Goal.com
Live
LEROY SANE Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bintang Jerman mengkritik para pendukung yang mencemooh Leroy Sané saat mantan bintang Bayern Munich itu masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan melawan Ghana

L. Sane
Germany
D. Undav
J. Nagelsmann
Germany vs Ghana
Ghana
Friendlies

Penyerang Jerman, Deniz Undav, mengecam para pendukung yang menyoraki Leroy Sane dengan keras saat tim nasionalnya menang tipis 2-1 dalam laga persahabatan melawan Ghana. Meskipun Sane memberikan umpan kunci untuk gol penentu kemenangan, penampilannya di Stuttgart dirusak oleh sambutan yang tidak ramah dari penonton tuan rumah. Insiden tersebut memicu seruan tegas agar tim tetap bersatu saat mereka bersiap menghadapi Piala Dunia.

  • Ketegangan di Stuttgart

    Suasana di MHP Arena menjadi tegang pada menit ke-78 saat pertandingan Jerman melawan Ghana ketika Sane masuk sebagai pemain pengganti. Pemain sayap berusia 30 tahun itu, yang sedang menjalani penampilan ke-74-nya untuk tim nasional, disambut dengan sorakan dan cemoohan dari para pendukung tuan rumah. Ironisnya, Sane justru menjadi pemberi assist bagi gol penentu kemenangan, dengan memberikan umpan untuk gol Undav pada menit ke-88. Sementara Undav disambut sorakan meriah oleh para pendukung Stuttgart, perlakuan terhadap Sane - yang telah mencetak 16 gol untuk negaranya - menutupi hasil pertandingan dan memicu reaksi keras dari ruang ganti Jerman serta staf pelatih.

    • Iklan
    Undav memimpin barisan pertahanan

    Undav, sang pahlawan kemenangan, memimpin reaksi keras terhadap penonton Stuttgart, dengan kiper Alexander Nubel dan mantan bintang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger turut mengecam sikap permusuhan yang ditujukan kepada Sane.

    Undav mengatakan kepada ARD: "Saya berharap dan meminta setiap penggemar agar ketika Leroy atau pemain lain masuk ke lapangan, mereka tidak mencemooh. Apa pun yang dilakukan seorang pemain atau seperti apa dia, Anda harus mendukung tim. Penting bagi kami, sebagai sebuah tim, untuk bersatu dengan para penggemar. Saya berharap hal itu tidak akan terjadi pada pertandingan berikutnya dan terutama di turnamen. Saya merasa malu, karena kami adalah sebuah tim. Saya harap para penggemar akan mendukung Leroy di kesempatan berikutnya. Leroy adalah bagian dari kita sama seperti setiap anggota staf."

    Nubel menyebut ejekan itu sebagai "omong kosong belaka", dan Schweinsteiger mencatat: "Itu tidak masuk akal. Tidak ada gunanya sama sekali bagi tim nasional Jerman jika mereka diejek."

  • Seruan Nagelsmann untuk persatuan

    Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, juga menanggapi perilaku penonton, meski ia tetap bersikap hati-hati mengingat reaksi keras yang pernah diterimanya akibat mengkritik para penggemar di masa lalu. Ia menambahkan: "Saya pernah mengatakan sesuatu kepada para penggemar, dan saya mendapat badai kritik. Secara umum, saya tidak suka ketika para pemain kami dicemooh. Jika para pemain mengenakan lambang elang di dada mereka, maka kita harus mendukung mereka selama mereka mengenakan lambang elang di dada mereka. Jika pada suatu saat hal itu tidak lagi terjadi, terutama di level klub, maka menurut saya itu tidak baik, tapi saya bisa memahaminya. Mencemoohnya bahkan sebelum ia melakukan langkah pertamanya bukanlah hal yang adil, menurut saya."

  • Germany Training And Press ConferenceGetty Images Sport

    Menyelesaikan kerusuhan menjelang Piala Dunia

    Jerman kini mengalihkan perhatiannya ke Piala Dunia 2026 di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador, dengan laga persahabatan terakhir melawan Finlandia pada 31 Mei dan timnas AS pada 6 Juni yang akan menjadi ujian krusial bagi persatuan nasional.

    Setelah insiden di Stuttgart, tim asuhan Nagelsmann harus menenangkan keributan di tribun penonton sebelum laga pembuka turnamen melawan Curacao pada 14 Juni untuk memastikan tim tampil maksimal dalam lingkungan yang mendukung.