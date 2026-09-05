Perjalanan Kolo Muani sepanjang setahun terakhir penuh gejolak, ditandai masa yang membuat frustrasi di Premier League yang membuat banyak pihak mempertanyakan kecocokannya dengan sepakbola Inggris. Setelah masa peminjaman di Tottenham yang gagal memantik performanya, pemain Prancis itu telah kembali ke Juventus dengan semangat baru dan pemahaman yang jelas mengapa bab sebelumnya tidak berjalan sesuai rencana. Sang penyerang menyoroti kontras yang mencolok antara dua liga tersebut, dengan menyatakan bahwa sifat sepakbola Inggris yang serba cepat bertentangan dengan pendekatannya terhadap permainan yang lebih penuh perhitungan.

"Sepakbola Inggris benar-benar terus-menerus box-to-box, dari satu area penalti ke area penalti lainnya, sementara di Italia permainan sangat taktis: Anda harus bermain dengan kepala dan bukan hanya dengan kaki. Lalu Anda bekerja keras selama sesi latihan mingguan, tetapi saya senang dengan itu," katanya kepada Corriere della Sera.