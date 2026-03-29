Bintang Leeds menjadi bagian dari rencana transfer Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham — dengan beberapa target awal telah diidentifikasi dalam upaya promosi ke Liga Premier
Para penyerang yang telah mengantarkan Wrexham naik ke EFL
Sepanjang kariernya yang meroket di kasta EFL, Phil Parkinson selalu memprioritaskan perekrutan para pencetak gol. Ia pernah bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith, dan Kieffer Moore.
Pendekatan yang tanpa ampun di sepertiga akhir lapangan terkadang diterapkan, dengan penambahan pemain secara rutin di area tersebut. Tidak ada indikasi bahwa Wrexham akan mengubah kebijakan perekrutan tersebut pada musim panas 2026.
Meskipun pemain-pemain yang telah terbukti mampu membantu mereka keluar dari National League dan masuk ke Championship, Liga Premier akan menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda.
Pengalaman di level tersebut dianggap sangat penting bagi tim mana pun yang ingin bergabung dengan liga elit, dengan rekam jejak sering kali dipandang lebih penting daripada potensi. Wrexham sangat menyadari hal itu dan ingin memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang sesuai untuk jendela transfer berikutnya.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan Wrexham untuk transfer Joseph ke Leeds
Menurut MOT Leeds News, penyerang asal Spanyol Joseph merupakan opsi yang siap dipertimbangkan oleh Red Dragons. Pemain berusia 22 tahun ini baru tampil tiga kali di Liga Premier tanpa mencetak gol dan saat ini sedang dipinjamkan ke Real Mallorca.
Hanya enam gol yang telah dicetak untuk Leeds dalam 73 penampilan - dengan banyak di antaranya terjadi di Championship - namun tempat starter reguler untuk The Whites sulit didapat dan ia dianggap memiliki potensi lebih yang siap untuk digali.
Dikabarkan bahwa Wrexham adalah “salah satu dari tiga klub Championship yang menunjukkan minat pada Joseph”, dengan transfer permanen dari Elland Road siap diselesaikan. Leeds memiliki mantan pemain timnas Spanyol U21 ini terikat kontrak hingga 2028, artinya mereka dapat meminta biaya transfer yang cukup besar.
Wrexham hanya akan mengambil langkah tersebut jika promosi sudah dipastikan, dengan dugaan bahwa Leeds akan meminta sekitar £7,5 juta ($10 juta) dari kesepakatan apa pun. Reynolds dan Mac akan memiliki dana tersebut jika status di liga utama dapat dipastikan.
Apakah Wrexham akan menghabiskan £50 juta untuk seorang pemain di Liga Premier?
Menanggapi kemungkinan Wrexham akan menggelontorkan dana sebesar £50 juta ($67 juta), £60 juta ($80 juta), atau bahkan £70 juta ($94 juta) untuk seorang pemain demi bersaing di level tertinggi, mantan bintang Red Dragons Frank Sinclair baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Ya, mereka harus melakukannya. Jika mereka memiliki ambisi untuk menjadi tim yang menetap di Liga Premier dan tidak menjadi salah satu klub yo-yo.
“Anda telah melihat klub-klub yang telah berada di Football League dan di Premier League selama ratusan tahun yang kesulitan—berusaha bertahan di liga dan menjadi klub yo-yo. Saya tidak berpikir Wrexham ingin menjadi seperti itu, meskipun secara finansial sangat menguntungkan. Tapi menurut saya dari luar, apa yang diinginkan para pemilik, mereka ingin menjadi tim yang bersaing di Premier League juga.
“Dan untuk melakukannya, saya tidak yakin berapa banyak uang yang sebenarnya bisa mereka keluarkan karena adanya pembatasan finansial. Tapi saya yakin mereka akan menghabiskan uang mereka dan saya yakin mereka memiliki dukungan finansial untuk mencoba bersaing di Liga Premier.”
Jadwal pertandingan Wrexham: Jadwal yang berat menjelang perebutan tiket play-off
Wrexham masih berpeluang promosi musim ini karena mereka kini berada di peringkat ketujuh klasemen Championship dengan tujuh pertandingan tersisa. Hanya selisih gol yang membuat mereka belum masuk zona play-off, dengan selisih enam poin memisahkan tim asuhan Phil Parkinson dari Ipswich di peringkat ketiga.
Mereka, yang telah mencatatkan sejarah EFL dengan tiga promosi berturut-turut, akan kembali beraksi pada Jumat saat bertandang ke markas West Brom yang terancam degradasi. Jadwal yang berat di sisa musim akan membuat The Red Dragons menghadapi tim-tim seperti Southampton, Birmingham, Coventry, dan Middlesbrough.