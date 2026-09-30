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Bintang Inter John Stones dijatuhi denda pengadilan dan sanksi mengemudi setelah melewatkan surat-menyurat dari polisi saat bertugas di Piala Dunia bersama Inggris
Bek Inter divonis bersalah karena ngebut
Stones telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran ngebut dan dijatuhi tagihan pengadilan yang signifikan, menurut The Independent. Pria 32 tahun itu kedapatan mengemudikan Range Rover miliknya dengan kecepatan 43 mph di zona 30 mph dekat propertinya di Cheshire pada Mei.
Stones langsung mengakui dirinya sebagai pengemudi saat pertama kali dihubungi Kepolisian Cheshire. Namun, pemain internasional Inggris itu gagal menanggapi surat kedua yang krusial. Dokumen ini memberinya kesempatan untuk membayar denda tetap dan menjaga pelanggaran itu agar tidak sampai ke pengadilan.
Karena surat-menyurat itu terlewat, kasus tersebut meningkat ke Prosedur Hakim Tunggal. Seorang hakim menjatuhkan empat poin penalti kepada bek tersebut dan memerintahkannya membayar denda £666. Ia juga harus menanggung biaya £120 dan victim surcharge sebesar £266.
- Getty
Absen di Piala Dunia berujung pada sidang pengadilan
Surat yang terlewat itu terjadi karena Stones sedang pergi membela Inggris di Piala Dunia. Ia menulis surat kepada Pengadilan Magistrat Warrington untuk menjelaskan ketidakhadirannya yang berkepanjangan dari kediamannya di Cheshire.
Stones sepenuhnya menerima dakwaan ngebut tersebut dalam korespondensi tertulisnya. Ia menjelaskan bahwa kombinasi tugas internasional, liburan musim panas, dan transfer besar menyebabkan kesalahan administratif yang disayangkan itu.
"Tidak ada yang perlu dikatakan soal ngebut itu," tulis Stones kepada pengadilan. "Alasan saya baru merespons pelanggaran ini sekarang adalah karena saya mewakili negara kami untuk sepak bola sehingga saya tidak berada di rumah dan tidak melihat surat apa pun. Saya mengirim surat saya pada 28 Mei untuk memberikan detail saya, lalu saya pergi untuk bergabung dengan Inggris. Kami berada di sana sampai 19 Juli."
Pindah ke Italia menyebabkan penundaan lebih lanjut
Stones merinci jadwal musim panasnya yang padat kepada majelis hakim untuk memberikan konteks lengkap. Ia mencatat bahwa ia mengirimkan detail mengemudi awalnya pada 28 Mei sebelum bergabung dengan timnas Inggris. Ia kemudian tetap berada di turnamen Piala Dunia hingga 19 Juli. Bek itu setelahnya menjalani liburan usai turnamen sebelum merampungkan transfer musim panasnya ke Inter. Akibatnya, rumahnya di Inggris dibiarkan benar-benar kosong selama hampir empat bulan. Surat-surat hukum pun menumpuk tanpa disadari selama periode tersebut.
"Saya pergi berlibur lalu pindah ke Milan, jadi ini ditemukan secara kebetulan," tambah Stones. "Inilah alasan saya juga tidak bisa hadir karena saya sudah tidak lagi tinggal di negara itu."
- Getty Images Sport
Fokus beralih kembali ke sepakbola
Dengan persoalan hukum itu kini sepenuhnya tuntas, Stones bisa sepenuhnya fokus pada babak berikutnya dalam kariernya. Bek tengah berpengalaman itu akan bersemangat untuk tampil impresif di Inter saat ia beradaptasi dengan kehidupan di Italia.
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