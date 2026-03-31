Bintang Jerman mengkritik para pendukung yang mencemooh Leroy Sané saat mantan bintang Bayern Munich itu masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan melawan Ghana
Ketegangan di Stuttgart
Suasana di MHP Arena menjadi tegang pada menit ke-78 saat pertandingan Jerman melawan Ghana ketika Sane masuk sebagai pemain pengganti. Pemain sayap berusia 30 tahun itu, yang sedang menjalani penampilan ke-74-nya untuk tim nasional, disambut dengan sorakan dan cemoohan dari para pendukung tuan rumah. Ironisnya, Sane justru menjadi pemberi assist bagi gol penentu kemenangan, dengan memberikan umpan untuk gol Undav pada menit ke-88. Sementara Undav disambut sorakan meriah oleh para pendukung Stuttgart, perlakuan terhadap Sane - yang telah mencetak 16 gol untuk negaranya - menutupi hasil pertandingan dan memicu reaksi keras dari ruang ganti Jerman serta staf pelatih.
Undav memimpin barisan pertahanan
Undav, sang pahlawan kemenangan, memimpin reaksi keras terhadap penonton Stuttgart, dengan kiper Alexander Nubel dan mantan bintang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger turut mengecam sikap permusuhan yang ditujukan kepada Sane.
Undav mengatakan kepada ARD: "Saya berharap dan meminta setiap penggemar agar ketika Leroy atau pemain lain masuk ke lapangan, mereka tidak mencemooh. Apa pun yang dilakukan seorang pemain atau seperti apa dia, Anda harus mendukung tim. Penting bagi kami, sebagai sebuah tim, untuk bersatu dengan para penggemar. Saya berharap hal itu tidak akan terjadi pada pertandingan berikutnya dan terutama di turnamen. Saya merasa malu, karena kami adalah sebuah tim. Saya harap para penggemar akan mendukung Leroy di kesempatan berikutnya. Leroy adalah bagian dari kita sama seperti setiap anggota staf."
Nubel menyebut ejekan itu sebagai "omong kosong belaka", dan Schweinsteiger mencatat: "Itu tidak masuk akal. Tidak ada gunanya sama sekali bagi tim nasional Jerman jika mereka diejek."
Seruan Nagelsmann untuk persatuan
Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, juga menanggapi perilaku penonton, meski ia tetap bersikap hati-hati mengingat reaksi keras yang pernah diterimanya akibat mengkritik para penggemar di masa lalu. Ia menambahkan: "Saya pernah mengatakan sesuatu kepada para penggemar, dan saya mendapat badai kritik. Secara umum, saya tidak suka ketika para pemain kami dicemooh. Jika para pemain mengenakan lambang elang di dada mereka, maka kita harus mendukung mereka selama mereka mengenakan lambang elang di dada mereka. Jika pada suatu saat hal itu tidak lagi terjadi, terutama di level klub, maka menurut saya itu tidak baik, tapi saya bisa memahaminya. Mencemoohnya bahkan sebelum ia melakukan langkah pertamanya bukanlah hal yang adil, menurut saya."
Menyelesaikan kerusuhan menjelang Piala Dunia
Jerman kini mengalihkan perhatiannya ke Piala Dunia 2026 di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador, dengan laga persahabatan terakhir melawan Finlandia pada 31 Mei dan timnas AS pada 6 Juni yang akan menjadi ujian krusial bagi persatuan nasional.
Setelah insiden di Stuttgart, tim asuhan Nagelsmann harus menenangkan keributan di tribun penonton sebelum laga pembuka turnamen melawan Curacao pada 14 Juni untuk memastikan tim tampil maksimal dalam lingkungan yang mendukung.