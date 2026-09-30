Stones telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran ngebut dan dijatuhi tagihan pengadilan yang signifikan, menurut The Independent. Pria 32 tahun itu kedapatan mengemudikan Range Rover miliknya dengan kecepatan 43 mph di zona 30 mph dekat propertinya di Cheshire pada Mei.

Stones langsung mengakui dirinya sebagai pengemudi saat pertama kali dihubungi Kepolisian Cheshire. Namun, pemain internasional Inggris itu gagal menanggapi surat kedua yang krusial. Dokumen ini memberinya kesempatan untuk membayar denda tetap dan menjaga pelanggaran itu agar tidak sampai ke pengadilan.

Karena surat-menyurat itu terlewat, kasus tersebut meningkat ke Prosedur Hakim Tunggal. Seorang hakim menjatuhkan empat poin penalti kepada bek tersebut dan memerintahkannya membayar denda £666. Ia juga harus menanggung biaya £120 dan victim surcharge sebesar £266.