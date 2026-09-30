Bintang Italia Giacomo Raspadori resmi mundur dari skuad Nations League jelang laga besar melawan Prancis

Federasi Sepakbola Italia (FIGC) mengonfirmasi pada Selasa malam bahwa penyerang serbabisa itu akan pulang lebih awal, sehingga Roberto Mancini kehilangan salah satu opsi kunci di lini serang untuk sisa jeda internasional ini. Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan staf medis Italia, yang pada akhirnya menentukan bahwa sang pemain tidak berada dalam kondisi fisik untuk tampil dalam pertandingan berisiko tinggi yang dijadwalkan pada pekan depan.

Raspadori terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena cedera saat Italia menang 4-1 atas Turki di Nations League, menambah kekhawatiran tim nasional terkait kebugaran pemain setelah Nicolo Zaniolo lebih dulu meninggalkan pemusatan latihan sebelum pertandingan tersebut.