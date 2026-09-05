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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Bintang Juventus Randal Kolo Muani mengungkap alasan Serie A 'sempurna' untuknya setelah bencana masa peminjaman di Tottenham

R. Kolo Muani
Juventus
Serie A

Randal Kolo Muani angkat bicara soal kembalinya ke Juventus, dengan menggambarkan lanskap taktis Serie A sebagai lingkungan ideal untuk kemampuannya. Penyerang Prancis itu kesulitan memberikan dampak yang bertahan lama selama masa peminjaman yang sulit di Premier League bersama Tottenham Hotspur, saat ia gagal menemukan performa terbaiknya di bawah tuntutan fisik sepakbola Inggris yang intens.

  • Perbedaan taktik antara Inggris dan Italia

    Perjalanan Kolo Muani sepanjang setahun terakhir penuh gejolak, ditandai masa yang membuat frustrasi di Premier League yang membuat banyak pihak mempertanyakan kecocokannya dengan sepakbola Inggris. Setelah masa peminjaman di Tottenham yang gagal memantik performanya, pemain Prancis itu telah kembali ke Juventus dengan semangat baru dan pemahaman yang jelas mengapa bab sebelumnya tidak berjalan sesuai rencana. Sang penyerang menyoroti kontras yang mencolok antara dua liga tersebut, dengan menyatakan bahwa sifat sepakbola Inggris yang serba cepat bertentangan dengan pendekatannya terhadap permainan yang lebih penuh perhitungan.

    "Sepakbola Inggris benar-benar terus-menerus box-to-box, dari satu area penalti ke area penalti lainnya, sementara di Italia permainan sangat taktis: Anda harus bermain dengan kepala dan bukan hanya dengan kaki. Lalu Anda bekerja keras selama sesi latihan mingguan, tetapi saya senang dengan itu," katanya kepada Corriere della Sera.

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    Menemukan perlindungan taktis di Juventus

    Keputusan untuk kembali ke Juventus bukan hal yang sulit bagi Kolo Muani, yang sebelumnya menikmati periode lima bulan yang sukses bersama klub tersebut, saat ia mencetak 10 gol dalam 22 penampilan. Merefleksikan motivasinya untuk kembali ke ibu kota Piedmont, penyerang itu mengungkapkan ikatan emosional yang mendalam dengan klub dan para pendukungnya. Ia mencatat bahwa periode awalnya bersama Juventus telah meninggalkan kesan yang bertahan lama, sehingga keputusan untuk kembali menjadi mudah begitu kesempatan itu muncul.

    "Pengalaman pertama luar biasa, rekan setim, staf, fans, semuanya. Semuanya sempurna dan saya merasa seperti bagian dari keluarga. Lalu, penting untuk kembali untuk menuntaskan pekerjaan yang mereka mulai," kata Kolo Muani.

  • Mengatasi kritik dan fokus pada masa kini

    Terlepas dari pandangan positifnya, Kolo Muani tidak luput dari kritik sejak kembali. Manajer Juventus Luciano Spalletti vokal soal kebutuhan sang penyerang untuk lebih klinis di depan gawang, terutama setelah laga-laga ketika tim menciptakan banyak peluang tetapi gagal menjauh. Meski pergerakan dan permainan kombinasinya dipuji karena menambah dimensi baru dalam serangan Juve, minimnya gol tetap menjadi bahan pembicaraan.

    “Saya adalah seseorang yang tidak membawa pikiran negatif; saya berusaha melupakan kesalahan itu secepatnya dan fokus pada aksi berikutnya,” ujarnya. Ia menyebut manajernya berjasa menanamkan mentalitas tangguh ini, seraya menekankan bagaimana staf pelatih menuntut fokus penuh tanpa memedulikan aksi sebelumnya di lapangan. “Seperti yang Spalletti katakan kepada kami, kami harus selalu menguasai keadaan. Anda harus memikirkan saat ini,” tambahnya.

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    Mengembalikan Juventus ke kejayaan masa lalu

    Bagi Kolo Muani, target untuk sisa musim ini sudah jelas: konsistensi dan trofi. Kini ia fokus pada laga melawan AC Milan, sebuah pertandingan yang punya arti besar dalam persaingan gelar di awal musim. Dengan kedua klub sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan pertama mereka musim ini, laga tersebut menjadi ujian penting bagi kredensial Juve sebagai penantang juara.

    "Ini akan menjadi ujian yang sangat penting. Milan juga tim yang hebat, dan kami harus siap. Dan saya penasaran; saya belum pernah bermain melawan mereka," pungkas Kolo Muani.

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