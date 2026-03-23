Bintang Lionesses, Leah Williamson, dipastikan absen dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat dinanti antara Arsenal dan rival sekota mereka, Chelsea, akibat cedera

Ini tentu saja kabar buruk bagi Arsenal, bukan hanya karena pertandingan ini, tetapi juga pertandingan-pertandingan yang akan datang. The Gunners akan menghadapi rival sekota mereka dari London Utara, Tottenham, pada Sabtu mendatang, sebelum melakukan perjalanan singkat ke Stamford Bridge untuk leg kedua babak kualifikasi Liga Champions ini pada Rabu depan. Tim asuhan Slegers kemudian akan menutup rangkaian pertandingan ini dengan laga perempat final Piala FA melawan Brighton, pada 5 April.

Namun, ini juga berpotensi menjadi kabar buruk bagi Inggris. Dalam tiga minggu ke depan, The Lionesses akan menghadapi laga besar melawan Spanyol, setelah tergabung dalam grup yang sama dengan juara dunia untuk kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan memastikan kualifikasi otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tiga tim lain di grup—yang juga terdiri dari Islandia dan Ukraina—harus melewati babak play-off.

Ketika ditanya apakah Williamson akan kembali sebelum jeda internasional tersebut, Slegers menjawab: "Saya harap begitu. Itulah rencananya. Ini bukan masalah besar. Kami hanya harus cerdas dan menemukan waktu yang tepat serta memastikan tubuhnya sudah sepenuhnya siap agar dia bisa bermain lagi untuk kami."