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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Bintang Italia Giacomo Raspadori resmi mundur dari skuad Nations League jelang laga besar melawan Prancis

G. Raspadori
Italy
UEFA Nations League A

Italia mendapat pukulan besar jelang laga besar UEFA Nations League melawan Prancis setelah Giacomo Raspadori resmi mundur dari skuad. Penyerang Atalanta itu dipulangkan dari pemusatan latihan tim nasional setelah pemeriksaan medis memastikan ia tidak akan bisa tampil dalam jadwal internasional mendatang.

  • Cedera mengakhiri pemusatan latihan Raspadori lebih cepat

    Federasi Sepakbola Italia (FIGC) mengonfirmasi pada Selasa malam bahwa penyerang serbabisa itu akan pulang lebih awal, sehingga Roberto Mancini kehilangan salah satu opsi kunci di lini serang untuk sisa jeda internasional ini. Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan staf medis Italia, yang pada akhirnya menentukan bahwa sang pemain tidak berada dalam kondisi fisik untuk tampil dalam pertandingan berisiko tinggi yang dijadwalkan pada pekan depan.

    Raspadori terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena cedera saat Italia menang 4-1 atas Turki di Nations League, menambah kekhawatiran tim nasional terkait kebugaran pemain setelah Nicolo Zaniolo lebih dulu meninggalkan pemusatan latihan sebelum pertandingan tersebut.

  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Pernyataan resmi FIGC

    Perkembangan ini berarti Raspadori hanya akan menjadi penonton saat laga tandang yang sangat dinantikan melawan Prancis asuhan Zinedine Zidane di Stade de France pada Jumat ini, serta pertandingan kandang berikutnya melawan Turkiye di Bologna pada 5 Oktober.

    Pernyataan resmi dari federasi menjelaskan situasi terkait ketersediaannya, dengan menyatakan: "Sementara itu, Giacomo Raspadori diberi istirahat total. Penyerang Atalanta itu menjalani tes medis dan, setelah dipastikan bahwa ia tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang, akan kembali ke klubnya."

  • Penyesuaian taktik di Coverciano

    Terlepas dari kekecewaan terkait Raspadori, suasana di dalam kamp tetap sebagian besar positif setelah penampilan dominan di Bursa. Skuad kembali ke markas mereka di Coverciano segera setelah kemenangan terbaru mereka untuk memulai persiapan menghadapi tantangan dari Prancis. Mancini memilih membagi sumber dayanya pada sesi-sesi latihan awal untuk mengatur beban kerja para pemain yang tampil banyak pada pertandingan sebelumnya.

    Sementara para starter dari laga terakhir fokus pada pemulihan, para pemain pelapis dan mereka yang tidak bepergian ke Turkiye digembleng dengan latihan taktik intensif. Grup tersebut memanfaatkan fasilitas modern di Viola Park milik Fiorentina, dengan menjalani latihan khusus serangan melawan pertahanan. Pendekatan bertahap ini memastikan mayoritas skuad tetap bugar untuk perjalanan ke Saint-Denis, meski kini kekurangan satu penyerang dalam barisan.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TRAININGAFP

    Mengelola tekanan pada lini depan

    Absennya Raspadori datang pada saat efektivitas Italia di depan gawang tengah menjadi sorotan. Meski torehan empat gol dalam laga terbaru melawan Turkiye memberi sedikit ruang bernapas bagi staf pelatih, kehilangan pemain yang dikenal karena pergerakan dan kualitas tekniknya itu tetap menjadi kemunduran. Mancini kini harus memutuskan apakah akan memanggil pengganti atau mengandalkan kedalaman skuad yang sudah ada dalam pilihannya saat ini.

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