Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bintang Juventus Mattia Perin mempertimbangkan masa depannya di Juventus meski klub ingin memperpanjang kontraknya
Masa depan Perin masih belum pasti
Masa depan Perin dalam waktu dekat di Turin saat ini benar-benar menjadi sorotan. Kiper berpengalaman dan sangat bisa diandalkan itu tetap dipandang sebagai bagian fundamental dari proyek keseluruhan Juventus, baik untuk saat ini maupun masa depan jangka panjang.
Si Nyonya Tua sangat enggan berpisah dengan pemain yang memiliki kualitas teknis dan pribadi yang begitu mengesankan. Meski kontraknya saat ini sudah berlaku hingga Juni 2027, kelanjutan masa tinggalnya kini menjadi subjek evaluasi pasar yang intens, menurut JuventusNews24.
Kehadirannya di klub sangat dihargai baik oleh staf pelatih maupun jajaran petinggi Juventus. Namun, ambisi pribadi sang pemain masih bisa menentukan jalan yang sepenuhnya berbeda.
- Getty Images Sport
Sosok penting di ruang ganti
Bagi Juventus, Perin merupakan aset yang sangat berharga. Bukan hanya karena ia secara konsisten menampilkan kualitas teknik yang tak perlu diragukan di bawah mistar setiap kali dibutuhkan, tetapi juga karena ia punya pengaruh besar di dalam skuad secara keseluruhan.
Kepribadiannya yang kuat dan pengalamannya yang sangat luas di level tertinggi sepakbola Italia menjadikannya sosok pemain tim yang ideal. Ia telah benar-benar memantapkan diri sebagai pilar ruang ganti, berada dalam posisi yang tepat untuk menanamkan kepercayaan diri yang sangat penting dan memberi teladan profesional kepada rekan-rekan setimnya yang lebih muda.
Karena kontribusi besarnya ini, manajemen Juventus tengah serius mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak lebih lanjut kepada Perin. Mereka ingin secara jelas menjaminnya rasa hormat setinggi-tingginya dan memastikan kesinambungan jangka panjang.
Hasrat untuk sepak bola reguler
Terlepas dari sikap klub yang sangat jelas, perjalanan profesional Perin tetap berada dalam situasi yang rapuh. Isu utama yang menyebabkan ketidakpastian berkepanjangan ini berasal langsung dari ambisi pribadi alami kiper Italia itu.
Setelah menghabiskan beberapa musim terakhir dengan menunjukkan profesionalisme teladan sebagai pelapis yang dapat diandalkan, ia kini mungkin secara aktif mencari perubahan. Penjaga gawang berbakat itu bisa saja lebih memilih untuk mengamankan tempat sebagai starter tetap di klub lain.
Pada tahap ini, ia dapat dipahami ingin menjalani fase akhir kariernya sebagai pesepakbola dengan waktu bermain yang konsisten di lapangan. Tetap hanya sebagai opsi cadangan di Turin kabarnya tidak lagi memuaskan dorongan kompetitifnya.
- Getty Images Sport
Jendela transfer yang menentukan menanti
Seiring bursa transfer berlanjut, situasi yang mengelilingi masa depan sang penjaga gawang di Juventus bisa mengalami perkembangan yang menentukan. Kepergiannya sama sekali tidak terjamin, tetapi pintu jelas terbuka untuk kepindahan potensial. Jika ada proposal konkret datang dari klub yang bersedia memberinya tempat utama yang tak terbantahkan, Perin akan secara serius mempertimbangkan meninggalkan Juventus demi menyambut proyek baru yang menarik di tempat lain.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami