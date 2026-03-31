Bintang Jerman mengkritik para pendukung yang mencemooh Leroy Sané saat mantan bintang Bayern Munich itu masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan melawan Ghana

Undav, sang pahlawan kemenangan, memimpin reaksi keras terhadap penonton Stuttgart, dengan kiper Alexander Nubel dan mantan bintang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger turut mengecam sikap permusuhan yang ditujukan kepada Sane.

Undav mengatakan kepada ARD: "Saya berharap dan meminta setiap penggemar agar ketika Leroy atau pemain lain masuk ke lapangan, mereka tidak mencemooh. Apa pun yang dilakukan seorang pemain atau seperti apa dia, Anda harus mendukung tim. Penting bagi kami, sebagai sebuah tim, untuk bersatu dengan para penggemar. Saya berharap hal itu tidak akan terjadi pada pertandingan berikutnya dan terutama di turnamen. Saya merasa malu, karena kami adalah sebuah tim. Saya harap para penggemar akan mendukung Leroy di kesempatan berikutnya. Leroy adalah bagian dari kita sama seperti setiap anggota staf."

Nubel menyebut ejekan itu sebagai "omong kosong belaka", dan Schweinsteiger mencatat: "Itu tidak masuk akal. Tidak ada gunanya sama sekali bagi tim nasional Jerman jika mereka diejek."