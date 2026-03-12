Bintang Liverpool, Hugo Ekitike, berbagi pengalamannya bermain bersama Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain, serta menyebut rekan setim favoritnya di Anfield

Sejak kepindahannya senilai £79 juta dari Eintracht Frankfurt pada musim panas, pemain Prancis ini tampil impresif bersama Liverpool, mencetak 15 gol dan memberikan enam assist dalam 38 penampilan. Performa gemilangnya ini membuatnya masuk ke skuad Prancis asuhan Didier Deschamps menjelang Piala Dunia 2026. Namun, striker ini tidak puas hanya menjadi pemain reguler; ia menargetkan puncak prestasi individu dalam sepak bola.

Ketika ditanya oleh Owen Hargreaves apakah ia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik di dunia, Ekitike menjawab: "Saya pikir saya bisa, saya pikir saya bisa. Masih ada ruang untuk perbaikan, saya harus bekerja lebih keras, berkembang, tapi jelas saya sudah berada di tempat yang saya inginkan, dan saya ada di sini. Ketika saya mengatakan saya tidak takut pada apa pun, itu berarti saya tidak takut pada tekanan. Orang-orang memiliki ekspektasi terhadap saya, dan saya sebenarnya menyukai itu. Menyenangkan bagi saya untuk berada di sini, bermain di pertandingan besar, bermain di kompetisi besar. Saya selalu ingin berada di sana dan bermain di jenis pertandingan seperti itu untuk klub sebesar ini."