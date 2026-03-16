Bintang Love Island, Montel McKenzie, menceritakan kapan hubungannya dengan Alisha Lehmann mulai berkembang dan bagaimana Maya Jama menjadi sosok yang 'menginspirasi' di Baller League

McKenzie bercerita kepada Daily Mail tentang kerjasamanya dengan dua sosok yang sudah dikenalnya: “Semua manajer, mereka sebenarnya juga punya pelatih kepala, yaitu seseorang yang berlatar belakang sepak bola. Setiap tim berbeda, tapi mereka yang memimpin sesi latihan dan lebih terlibat dalam pemilihan pemain.

“Tapi para manajer, jelas kalau ada mantan pemain profesional, mereka akan memberikan masukan. Jelas, kami punya Alisha, dia paham sepak bola jadi dia memberikan pendapatnya tentang cara kami bermain. Lalu kalau ada Maya, dia lebih menginspirasi, memberi kami sedikit motivasi sebelum pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri kami.

“Itu luar biasa. Saya sudah mengenal Maya dari acara TV, tapi saat mereka memberi energi di pinggir lapangan dan memberi dorongan. Hanya melihat mereka di sana membuat kita bermain lebih baik. Secara taktik mungkin tidak begitu banyak karena mereka tidak terlalu terlibat. Tapi semangat mereka di pinggir lapangan sangat membangkitkan semangat kami para pemain.

“Semua manajer, mereka tidak ingin terlihat seperti karakter yang dikenal orang. Mereka ingin sedikit lebih serius. Pada akhirnya para pemain menganggapnya serius, jadi ketika manajer Anda bercanda-canda, itu tidak menciptakan suasana yang tepat. Setelah musim pertama, saya bilang saya tidak bisa bermain untuk manajer yang suka bercanda-canda. Saya benar-benar di sini untuk menang.”