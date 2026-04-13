Goal.com
Live
Lauren James England GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Bintang Lionesses, Lauren James, memiliki faktor X yang dibutuhkan Inggris untuk mengalahkan Spanyol dan menguasai klasemen kualifikasi Piala Dunia

Analysis
England
L. James
England vs Spain
World Cup Qualification UEFA
Women's football
FEATURES

Sejak pertemuan mereka di perempat final Kejuaraan Eropa 2022, Inggris belum pernah menghadapi lawan lain sebanyak Spanyol — namun, Lauren James baru sekali tampil sebagai starter dalam kondisi prima di salah satu pertandingan tersebut. Sesuai dengan performa bintang Chelsea itu saat ini dan peran penting yang kemungkinan besar akan ia mainkan saat kedua tim kembali bertemu pada Selasa nanti, pertandingan tersebut berlangsung tahun lalu di Wembley, yang kini kembali menjadi tuan rumah babak terbaru dari persaingan yang semakin memanas ini.

James baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di final Piala Dunia Wanita 2023, namun tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mencegah Inggris kalah tipis 1-0 dari Spanyol di Sydney. Ketika kedua tim bertemu di Catalunya pada Juni tahun lalu, ia tidak masuk dalam skuad karena sedang memulihkan diri dari cedera hamstring, dan kemudian cedera pergelangan kaki memaksanya ditarik keluar pada menit ke-40 di final Euro 2025 beberapa minggu kemudian, yang dimenangkan Inggris melalui adu penalti.

Namun, satu pengecualian itu patut diperhatikan. Ketika Spanyol bertandang ke Wembley pada Februari tahun lalu, James menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Kemampuannya menembus pertahanan La Roja secara rutin membuat mereka tertekan, sementara kontribusinya di lini belakang juga menonjol dan membantu Inggris menjaga gawang tak kebobolan dalam kemenangan impresif 1-0.

Fakta bahwa Sarina Wiegman dapat mengandalkan James saat Spanyol kembali ke London pekan ini sangatlah penting, terutama mengingat performa apik yang ditunjukkan James belakangan ini. Tidak ada pemain lain seperti dirinya di skuad Inggris, dan tidak akan mengejutkan jika ia menjadi penentu saat Lionesses berusaha menguasai permainan dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan satu slot kualifikasi otomatis di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita ini.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Kurang mendalam

    Inggris pun sangat membutuhkan James untuk menjadi pemicu semangat pada Selasa nanti, mengingat beberapa pemain yang absen. The Lionesses kekurangan kedalaman skuad di posisi gelandang serang untuk pemusatan latihan kali ini, akibat absennya Ella Toone dan Grace Clinton karena cedera. Memang, keadaan tersebut memaksa Wiegman memanggil Erica Parkinson yang berusia 17 tahun, hanya untuk memperkuat opsi yang dimilikinya.

    Namun, sangat tidak mungkin remaja itu akan menjadi starter melawan Spanyol, dan bagi pelatih The Lionesses untuk memilih Laura Blindkilde Brown juga akan menjadi hal yang tak terduga, mengingat betapa sedikitnya kesempatan yang dimiliki pemain berusia 22 tahun itu untuk membela negaranya meskipun performanya di Manchester City sangat bagus.

    • Iklan
  • Lauren James Georgia Stanway Jess Park England Women 2026Getty Images

    Kualitas tetap terjaga

    Sebaliknya, untuk posisi gelandang serang di depan Keira Walsh dan Georgia Stanway, Wiegman kemungkinan akan memilih antara Jess Park—penyerang Manchester United yang bisa bermain di tengah maupun di sayap—dan James.

    Park mendapat kesempatan sebagai pemain nomor 10 saat melawan Islandia pada bulan Maret, sementara James ditempatkan di sayap, tetapi performa Park yang semula sangat bagus telah sedikit menurun sejak saat itu, sementara James justru semakin menunjukkan performa terbaiknya.

    Pertandingan itu adalah penampilan pertama James sebagai starter untuk Inggris sejak Euro, setelah masalah pergelangan kaki yang dideritanya di turnamen tersebut berlanjut hingga musim baru dan membuatnya absen. Chelsea sangat sabar saat ia kembali pada November, menunggu hingga Februari untuk memberinya kesempatan bermain penuh selama 90 menit secara berturut-turut, dan mereka telah dibalas atas kehati-hatian mereka dengan penampilan luar biasa belakangan ini.

  • Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Berkembang dengan kebebasan

    Setelah memberikan assist saat melawan Islandia bulan lalu dalam penampilan gemilang bersama Lionesses, James telah mencetak tiga gol untuk Chelsea, termasuk satu gol di final Piala Liga yang mengalahkan mantan klubnya, Man Utd, dan memastikan bahwa musim yang cukup mengecewakan bagi The Blues setidaknya tidak berakhir tanpa trofi.

    Golnya melawan Arsenal di perempat final Liga Champions pada akhirnya terbukti tidak berpengaruh, namun itu adalah salah satu gol terbaik musim ini dan menjadi sorotan lain dalam serangkaian penampilan yang sangat mengesankan belakangan ini.

    Dengan rata-rata tiga umpan kunci per pertandingan sejak jeda internasional terakhir, James tampil gemilang dalam pertandingan ini, berkat kebebasan yang diberikan oleh manajer Chelsea, Sonia Bompastor, dalam perannya.

    "Terima kasih kepada manajer yang mengizinkan saya melakukan itu, tetapi juga para pemain yang mendukung saya," katanya setelah kemenangan Piala FA baru-baru ini atas Tottenham, saat berbicara kepada TNT Sports. "Tanpa mereka, saya tidak akan bisa bergerak bebas, karena mereka mengisi celah yang saya tinggalkan. Hal itu sangat membantu karena memungkinkan saya masuk ke posisi di mana saya bisa memengaruhi jalannya pertandingan."

  • Lauren James Sarina Wiegman England Women 2025Getty Images

    Pendekatan yang berbeda

    Kemungkinan kecil James akan bisa memainkan peran yang begitu leluasa saat Inggris menghadapi Spanyol. Ini adalah pertandingan di mana The Lionesses harus bermain dengan sangat disiplin, karena mereka kemungkinan besar akan lebih sedikit menguasai bola daripada lawan mereka, meskipun bertindak sebagai tuan rumah.

    Itulah yang terjadi saat kedua tim terakhir kali bertemu di Wembley, di mana Inggris bertahan dengan brilian dan sangat efisien dalam mengolah bola untuk menang 1-0, dengan statistik gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,69, sedikit di bawah 1,93 milik Spanyol.

    James memainkan peran kunci di kedua lini, menimbulkan masalah di lini serang dengan empat tembakan tepat sasaran sekaligus tampil gemilang di lini pertahanan, memenangkan empat duel di lapangan.

    "Saya pikir langkah terbesar yang dia ambil adalah, di lini pertahanan, dia bekerja sangat keras dan tampil sangat baik," kata Wiegman setelah pertandingan. "Itu adalah peningkatan yang sangat, sangat besar. Saya bangga dia melakukan itu."

  • Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images

    Tantangan besar

    Wiegman tentu ingin memastikan James memiliki ruang untuk kembali mengancam pertahanan lawan, karena tampaknya Inggris membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk menembus barisan pertahanan Spanyol.

    La Roja hanya kebobolan empat gol dalam perjalanan menuju final Euro 2025, menjaga gawang tetap bersih dalam kemenangan perempat final atas Swiss dan semifinal atas Jerman, kemudian tidak kebobolan satu gol pun di final Nations League yang digelar setelah turnamen tersebut, mengalahkan Swedia dengan agregat 4-0 dan Jerman 3-0 dalam dua leg.

    Kembalinya Mapi Leon, bek tengah kelas dunia Barcelona yang tidak bermain sejak ikut serta dalam protes pemain setelah Euro 2022, sangat berarti, memperkuat pertahanan yang sudah fantastis.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Dibutuhkan percikan semangat

    Inggris juga punya masalah di lini belakang.

    Saat Spanyol terakhir kali bertandang ke Wembley, Wiegman bisa menurunkan barisan pertahanan penuh kekuatan yang mencakup Lucy Bronze, Leah Williamson, Millie Bright, dan Niamh Charles, yang semuanya tampil gemilang.

    Lebih dari setahun berlalu, Bright telah pensiun, Williamson diragukan tampil pada Selasa ini, dan Charles baru saja pulih dari cedera, sementara kekhawatiran di posisi bek kiri masih berlanjut. Ada kemungkinan besar bahwa The Lionesses harus mencetak lebih dari satu gol untuk memenangkan pertandingan kali ini.

    Untungnya, ada banyak hal yang bisa dinantikan di lini serang.

    Lauren Hemp tampil gemilang untuk Man City yang hampir pasti menjadi juara Women's Super League, Alessia Russo sedang dalam performa mencetak gol yang bagus untuk Inggris dan Arsenal, dan James bermain dengan kepercayaan diri dan ritme yang akan menjadikannya ancaman bagi tim mana pun di dunia, termasuk juara dunia Spanyol.

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP