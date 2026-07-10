Manchester City FC
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Bintang Lionesses, Niamh Charles, pindah dari Chelsea ke Man City saat juara baru WSL itu memperkuat skuad menjelang upaya mempertahankan gelar dan kembalinya mereka ke Liga Champions
Resmi: Niamh Charles resmi bergabung dengan City
Kabar kepindahan Charles ke Man City sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, dengan The Athletic menjadi media pertama yang memberitakannya pada akhir Mei, dan kepindahan Katie McCabe sendiri dari Arsenal ke Chelsea semakin memperkuat anggapan bahwa hal itu tak terelakkan, mengingat kapten timnas Irlandia itu bergabung dengan Stamford Bridge untuk memperkuat posisi bek kiri. Kepindahan ini akhirnya resmi dikonfirmasi, dengan City memperkenalkan Charles pada hari Jumat.
Pemain internasional Inggris ini, yang telah mencatatkan 34 penampilan untuk negaranya dan menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Kejuaraan Eropa musim panas lalu, masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Chelsea, yang berarti City harus membayar biaya transfer. Menurut informasi yang diperoleh The Guardian, biayanya sebesar £500.000 ($670.000), yang merupakan kesepakatan yang menguntungkan bagi The Blues mengingat sisa durasi kontrak dan kedatangan McCabe dengan status bebas transfer.
- Manchester City FC
Mengapa Charles yakin kepindahannya ke Man City adalah 'pilihan yang tepat'
Saat berbicara pada acara perkenalannya sebagai pemain City, Charles—yang akan mengenakan jersey nomor 21—mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk segera memulai. Saya telah mengamati dari luar dan tentu saja pernah bermain melawan City selama beberapa tahun terakhir; mereka meraih kesuksesan besar tahun ini. Menurut saya, apa yang mereka bangun sebagai sebuah tim, baik para pemain maupun stafnya, adalah sesuatu yang ingin saya ikuti. Budaya yang kami bangun dan gaya permainan ini sangat cocok dan sesuai dengan saya. Saya rasa ini adalah pasangan yang sempurna dan semoga kami bisa menikmati masa-masa indah bersama."
Therese Sjogran, direktur sepak bola City, menambahkan: “Menambahkan pemain dengan kemampuan dan pengalaman sekelas Niamh ke dalam skuad kami setelah kesuksesan musim lalu merupakan hal yang sangat positif. Kami semua sangat antusias untuk melihat apa yang bisa dia bawa ke dalam skuad pada musim mendatang dan, terlepas dari semua yang telah dia raih dalam kariernya, kami sangat yakin bahwa masa-masa terbaiknya masih akan datang. Dia memiliki semangat untuk menjadi pemain yang lebih baik setiap hari dan juga mendorong rekan-rekan setimnya untuk melakukan hal yang sama, jadi keinginannya untuk menghabiskan tiga tahun ke depan di City menunjukkan betapa pentingnya apa yang sedang kami bangun di sini."
Kedatangan Charles menjadi solusi bagi masalah posisi bek kiri Man City
Meskipun berhasil meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun dan menambahnya dengan kemenangan di Piala FA beberapa minggu kemudian, posisi bek kiri tetap menjadi masalah bagi Man City tahun lalu. Ouahabi kesulitan mempertahankan posisi starter secara konsisten, sebelum akhirnya hengkang setelah kontraknya berakhir bulan lalu dan kemudian bergabung dengan Chicago Stars di NWSL, yang berarti Alex Greenwood sering dipindahkan ke sisi kiri, jauh dari posisi bek tengah yang menjadi posisinya favorit. Meskipun bintang timnas Inggris itu tampil cukup baik di sana, ia beberapa kali lengah, yang menyoroti kebutuhan untuk merekrut pemain di posisi tersebut pada musim panas ini.
Maka, Charles pun datang untuk mengisi kekosongan tersebut. City juga dilaporkan tertarik pada McCabe, dengan The Athletic melaporkan adanya ketertarikan di sana, namun ikon Arsenal itu justru bergabung dengan Chelsea, sehingga City mengalihkan perhatian mereka ke seorang pemain yang diperkirakan akan terdampak negatif—dalam hal waktu bermain—akibat kepindahan tersebut, yaitu Charles.
Meskipun bukan bek kiri alami, pemain berusia 27 tahun ini diubah menjadi bek kiri oleh mantan manajer Chelsea, Emma Hayes, sebuah transisi yang juga berlanjut ke level timnas Inggris, di mana Charles juga sering dimainkan dalam peran tersebut oleh Sarina Wiegman. Ia telah beradaptasi dengan baik terhadap perubahan tersebut dan berharap dapat secara konsisten menunjukkannya di City, setelah sering bersaing memperebutkan posisi tersebut dengan pemain lain di Chelsea.
- Getty Images
Apakah Man City akan melepas pemain atau justru mendatangkan lebih banyak pemain?
Charles merupakan rekrutan kedua City pada musim panas ini, setelah kedatangan Mead dari Arsenal bulan lalu. Namun, mungkin langkah terbesar yang dilakukan klub adalah memperpanjang kontrak striker andalan Khadija Shaw, setelah Chelsea menunjukkan minat yang besar padanya.
Petinggi City telah menekankan bahwa mereka tidak pernah mengharapkan banyak perekrutan pada musim panas ini, mengingat klub baru saja meraih gelar ganda liga dan piala, tetapi kedalaman skuad yang lebih baik akan diperlukan seiring mendekatnya kembalinya klub ke Liga Champions, dan mungkin ada pemain yang hengkang yang perlu digantikan. Pemain internasional Brasil Kerolin berpotensi pindah ke Barcelona, dan kiper Khiara Keating telah menolak tawaran kontrak baru, dengan sisa kontraknya hanya satu tahun lagi.
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