Terlepas dari hasil yang sukses dan pencapaian pribadi berupa clean sheet pada debutnya, Jacquet mengkritik penampilannya sendiri saat berbicara kepada media setelah peluit akhir. Bek tengah muda itu menegaskan bahwa meski ia senang dengan hasil tim secara keseluruhan, ia yakin masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam permainannya sendiri. Dorongan tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan ini menjadi ciri khas lingkungan elite yang ia rasakan setiap hari di Anfield di bawah pengawasan raksasa Premier League tersebut.

Merefleksikan pertandingan itu, sang bek mengakui bahwa pikirannya sudah tertuju pada kesalahan-kesalahan yang ia rasa ia buat selama laga. "Sudah pasti bahwa sebagai seorang bek, clean sheet, tidak ada yang lebih baik. Ditambah kemenangan pada akhirnya. Saya hanya bisa senang. Tapi kalau mengatakan saya puas, tidak. Saya teringat 2-3 bola ofensif, saya bisa berbuat lebih baik begitu saya merebutnya kembali. Namun secara keseluruhan saya senang, kami pulang dengan 3 poin dan clean sheet," jelas sang bek.