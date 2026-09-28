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Bintang Liverpool Cody Gakpo mundur dari skuad Belanda setelah mendapat tekel keras saat melawan Serbia
Pukulan cedera di level internasional untuk bintang Liverpool
Andoni Iraola kini harap-harap cemas soal kebugaran salah satu andalan serangannya setelah Gakpo secara resmi dipastikan absen hingga sisa jeda internasional. Mantan bintang PSV Eindhoven itu tampil sebagai starter untuk Belanda dalam laga Nations League melawan Serbia, tetapi malamnya harus berakhir lebih cepat dengan cara yang menyakitkan. Insiden itu terjadi pada awal babak pertama pertandingan di Beograd, ketika pemain berusia 27 tahun itu menjadi korban tekel keras. Laporan menyebutkan bahwa Gakpo mengalami cedera setelah mendapat tekel dari Sasa Lukic, yang menerima kartu kuning atas pelanggaran keras tersebut.
KNVB mengonfirmasi pada Senin sore bahwa sang pemain sudah meninggalkan pemusatan latihan untuk memulai proses pemulihannya, meninggalkan lubang besar dalam rencana taktis Xavi untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
- AFP
Tidak ada pemain pengganti yang dipanggil oleh Xavi
Meski penyerang Liverpool itu hengkang dengan sorotan besar, staf pelatih Belanda memutuskan untuk tidak memanggil pengganti untuk dua laga terakhir jeda ini. Xavi merasa memiliki kedalaman skuad yang cukup dalam komposisi saat ini untuk menutup kekosongan di sisi kiri. Ruben van Bommel, yang tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada Minggu malam, diperkirakan akan bersaing untuk tempat di susunan pemain inti. Skuad itu juga masih memiliki Noa Lang, yang memberi sang manajer dua opsi berbeda untuk mempertahankan daya gedor mereka dalam laga-laga mendatang.
Keputusan untuk tetap dengan skuad yang ada menegaskan kepercayaan manajer kepada para pemain mudanya, meski absennya kehadiran senior Gakpo tanpa diragukan lagi akan terasa. Belanda dijadwalkan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada Kamis ini sebelum kembali ke Philips Stadion di Eindhoven untuk menuntaskan agenda mereka pada Oktober.
Staf medis Liverpool siaga tinggi
Raksasa Premier League itu akan mencemaskan kebugaran pemain internasional Belanda mereka saat ia bersiap terbang kembali ke Merseyside untuk evaluasi lebih lanjut. Liverpool mengonfirmasi bahwa Gakpo kini akan kembali ke klub untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh staf medis di AXA Training Centre. Laporan awal dari kubu Belanda menunjukkan masalah tersebut berkaitan dengan pergelangan kakinya, meski tingkat keparahan cedera itu masih belum jelas sampai ia menjalani pemindaian di Inggris. Waktu terjadinya situasi ini sangat sensitif bagi Liverpool, yang ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen Premier League.
- Getty Images Sport
Laga krusial kontra Manchester City menanti
Bagi Liverpool, perhatian utama adalah apakah Gakpo akan tersedia untuk laga besar melawan Manchester City pada Minggu depan. Liverpool dijadwalkan menjamu tim asuhan Enzo Maresca di Anfield pada 11 Oktober dalam pertandingan yang sudah disebut-sebut sebagai laga yang berpotensi menentukan gelar. Tim medis di AXA Training Centre akan bekerja tanpa henti untuk memastikan sang penyerang memiliki peluang sebaik mungkin untuk pulih dengan cepat.
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