Kedatangan Iraola membawa perubahan filosofi taktik di Anfield, dan Szoboszlai menjadi pusat dari transisi tersebut. Pemain asal Hungaria itu mendapat tugas untuk menempati berbagai peran dalam sistem lini tengah yang cair, yang menuntut intensitas tinggi dan kesadaran posisi. Dalam hasil imbang 0-0 kontra Fulham baru-baru ini, Szoboszlai kesulitan secara signifikan, hanya memenangkan satu dari 10 duel individunya, yang memicu perdebatan di kalangan pundit dan suporter soal posisi terbaiknya.

"Saya rasa kalian melihatnya sedikit berbeda karena kami bermain dengan satu nomor 6, satu nomor 8, dan satu nomor 10 jadi nomor 6 dan nomor 8 tidak berada berdekatan, nomor 8 sedikit lebih tinggi dan nomor 6 sedikit lebih dalam, lalu nomor 10 bahkan sedikit lebih tinggi jadi itu bukan dua pemain yang berdampingan," jelasnya. Kompleksitas peran-peran ini menuntut tingkat kecerdasan sepakbola yang tinggi, sesuatu yang telah dipuji sang manajer dari pemain 23 tahun itu sejak kedatangannya. "Pekan lalu melawan Fulham saya bermain sebagai nomor 8, saya juga pernah menjadi nomor 2, saya pernah menjadi nomor 6, nomor 8, nomor 10, juga nomor 7," tambahnya.