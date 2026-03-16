Bintang Love Island, Montel McKenzie, menceritakan kapan hubungannya dengan Alisha Lehmann mulai berkembang dan bagaimana Maya Jama menjadi sosok yang 'menginspirasi' di Baller League
Lehmann dan Jama menjalin kerja sama sebagai pelatih di Baller League
McKenzie, yang tampil dalam edisi 2023 Love Island, telah menjadi langganan di ajang Baller League UK — sebuah kompetisi sepak bola enam lawan enam di Copper Box Arena, London, yang mempertemukan pemain-pemain masa lalu dan masa kini dengan manajer-manajer selebriti.
Kompetisi tersebut akan kembali digelar pada bulan Maret, dengan McKenzie sebelumnya menjadi bagian dari MVPs United. Mereka tidak akan kembali pada tahun 2026, namun berhasil mendapatkan inspirasi kepelatihan dari pemain internasional Swiss Lehmann - yang kini kembali ke sepak bola Inggris bersama tim WSL Leicester - serta pembawa acara Love Island, Jama, selama dua musim yang produktif.
Seperti apa rasanya bekerja bersama Lehmann dan Jama
McKenzie bercerita kepada Daily Mail tentang kerjasamanya dengan dua sosok yang sudah dikenalnya: “Semua manajer, mereka sebenarnya juga punya pelatih kepala, yaitu seseorang yang berlatar belakang sepak bola. Setiap tim berbeda, tapi mereka yang memimpin sesi latihan dan lebih terlibat dalam pemilihan pemain.
“Tapi para manajer, jelas kalau ada mantan pemain profesional, mereka akan memberikan masukan. Jelas, kami punya Alisha, dia paham sepak bola jadi dia memberikan pendapatnya tentang cara kami bermain. Lalu kalau ada Maya, dia lebih menginspirasi, memberi kami sedikit motivasi sebelum pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri kami.
“Itu luar biasa. Saya sudah mengenal Maya dari acara TV, tapi saat mereka memberi energi di pinggir lapangan dan memberi dorongan. Hanya melihat mereka di sana membuat kita bermain lebih baik. Secara taktik mungkin tidak begitu banyak karena mereka tidak terlalu terlibat. Tapi semangat mereka di pinggir lapangan sangat membangkitkan semangat kami para pemain.
“Semua manajer, mereka tidak ingin terlihat seperti karakter yang dikenal orang. Mereka ingin sedikit lebih serius. Pada akhirnya para pemain menganggapnya serius, jadi ketika manajer Anda bercanda-canda, itu tidak menciptakan suasana yang tepat. Setelah musim pertama, saya bilang saya tidak bisa bermain untuk manajer yang suka bercanda-canda. Saya benar-benar di sini untuk menang.”
Terungkap: Saat Lehmann dan McKenzie mulai menjalin hubungan
Ambisi itulah yang membuat McKenzie berkolaborasi dengan Lehmann, dan kini keduanya bersatu di luar lapangan. Mengenai kapan kemitraan itu terbentuk, McKenzie menambahkan: “Sepanjang sebagian besar musim, kami tidak saling bicara. Bukan berarti dia menjadi pacarku sepanjang musim. Lebih tepatnya, itu terjadi sekitar pertengahan hingga akhir musim.
“Tapi jelas begitu kami mulai berbicara, itu membuat saya bermain jauh lebih baik. Mengetahui bahwa dia ada di pinggir lapangan, jika saya melakukan umpan yang buruk, saya harus segera kembali dan mencetak gol. Tentu saja, hal itu memberi dorongan seperti saat ada anggota keluarga atau teman yang menonton.”
Mengapa 'Love Island' justru merugikan karier sepak bola McKenzie
McKenzie kini telah menjadi nama yang tak asing lagi dan pernah membela klub National League South, Hemel Hempstead. Saat ini ia terdaftar di klub divisi ketujuh, Folkestone Invicta, namun ingin naik ke divisi yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola Inggris.
Penampilannya di Love Island dan Baller League membuat hal itu menjadi sulit, dengan pemain berusia 28 tahun ini mengatakan tentang upaya olahraganya: “Awalnya, saya pikir itu akan membantu saya karena saya pikir akan ada lebih banyak mata yang tertuju pada saya, atau orang-orang akan lebih memperhatikan saya.
“Tapi ternyata itu tidak membantu saya. Banyak manajer tidak merekrut saya karena mereka berpikir, ‘Oh, dia mungkin tidak serius soal sepak bola’, jadi hal itu memberi Anda reputasi buruk di lingkungan itu. Anda tahu, di sepak bola, mereka tidak suka aspek hiburan dari olahraga ini; mereka ingin menjaga agar semuanya tetap murni sepak bola.
“Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang memiliki kepribadian; mereka tidak ingin orang lain menunjukkan sisi lain dari diri mereka. Itulah mengapa menurut saya Baller League sangat bagus karena Anda bisa mengekspresikan kepribadian Anda, melakukan selebrasi, dan sedikit bercanda. Hal itu membuatnya jauh lebih menyenangkan bagi para pemain, dan juga lebih menghibur bagi para penonton.”
Baller League UK 2026: Tim-tim baru telah ditambahkan
Meskipun Lehmann dan Jama tidak lagi terikat dengan Baller League UK, beberapa tim baru telah ditambahkan untuk musim 2026 — termasuk Prime FC, yang akan dipimpin oleh selebriti daring KSI. YouTuber lain, Mark Goldbridge, juga bergabung dengan Gold Devils saat mereka bersaing memperebutkan gelar sebagai pendukung Manchester United terbaik melawan pemenang I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, Angry Ginge, dan tim Yanited-nya.
