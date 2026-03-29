Bintang Leeds menjadi bagian dari rencana transfer Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham — dengan beberapa target awal telah diidentifikasi dalam upaya promosi ke Liga Premier

Sepanjang kariernya yang meroket di kasta EFL, Phil Parkinson selalu memprioritaskan perekrutan para pencetak gol. Ia pernah bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith, dan Kieffer Moore.

Pendekatan yang tanpa ampun di sepertiga akhir lapangan terkadang diterapkan, dengan penambahan pemain secara rutin di area tersebut. Tidak ada indikasi bahwa Wrexham akan mengubah kebijakan perekrutan tersebut pada musim panas 2026.

Meskipun pemain-pemain yang telah terbukti mampu membantu mereka keluar dari National League dan masuk ke Championship, Liga Premier akan menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda.

Pengalaman di level tersebut dianggap sangat penting bagi tim mana pun yang ingin bergabung dengan liga elit, dengan rekam jejak sering kali dipandang lebih penting daripada potensi. Wrexham sangat menyadari hal itu dan ingin memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang sesuai untuk jendela transfer berikutnya.