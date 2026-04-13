Bintang Lionesses, Lauren James, memiliki faktor X yang dibutuhkan Inggris untuk mengalahkan Spanyol dan menguasai klasemen kualifikasi Piala Dunia

James baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di final Piala Dunia Wanita 2023, namun tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mencegah Inggris kalah tipis 1-0 dari Spanyol di Sydney. Ketika kedua tim bertemu di Catalunya pada Juni tahun lalu, ia tidak masuk dalam skuad karena sedang memulihkan diri dari cedera hamstring, dan kemudian cedera pergelangan kaki memaksanya ditarik keluar pada menit ke-40 di final Euro 2025 beberapa minggu kemudian, yang dimenangkan Inggris melalui adu penalti.

Namun, satu pengecualian itu patut diperhatikan. Ketika Spanyol bertandang ke Wembley pada Februari tahun lalu, James menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Kemampuannya menembus pertahanan La Roja secara rutin membuat mereka tertekan, sementara kontribusinya di lini belakang juga menonjol dan membantu Inggris menjaga gawang tak kebobolan dalam kemenangan impresif 1-0.

Fakta bahwa Sarina Wiegman dapat mengandalkan James saat Spanyol kembali ke London pekan ini sangatlah penting, terutama mengingat performa apik yang ditunjukkan James belakangan ini. Tidak ada pemain lain seperti dirinya di skuad Inggris, dan tidak akan mengejutkan jika ia menjadi penentu saat Lionesses berusaha menguasai permainan dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan satu slot kualifikasi otomatis di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita ini.