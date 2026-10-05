Bek tengah Liverpool Jacquet terpaksa dicoret dari susunan starter Prancis untuk laga krusial pada Senin malam melawan Belgia di Stade de France. Bek Prancis itu merasakan ketegangan pada hamstring kiri dalam beberapa jam menjelang kick-off, sehingga staf pelatih Prancis memutuskan untuk mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan semata. Tanpa mengambil risiko apa pun terkait kebugarannya, pencoretan ini murni ditujukan untuk mencegah kondisi itu bertambah parah sebelum ia kembali menjalani tugas di klub.

Kabar ini akan langsung memicu kekhawatiran bagi staf pelatih Liverpool saat mereka menatap jadwal domestik yang melelahkan, terutama mengingat beban kerja Jacquet di UEFA Nations League musim ini. Setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 1-0 atas Turkiye, sang bek bermain penuh 90 menit dalam kemenangan 1-0 atas Belgia dan hasil imbang 1-1 dengan Italia.