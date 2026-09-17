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Bintang Liverpool Dominik Szoboszlai balas kritik dan menerima peran serbabisa di bawah Andoni Iraola
Szoboszlai membungkam para peragu
Szoboszlai membalas kritik terbaru terkait performanya dengan menampilkan aksi penentu kemenangan di Carabao Cup. Pemain internasional Hungaria itu menjadi penampil paling menonjol saat Liverpool meraih kemenangan 3-1 atas Tottenham pada Selasa malam, yang ditutup dengan gol spektakuler dari jarak jauh yang kembali mengingatkan publik Anfield akan kualitas luar biasanya. Terlepas dari gol indah tersebut, mantan pemain RB Leipzig itu belakangan berada dalam sorotan setelah serangkaian penampilan yang oleh sebagian pengamat dinilai kurang meyakinkan, terutama dalam laga sulit melawan Fulham akhir pekan lalu.
"Memang ada kritik? Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya, tapi terima kasih sudah memberi tahu saya. Anda tahu gol ini [melawan Spurs] saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada di samping saya karena kami juga manusia, jadi kami bisa menjalani pertandingan yang buruk," kata Szoboszlai.
- Getty Images Sport
Menavigasi tuntutan taktik Andoni Iraola
Kedatangan Iraola membawa perubahan filosofi taktik di Anfield, dan Szoboszlai menjadi pusat dari transisi tersebut. Pemain asal Hungaria itu mendapat tugas untuk menempati berbagai peran dalam sistem lini tengah yang cair, yang menuntut intensitas tinggi dan kesadaran posisi. Dalam hasil imbang 0-0 kontra Fulham baru-baru ini, Szoboszlai kesulitan secara signifikan, hanya memenangkan satu dari 10 duel individunya, yang memicu perdebatan di kalangan pundit dan suporter soal posisi terbaiknya.
"Saya rasa kalian melihatnya sedikit berbeda karena kami bermain dengan satu nomor 6, satu nomor 8, dan satu nomor 10 jadi nomor 6 dan nomor 8 tidak berada berdekatan, nomor 8 sedikit lebih tinggi dan nomor 6 sedikit lebih dalam, lalu nomor 10 bahkan sedikit lebih tinggi jadi itu bukan dua pemain yang berdampingan," jelasnya. Kompleksitas peran-peran ini menuntut tingkat kecerdasan sepakbola yang tinggi, sesuatu yang telah dipuji sang manajer dari pemain 23 tahun itu sejak kedatangannya. "Pekan lalu melawan Fulham saya bermain sebagai nomor 8, saya juga pernah menjadi nomor 2, saya pernah menjadi nomor 6, nomor 8, nomor 10, juga nomor 7," tambahnya.
Perdebatan soal posisi terbaik
Saat para penggemar terus memperdebatkan apakah Szoboszlai lebih cocok menempati peran menyerang atau posisi kreatif yang lebih dalam, sang pemain tetap tidak terusik oleh label taktis. Fleksibilitasnya menjadi aset besar bagi Iraola, yang harus menghadapi berbagai masalah cedera dan penyesuaian taktik sepanjang masa awal kepemimpinannya. Bagi Szoboszlai, prioritasnya sederhana, yakni masuk dalam daftar susunan pemain dan berkontribusi untuk upaya kolektif, terlepas dari posisi mana yang ia tempati di lapangan.
"Tidak, saya hanya ingin berada di lapangan. Mungkin saya tidak dalam performa terbaik di posisi nomor 6 karena saya memenangkan satu dari 10 duel, mungkin di pertandingan berikutnya saya akan memenangkan delapan dari 10, jadi setelah itu saya adalah nomor 6 yang bagus? Jadi ini selalu soal keseimbangan," kata Szoboszlai.
- Getty Images Sport
Menatap Bournemouth dan seterusnya
Kemenangan Liverpool atas Tottenham telah menyiapkan duel putaran keempat yang menggugah selera melawan Chelsea, tetapi fokus utama saat ini tetap tertuju pada Premier League. Liverpool dijadwalkan menghadapi Bournemouth pada Minggu ini, pertandingan yang kemungkinan besar akan menuntut Szoboszlai mempertahankan standar tinggi yang ia tunjukkan di ajang piala. Gelandang itu menegaskan bahwa kunci kesuksesan di klub sebesar Liverpool adalah bagaimana seorang pemain merespons kesulitan.
"Akan ada pertandingan ketika kami tidak bermain dalam performa terbaik sebagai tim, secara pribadi saya atau orang lain juga, tetapi percayalah kepada saya, yang terpenting adalah selalu meninggalkan masa lalu lalu menghadapi yang berikutnya, yang berikutnya, reaksi itulah yang penting," pungkas sang gelandang.
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