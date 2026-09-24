Getty Images Sport
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Bintang Liverpool Harvey Elliott mendapat peringatan 'kelebihan berat badan' saat masa peminjamannya ke Valencia berubah menjadi mimpi buruk
Kebugaran Elliott dikritik di tengah gejolak Valencia
Kepindahan pinjaman Elliott ke Valencia dengan cepat mulai berantakan. Mencari awal baru setelah periode yang membuat frustrasi di Aston Villa, pemain 23 tahun itu baru mencatatkan 88 menit dari tiga penampilan sebagai pemain pengganti di La Liga musim ini.
Media Spanyol Marca melontarkan penilaian tajam terhadap kondisi fisik sang gelandang, dengan mengklaim bahwa ia datang jauh di atas berat bermain optimalnya, yang mengindikasikan bahwa Elliott sedang membayar harga atas pramusim yang sangat terganggu dan tidak lazim saat kembali di Liverpool.
Kekacauan itu meluas jauh melampaui lapangan. Valencia berada di peringkat ke-19 klasemen setelah kalah lima kali dalam tujuh pertandingan pembuka mereka, rangkaian hasil buruk yang membuat pelatih kepala Carlos Corberan dipecat hanya beberapa hari setelah kedatangan Elliott.
- Getty Images Sport
Gelandang tetap positif meski pemecatan manajer terjadi
Setibanya di Mestalla, Elliott bertekad untuk melupakan kesulitan yang baru-baru ini dialaminya. "Saya menginginkan kesempatan untuk datang ke sini, bermain secara reguler, dan merasakan liga yang berbeda," katanya. "Tujuan saya adalah mendapatkan kembali kepercayaan diri, bermain dengan bebas, dan menikmati sepakbola saya."
Gelandang itu juga menyoroti kepercayaan awal yang diberikan kepadanya oleh petinggi klub. "Saya sempat beberapa kali berbicara dengan Carlos Corberan, di mana kami membahas tujuan saya dan apa yang dia harapkan dari saya sebagai pemain," ujarnya sesaat sebelum pemecatan mendadak sang manajer. "Awal musim ini memang sulit, tetapi perjalanan masih panjang."
Terlepas dari kritik yang terus meningkat terkait berat badannya, Elliott berusaha menampilkan sikap tenang di dunia maya. "Sampai jumpa setelah jeda, Valencianistas! Kami akan terus bekerja dan kembali dengan lebih baik, terima kasih atas dukungan kalian," tulisnya di Instagram menjelang jeda internasional.
Karier yang mandek akibat klausul peminjaman dan pergantian manajer
Karier Elliott mengalami kemunduran signifikan dalam dua tahun terakhir. Setelah tersisih dari pilihan Arne Slot di Liverpool, ia dikirim ke Aston Villa, tempat ia hanya bermain selama 304 menit. Bos Villa Unai Emery sengaja menepikannya untuk menghindari aktifnya klausul kewajiban membeli senilai £35 juta.
Setelah kembali ke Merseyside, manajer baru Liverpool Andoni Iraola langsung menganggap Elliott tidak lagi dibutuhkan. Gelandang itu masih terikat kontrak di Anfield hingga 2028, tetapi karena Valencia tidak memiliki kewajiban untuk membelinya pada musim panas mendatang, masa depannya dalam jangka panjang tetap sangat tidak pasti.
Valencia saat ini menanggung sebagian besar gaji Elliott di Premier League, yang membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi ketiga di skuad. Komitmen finansial besar ini hanya memperbesar ekspektasi dan kritik yang muncul akibat start lambatnya di Spanyol.
- AFP
Pekan-pekan penentuan di bawah Javier Aguirre
Elliott kini menghadapi periode krusial selama tiga pekan untuk menyelamatkan masa peminjamannya di Spanyol. Jeda internasional menjadi pramusim yang dirancang khusus baginya, memberinya waktu singkat untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kebugaran bertanding, dan memenuhi tuntutan fisik klub.
Ia harus segera membuat manajer baru Valencia Javier Aguirre terkesan. Dengan mantan pelatih Meksiko itu hanya dikontrak hingga akhir musim, Aguirre membutuhkan hasil instan, yang berarti Elliott tak punya ruang untuk berbuat salah jika berharap menembus starting XI.
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