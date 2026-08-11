Bintang Juventus Mattia Perin mempertimbangkan masa depannya di Juventus meski klub ingin memperpanjang kontraknya

Masa depan Perin dalam waktu dekat di Turin saat ini benar-benar menjadi sorotan. Kiper berpengalaman dan sangat bisa diandalkan itu tetap dipandang sebagai bagian fundamental dari proyek keseluruhan Juventus, baik untuk saat ini maupun masa depan jangka panjang.

Si Nyonya Tua sangat enggan berpisah dengan pemain yang memiliki kualitas teknis dan pribadi yang begitu mengesankan. Meski kontraknya saat ini sudah berlaku hingga Juni 2027, kelanjutan masa tinggalnya kini menjadi subjek evaluasi pasar yang intens, menurut JuventusNews24.

Kehadirannya di klub sangat dihargai baik oleh staf pelatih maupun jajaran petinggi Juventus. Namun, ambisi pribadi sang pemain masih bisa menentukan jalan yang sepenuhnya berbeda.