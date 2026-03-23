Bintang Lionesses, Leah Williamson, dipastikan absen dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat dinanti antara Arsenal dan rival sekota mereka, Chelsea, akibat cedera
Pihak Resmi: Williamson Dipastikan Absen dalam Laga Melawan Chelsea
Setelah absen dalam kemenangan 5-0 atas West Ham pada Sabtu lalu, Williamson juga tidak hadir dalam sesi latihan Arsenal pada Senin pagi, sehingga langsung memicu kekhawatiran di kalangan penggemar bahwa ia tidak akan cukup fit untuk bermain dalam pertandingan penting pada Selasa nanti. Beberapa jam kemudian, kekhawatiran tersebut dikonfirmasi oleh manajer The Gunners, Renee Slegers, dalam konferensi pers prapertandingannya. "Leah Williamson tidak akan bisa bermain," katanya. "Dia menunjukkan kemajuan yang baik, tapi masih terlalu dini."
Penjelasan: Kapan Williamson Bisa Kembali Bermain Setelah Cedera
Ini tentu saja kabar buruk bagi Arsenal, bukan hanya karena pertandingan ini, tetapi juga pertandingan-pertandingan yang akan datang. The Gunners akan menghadapi rival sekota mereka dari London Utara, Tottenham, pada Sabtu mendatang, sebelum melakukan perjalanan singkat ke Stamford Bridge untuk leg kedua babak kualifikasi Liga Champions ini pada Rabu depan. Tim asuhan Slegers kemudian akan menutup rangkaian pertandingan ini dengan laga perempat final Piala FA melawan Brighton, pada 5 April.
Namun, ini juga berpotensi menjadi kabar buruk bagi Inggris. Dalam tiga minggu ke depan, The Lionesses akan menghadapi laga besar melawan Spanyol, setelah tergabung dalam grup yang sama dengan juara dunia untuk kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan memastikan kualifikasi otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tiga tim lain di grup—yang juga terdiri dari Islandia dan Ukraina—harus melewati babak play-off.
Ketika ditanya apakah Williamson akan kembali sebelum jeda internasional tersebut, Slegers menjawab: "Saya harap begitu. Itulah rencananya. Ini bukan masalah besar. Kami hanya harus cerdas dan menemukan waktu yang tepat serta memastikan tubuhnya sudah sepenuhnya siap agar dia bisa bermain lagi untuk kami."
Williamson termasuk di antara empat pemain kunci yang absen
Williamson juga bukan satu-satunya pemain Arsenal yang absen pada Selasa nanti. The Gunners juga harus bermain tanpa Steph Catley, Kyra Cooney-Cross, dan Caitlin Foord, yang merupakan bagian dari tim Australia yang kalah 1-0 dari Jepang di final Piala Asia pada Sabtu lalu. Pertandingan itu digelar di kandang sendiri di Sydney, sekitar 10.000 mil dari London. "Mereka tiba pagi-pagi sekali," jelas Slegers. "Mereka akan beristirahat di rumah hari ini. Besok, mereka akan mengikuti sesi latihan singkat dan latihan di gym, tetapi mereka tidak akan bisa bermain besok."
Setidaknya ada kabar baik bagi para penggemar Arsenal, karena Slegers menjelaskan bahwa absennya Olivia Smith, pemain sayap cepat mereka, dari sesi latihan Senin pagi bukan karena cedera, melainkan karena program pemulihan individualnya.
Siapa yang akan menggantikan Williamson?
Laga hari Selasa nanti akan menjadi ujian bagi kedalaman skuad Arsenal. The Gunners tampil apik dalam beberapa pekan terakhir meski trio pemain internasional Australia mereka absen, dan mereka juga berhasil menang pada akhir pekan lalu serta menjaga gawang tetap bersih meski Williamson tidak bisa bermain.
Bintang-bintang seperti Alessia Russo, yang telah mencetak 21 gol dan assist musim ini, serta Mariona Caldentey, runner-up dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, memimpin skuad yang masih memiliki kualitas mumpuni saat Arsenal berusaha mempertahankan gelar Liga Champions mereka, dengan pemain internasional Inggris Lotte Wubben-Moy dan pemain Spanyol Laia Codina kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah karena Williamson tidak tersedia. Wubben-Moy telah memenangkan dua gelar Kejuaraan Eropa bersama Inggris, sementara Codina merupakan bagian dari tim Spanyol yang mengalahkan The Lionesses di final Piala Dunia Wanita 2023. Keduanya memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan-pertandingan besar ini.
The Gunners menjadi juara Liga Champions musim lalu secara mengejutkan, saat mereka mengalahkan Barcelona, juara tiga kali, di final. Sebelumnya, mereka mencatatkan dua comeback luar biasa: pertama di perempat final, mengalahkan Real Madrid setelah kalah 2-0 di leg pertama, dan kemudian di semifinal, menghancurkan Lyon, juara delapan kali, dengan skor 4-1 di Prancis. Namun, Arsenal tentu tidak akan diremehkan oleh siapa pun sekarang setelah pencapaian tersebut dan akan optimis dengan peluang mereka untuk mempertahankan gelar, mengingat apa yang mereka tunjukkan musim lalu, meskipun absennya pemain seperti Williamson akan membuat pertandingan besok semakin sulit.