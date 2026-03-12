AFP
Diterjemahkan oleh
Bintang Liverpool, Hugo Ekitike, berbagi pengalamannya bermain bersama Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain, serta menyebut rekan setim favoritnya di Anfield
Pendidikan sepak bola yang paling lengkap
Mencermati sesi-sesi bersama para bintang di Paris dan kebanggaannya telah bekerja sama dengan Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali, Ekitike mengatakankepada TNT Sports: "Saya tidak bisa berbohong, sulit bagi saya untuk turun ke lapangan dan melakukan apa yang mereka lakukan di level yang sama. Saya pikir saya belum mencapai level itu. Ini tentang belajar di lapangan, berlatih, saya melihat banyak hal hebat. Bukan hanya soal keterampilan, saya belajar cara bergerak tanpa bola, cara menyentuh bola, cara mencetak gol, dan kepercayaan diri dalam permainan. Ketika saya melihat ke belakang, itu bukan masa yang hebat bagi saya [di PSG], tapi saya pikir itulah yang saya butuhkan saat itu. Saya belajar banyak, saya sangat bersyukur bisa berada di sana bersama pemain-pemain hebat. Itu adalah kenangan indah yang bisa saya simpan di rumah karena saya bermain bersama pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Itu sangat menyenangkan."
- Getty Images Sport
Ambisi untuk mencapai puncak
Sejak kepindahannya senilai £79 juta dari Eintracht Frankfurt pada musim panas, pemain Prancis ini tampil impresif bersama Liverpool, mencetak 15 gol dan memberikan enam assist dalam 38 penampilan. Performa gemilangnya ini membuatnya masuk ke skuad Prancis asuhan Didier Deschamps menjelang Piala Dunia 2026. Namun, striker ini tidak puas hanya menjadi pemain reguler; ia menargetkan puncak prestasi individu dalam sepak bola.
Ketika ditanya oleh Owen Hargreaves apakah ia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik di dunia, Ekitike menjawab: "Saya pikir saya bisa, saya pikir saya bisa. Masih ada ruang untuk perbaikan, saya harus bekerja lebih keras, berkembang, tapi jelas saya sudah berada di tempat yang saya inginkan, dan saya ada di sini. Ketika saya mengatakan saya tidak takut pada apa pun, itu berarti saya tidak takut pada tekanan. Orang-orang memiliki ekspektasi terhadap saya, dan saya sebenarnya menyukai itu. Menyenangkan bagi saya untuk berada di sini, bermain di pertandingan besar, bermain di kompetisi besar. Saya selalu ingin berada di sana dan bermain di jenis pertandingan seperti itu untuk klub sebesar ini."
Hubungan khusus dengan Florian Wirtz
Meskipun masa lalunya ditentukan oleh trio 'MMN', masa kini Ekitike di Liverpool ditentukan oleh kemitraan yang semakin erat dengan rekan setimnya, Florian Wirtz, yang juga merupakan pemain bintang. Meskipun kedua pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan di Merseyside, mereka secara bertahap membentuk pemahaman yang kuat, yang menurut Ekitike merupakan kunci kesuksesan individunya di depan gawang.
Ekitike sangat memuji No.10, mengatakan: "Di tim ini, saya pikir dia adalah pemain yang paling saya sukai untuk bermain bersama. Saya juga menyukai pemain lain, tetapi ketika Anda bermain sebagai striker dan memiliki No.10 yang sangat memahami sepak bola dan ingin bermain dengan gaya yang sama dengan Anda, hal itu membuat segalanya menjadi mudah. Saya memberitahunya bahwa jika kita bermain bersama, kita akan melakukan hal-hal hebat. Jika dia memberi saya bola, saya mengembalikannya dan hal-hal akan terjadi. Saya sangat menikmati bermain dengannya, dan saya tahu dia adalah pemain yang bisa memberi saya banyak assist sepanjang musim. Itu bagus memiliki pemain seperti itu di sisi Anda yang bisa membuat Anda bersinar."
- Getty Images Sport
Menyongsong Piala Dunia
Dengan 13 kontribusi gol dari Wirtz dan catatan impresif Ekitike, masa depan Liverpool terlihat cerah. Perkembangan pesepakbola Prancis ini dari pemain cadangan di Paris menjadi pemain kunci di Premier League berlangsung dengan cepat, dan ia mengaitkan keberhasilannya dengan ketahanan mentalnya. Dengan menerima tekanan dari suporter Anfield, Ekitike membuktikan bahwa pelajaran yang ia dapatkan dari Messi dan rekan-rekannya telah mempersiapkannya untuk level tertinggi dalam olahraga ini.
Seiring mendekatnya Piala Dunia 2026, mantan pemain Reims ini diharapkan akan memainkan peran penting untuk Prancis. Kemampuannya dalam menghubungkan permainan, dikombinasikan dengan penyelesaian klinis yang ia asah di Inggris, menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa.
