Andoni Iraola kini harap-harap cemas soal kebugaran salah satu andalan serangannya setelah Gakpo secara resmi dipastikan absen hingga sisa jeda internasional. Mantan bintang PSV Eindhoven itu tampil sebagai starter untuk Belanda dalam laga Nations League melawan Serbia, tetapi malamnya harus berakhir lebih cepat dengan cara yang menyakitkan. Insiden itu terjadi pada awal babak pertama pertandingan di Beograd, ketika pemain berusia 27 tahun itu menjadi korban tekel keras. Laporan menyebutkan bahwa Gakpo mengalami cedera setelah mendapat tekel dari Sasa Lukic, yang menerima kartu kuning atas pelanggaran keras tersebut.

KNVB mengonfirmasi pada Senin sore bahwa sang pemain sudah meninggalkan pemusatan latihan untuk memulai proses pemulihannya, meninggalkan lubang besar dalam rencana taktis Xavi untuk pertandingan-pertandingan mendatang.