Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bintang Liverpool Alexis Mac Allister berpose mengenakan jersey Zinedine Zidane di tengah spekulasi transfer ke Real Madrid

Gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, memicu spekulasi baru terkait kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid setelah mengunggah foto dirinya mengenakan jersey ikonik Zinedine Zidane di media sosial. Pemain internasional Argentina yang menjadi tokoh kunci dalam kemenangan The Reds di Liga Premier 2024-25 ini membagikan foto tersebut di tengah-tengah munculnya laporan ketertarikan dari klub raksasa Spanyol tersebut. Dengan kontraknya di Anfield yang tinggal tersisa dua tahun lagi, tindakan ini tidak luput dari perhatian para penggemar yang sudah bersiap menyambut musim panas yang penuh perubahan signifikan.

  • Sebuah sentuhan gaya di Bernabeu?

    Pemenang Piala Dunia berusia 27 tahun itu mengunggah serangkaian foto di Instagram yang menampilkan aktivitasnya sepanjang bulan Maret, termasuk sebuah foto mencolok di mana ia mengenakan jersey Zidane Madrid bernomor 5. Meskipun unggahan tersebut juga menampilkan foto-fotonya saat bertanding di Liga Champions melawan Galatasaray, justru penghormatan kepada legenda Prancis itulah yang menjadi sorotan utama. Mac Allister telah menjadi incaran Los Blancos sejak penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2022 dan kepindahannya dari Brighton. Meskipun mencetak gol ke gawang Madrid dalam dua musim Liga Champions berturut-turut bersama tim asuhan Arne Slot, daya tarik ibu kota Spanyol tetap menjadi topik yang terus dibicarakan bagi bintang asal Amerika Selatan ini.


  Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Negosiasi kontrak ditunda

    Menyikapi masa depannya menjelang laga sistem gugur Liga Champions Liverpool melawan Galatasaray baru-baru ini, Mac Allister menegaskan bahwa pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontrak belum dimulai. Gelandang asal Argentina itu mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ryan [Gravenberch] atas kontrak barunya karena ini benar-benar bagus baginya dan dia pantas mendapatkannya. Dia telah menjadi pemain yang sangat penting bagi kami pada musim ketika kami memenangkan Liga Premier, yang sama sekali tidak mudah. Jadi selamat untuknya. Mengenai saya, kami belum melakukan pembicaraan kontrak, tetapi saya tidak terburu-buru dan itu hanya fakta."

  • Penolakan seorang ayah

    Waktu munculnya kabar ini bertepatan dengan masa transisi yang signifikan bagi Liverpool, yang skuadnya berpotensi mengalami perombakan besar-besaran seiring mendekatnya masa berakhir kontrak para pemain kunci seperti Mohamed Salah dan Ibrahima Konate.

    Saat berbicara kepada WinWinAllSportsmengenai kabar ketertarikan dari Madrid, ayah sang pemain, Carlos Mac Allister, sebelumnya menyatakan: "Yang bisa saya katakan saat ini adalah bahwa Alexis fokus pada Liverpool dan musim ini. Alexis sangat bahagia dan merasa sangat nyaman di Liverpool."

  Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Momen penentu di tingkat benua

    Fokus utama Liverpool kini beralih ke laga perempat final Liga Champions yang bergengsi melawan Paris Saint-Germain, dengan leg pertama dijadwalkan pada 8 April di ibu kota Prancis. Pertandingan sistem gugur yang sarat tekanan ini menjadi ajang penting bagi Mac Allister untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah menjalani musim dengan penampilan yang tidak konsisten dan masalah kebugaran ringan. Di luar lapangan, dewan direksi Anfield harus memutuskan apakah akan mempercepat pembicaraan kontrak atau mengambil risiko memasuki dua tahun terakhir kontrak pemain, sebuah skenario yang akan secara signifikan melemahkan daya tawar mereka terhadap Madrid yang terus mengintai.

