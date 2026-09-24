Kepindahan pinjaman Elliott ke Valencia dengan cepat mulai berantakan. Mencari awal baru setelah periode yang membuat frustrasi di Aston Villa, pemain 23 tahun itu baru mencatatkan 88 menit dari tiga penampilan sebagai pemain pengganti di La Liga musim ini.

Media Spanyol Marca melontarkan penilaian tajam terhadap kondisi fisik sang gelandang, dengan mengklaim bahwa ia datang jauh di atas berat bermain optimalnya, yang mengindikasikan bahwa Elliott sedang membayar harga atas pramusim yang sangat terganggu dan tidak lazim saat kembali di Liverpool.

Kekacauan itu meluas jauh melampaui lapangan. Valencia berada di peringkat ke-19 klasemen setelah kalah lima kali dalam tujuh pertandingan pembuka mereka, rangkaian hasil buruk yang membuat pelatih kepala Carlos Corberan dipecat hanya beberapa hari setelah kedatangan Elliott.



