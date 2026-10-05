AFP
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Bintang Liverpool Jeremy Jacquet dicoret untuk laga Prancis melawan Belgia saat bek Manchester United mendapat debut senior
Kemunduran cedera bagi bintang Liverpool
Bek tengah Liverpool Jacquet terpaksa dicoret dari susunan starter Prancis untuk laga krusial pada Senin malam melawan Belgia di Stade de France. Bek Prancis itu merasakan ketegangan pada hamstring kiri dalam beberapa jam menjelang kick-off, sehingga staf pelatih Prancis memutuskan untuk mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan semata. Tanpa mengambil risiko apa pun terkait kebugarannya, pencoretan ini murni ditujukan untuk mencegah kondisi itu bertambah parah sebelum ia kembali menjalani tugas di klub.
Kabar ini akan langsung memicu kekhawatiran bagi staf pelatih Liverpool saat mereka menatap jadwal domestik yang melelahkan, terutama mengingat beban kerja Jacquet di UEFA Nations League musim ini. Setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 1-0 atas Turkiye, sang bek bermain penuh 90 menit dalam kemenangan 1-0 atas Belgia dan hasil imbang 1-1 dengan Italia.
- AFP
Leny Yoro melangkah ke bawah sorotan
Dalam sebuah perkembangan yang akan menarik perhatian para penggemar di wilayah barat laut Inggris, bek Manchester United Leny Yoro menjadi sosok yang dipilih untuk menggantikan Jacquet di jantung pertahanan Prancis. Promosi itu menandai momen penting bagi Yoro, yang dalam prosesnya menjalani debut internasional seniornya untuk Timnas Prancis.
Sementara Yoro merayakan penampilan perdananya, fokus petinggi Liverpool tetap tertuju pada tingkat keparahan kondisi Jacquet. Bek Prancis itu sudah mencatatkan tujuh penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool musim ini, membentuk kemitraan pertahanan yang tangguh bersama Virgil van Dijk di tim asuhan Andoni Iraola setelah kedatangannya dari Rennes pada musim panas.
Ujian krusial menanti di Merseyside
Setelah rangkaian laga internasional berakhir, Jacquet dijadwalkan segera kembali ke Merseyside untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim medis Liverpool. Waktu ini sangat krusial bagi Iraola, yang timnya saat ini tengah bersiap menghadapi bentrokan besar Premier League melawan rival perebutan gelar, Manchester City, di Anfield pada Minggu ini.
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi untuk laga yang akan datang ini, karena Manchester City saat ini memimpin klasemen Premier League dengan catatan sempurna 15 poin dari lima pertandingan. Sebaliknya, Liverpool berada di posisi keenam dengan sembilan poin, yang menambah tekanan bagi tim Iraola untuk meraih hasil di Anfield dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen.
- AFP
Drama Nations League berlanjut
Di sisi seberang lapangan, Belgia juga melihat ke Premier League untuk mencari inspirasi ketika gelandang Chelsea Romeo Lavia mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti. Lavia terus tampil mengesankan untuk negaranya setelah menjalani debut penuh yang kuat pekan lalu, meski Belgia menelan kekalahan tipis 1-0 di tangan Prancis.
Prancis asuhan Zinedine Zidane memasuki laga malam itu di puncak klasemen grup, dengan keunggulan tipis satu poin atas Belgia. Absennya Jacquet dan masuknya Yoro menambah narasi baru pada laga yang sudah sarat rivalitas regional.
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