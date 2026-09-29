AFP
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Bintang Liverpool Jeremy Jacquet menetapkan standar tinggi setelah mencatatkan clean sheet dalam debutnya bersama Prancis melawan Belgia
Debut gemilang untuk youngster Liverpool
Ditugaskan untuk mengawal lini pertahanan Prancis bersama Maxence Lacroix, mantan pemain Rennes berusia 21 tahun itu tampil sangat tenang sepanjang 90 menit. Keberadaan fisiknya sangat menonjol, karena ia mendominasi beberapa duel udara penting dan duel di lapangan untuk membendung lini depan Belgia yang berbahaya.
Saat banyak pemain muda akan merasa terintimidasi oleh momen tersebut, Jacquet justru tampak menikmati tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam situasi berisiko tinggi seperti ini. Transisinya dari level klub di Liverpool ke panggung internasional terlihat mulus, menegaskan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta bertahan paling menjanjikan di Eropa. Terlepas dari tekanan laga debut, kemampuan teknisnya saat menguasai bola tetap terlihat jelas, memberikan fondasi yang kokoh bagi Prancis untuk membangun serangan dari area pertahanan sendiri dalam kemenangan tipis 1-0.
- AFP
Standar tinggi meski meraih kemenangan
Terlepas dari hasil yang sukses dan pencapaian pribadi berupa clean sheet pada debutnya, Jacquet mengkritik penampilannya sendiri saat berbicara kepada media setelah peluit akhir. Bek tengah muda itu menegaskan bahwa meski ia senang dengan hasil tim secara keseluruhan, ia yakin masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam permainannya sendiri. Dorongan tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan ini menjadi ciri khas lingkungan elite yang ia rasakan setiap hari di Anfield di bawah pengawasan raksasa Premier League tersebut.
Merefleksikan pertandingan itu, sang bek mengakui bahwa pikirannya sudah tertuju pada kesalahan-kesalahan yang ia rasa ia buat selama laga. "Sudah pasti bahwa sebagai seorang bek, clean sheet, tidak ada yang lebih baik. Ditambah kemenangan pada akhirnya. Saya hanya bisa senang. Tapi kalau mengatakan saya puas, tidak. Saya teringat 2-3 bola ofensif, saya bisa berbuat lebih baik begitu saya merebutnya kembali. Namun secara keseluruhan saya senang, kami pulang dengan 3 poin dan clean sheet," jelas sang bek.
Zidane bereksperimen dengan talenta baru
Masuknya Jacquet merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari Zidane untuk menyuntikkan energi baru ke dalam skuad tim nasional. Pelatih legendaris itu tidak ragu memberikan kesempatan kepada mereka yang tampil apik di level klub, dan bentrok dengan Belgia menjadi panggung pembuktian yang sempurna. Sementara Jacquet bersinar di lini belakang, para debutan lain juga berupaya meninggalkan jejak, termasuk penyerang Stade Rennais Esteban Lepaul yang menjalani starter pertamanya di bawah rezim baru ini. Itu adalah malam yang ditandai transisi dan janji era baru bagi Prancis.
Kemitraan di lini pertahanan antara Jacquet dan Lacroix memberikan gambaran tentang potensi masa depan tim nasional Prancis. Dengan para pemain senior mulai menepi, pintu terbuka bagi generasi baru untuk memantapkan diri sebagai penghuni tetap skuad.
- AFP
Menatap ke depan untuk bek Liverpool
Zidane telah menunjukkan kesediaan untuk mengintegrasikan darah baru sejak mengambil alih kendali, dan penampilan Jacquet jelas memberi bahan pertimbangan bagi manajer legendaris itu. Bek tersebut akan berharap bisa mempertahankan tempatnya untuk laga Jumat melawan Italia, ketika penampilan disiplin lainnya bisa membuatnya naik dalam urutan pilihan. Dengan beberapa bek senior berada di bawah tekanan untuk mempertahankan performa mereka, wonderkid Liverpool itu berada dalam posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang apa pun di starting XI seiring kampanye Nations League berlanjut.
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