besar, dan jika Diomandé datang itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dan jika Rodri juga datang itu pun akan luar biasa. Tetapi persoalannya adalah sebagian pemain harus pergi, dan keluar dari Real Madrid bukanlah hal yang mudah, karena semua orang tahu bahwa ini adalah klub besar. Kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi akan ada pemain yang terpaksa pergi, sebab mereka tidak punya pilihan lain."

Ia juga memuji kualitas transfer-transfer baru tersebut, menganggap bahwa mereka akan memberikan kontribusi secara langsung, berbeda dengan apa yang terjadi musim lalu ketika klub merekrut talenta-talenta muda seperti Dean Huijsen dan Álvaro Carreras.