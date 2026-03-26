Bintang Liverpool Alexis Mac Allister memamerkan gaya rambut barunya yang sangat berbeda saat bergabung dengan skuad Argentina
Mac Allister mengejutkan dengan potongan rambut buzz cut
Mantan pemain Brighton itu telah mengganti penampilannya yang biasa dengan potongan rambut cepak yang rapi. Ia membagikan transformasi tersebut di Instagram bersama keterangan yang berbunyi, "Seperti ayah seperti anak," sambil menandai ayahnya, mantan pesepakbola profesional Carlos Mac Allister.
Berita ini muncul di tengah kesibukan sang gelandang, yang merupakan salah satu dari 13 pemain Liverpool yang sedang berada di luar negeri selama jeda internasional. Meskipun pertandingan Finalissima yang dinantikan antara Argentina dan Spanyol dibatalkan karena kekhawatiran geopolitik di Timur Tengah, Mac Allister tetap fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang negaranya. Juara dunia bertahan ini kini akan menghadapi Mauritania dan Zambia dalam pertandingan persahabatan, sambil melanjutkan persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026.
Rekan setim menanggapi perubahan tersebut
Tak butuh waktu lama bagi rekan-rekan setim Mac Allister di Liverpool untuk ramai-ramai berkomentar. Ryan Gravenberch menanggapi dengan serangkaian emoji tertawa, sementara Curtis Jones menambahkan: "Anak yang baik." Ibrahima Konate, yang sendiri sudah tak asing lagi dengan gaya rambut gundul, menunjukkan dukungannya dengan mengunggah emoji hati.
Ketidakpastian mengenai masa depan Anfield
Meskipun berstatus sebagai sosok kunci di lini tengah Liverpool asuhan Arne Slot, rumor mengenai masa depan jangka panjang Mac Allister terus beredar. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Real Madrid terus memantau pemain bernomor punggung 10 Liverpool tersebut, terutama karena The Reds sedang menghadapi masa transisi. Ayahnya, Carlos, baru-baru ini menyatakan bahwa mereka masih "menunggu tawaran perpanjangan kontrak" dan ingin mengetahui rencana masa depan klub.
Menyikapi jalur kariernya, gelandang tersebut mengaku kepada streamer La Agusneta: "Saya menjadi seorang ayah dan Anda mulai memprioritaskan banyak hal. Dan mungkin tidak terlalu egois jika hanya melakukan apa yang saya inginkan." Ia juga mengungkapkan keinginan sentimental untuk suatu saat kembali ke akar-akarnya, dengan menyatakan: "Saya ingin sekali kembali ke Argentinos Juniors karena ayah dan saudara-saudara saya tumbuh besar di sana dan kami bersyukur. Dan tentu saja, ke Boca suatu saat nanti."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, prioritas Mac Allister adalah meraih kesuksesan di level internasional sebelum kembali ke Merseyside. Sejak tiba di Anfield pada 2023 dan mewarisi jersey nomor 10 dari Sadio Mane, pemain asal Argentina ini telah menjadi titik fokus evolusi tim. Namun, apakah potongan rambut barunya menandakan awal yang baru bagi penampilannya masih harus dilihat, mengingat pemain Argentina ini adalah salah satu dari beberapa bintang Liverpool yang mendapat kritik selama musim 2025-26 yang mengecewakan.
Namun, ia diharapkan masuk dalam skuad final Argentina untuk Piala Dunia saat mereka bersiap mempertahankan gelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.