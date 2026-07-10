Saat berbicara pada acara perkenalannya sebagai pemain City, Charles—yang akan mengenakan jersey nomor 21—mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk segera memulai. Saya telah mengamati dari luar dan tentu saja pernah bermain melawan City selama beberapa tahun terakhir; mereka meraih kesuksesan besar tahun ini. Menurut saya, apa yang mereka bangun sebagai sebuah tim, baik para pemain maupun stafnya, adalah sesuatu yang ingin saya ikuti. Budaya yang kami bangun dan gaya permainan ini sangat cocok dan sesuai dengan saya. Saya rasa ini adalah pasangan yang sempurna dan semoga kami bisa menikmati masa-masa indah bersama."

Therese Sjogran, direktur sepak bola City, menambahkan: “Menambahkan pemain dengan kemampuan dan pengalaman sekelas Niamh ke dalam skuad kami setelah kesuksesan musim lalu merupakan hal yang sangat positif. Kami semua sangat antusias untuk melihat apa yang bisa dia bawa ke dalam skuad pada musim mendatang dan, terlepas dari semua yang telah dia raih dalam kariernya, kami sangat yakin bahwa masa-masa terbaiknya masih akan datang. Dia memiliki semangat untuk menjadi pemain yang lebih baik setiap hari dan juga mendorong rekan-rekan setimnya untuk melakukan hal yang sama, jadi keinginannya untuk menghabiskan tiga tahun ke depan di City menunjukkan betapa pentingnya apa yang sedang kami bangun di sini."