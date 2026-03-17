Bintang Inter bertekad pindah ke Barcelona sementara klub Serie A itu berencana melakukan penjualan pemain pada musim panas
Nilai pasar Inter sebesar €100 juta
Menurut Gazzetta dello Sport, Inter bersiap untuk melepas Bastoni ke bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal Italia itu mengincar biaya transfer sekitar €100 juta untuk bek berusia 26 tahun tersebut. Meskipun angka tersebut masih bisa dinegosiasikan, petinggi klub memandang penjualan ini sebagai langkah penting untuk membiayai rencana perekrutan mereka dalam proyek berikutnya. Bagian olahraga di Camp Nou terus memantau perkembangan ini, seiring dengan semakin menguatnya prospek kesepakatan besar menjelang musim panas.
Terpikat oleh pesona Catalonia
Dengan kontrak bersama Nerazzurri hingga 2028, sang bek dan klub telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan resmi mengenai masa depannya setelah musim ini berakhir. Namun, ia telah sangat terpengaruh oleh minat yang datang dari Catalonia, yang menandakan bahwa La Liga adalah tujuan utamanya jika ia meninggalkan Italia. Bastoni sangat menyadari minat yang telah lama ditunjukkan oleh Blaugrana, yang telah menanyakan ketersediaannya pada beberapa kesempatan. Keinginannya yang jelas untuk menguji kemampuannya di Spanyol diperkirakan akan memainkan peran penting dalam negosiasi.
Penempatan taktis dalam sistem Hansi Flick
Dalam 293 penampilannya bersama Inter, Bastoni telah mencetak delapan gol dan menyumbangkan 30 assist. Meskipun Barcelona saat ini memiliki Pau Cubarsi dan Ronald Araujo di lini pertahanan, kebutuhan akan seorang spesialis sayap kiri yang andal kini semakin mendesak. Hal ini terutama disebabkan oleh kontrak Andreas Christensen yang akan berakhir serta cedera yang dialami pemain asal Denmark tersebut, sehingga pemain asal Italia ini menjadi kandidat ideal untuk menyegarkan kembali proyek tim.
Mengatasi kendala keuangan sebesar €100 juta
Meskipun alasan-alasan olahraga untuk merekrut bintang internasional tersebut sangat jelas, aspek finansialnya tetap menjadi tantangan besar bagi Barcelona. Dewan direksi klub, yang dipimpin oleh presiden Joan Laporta, harus menemukan cara kreatif untuk mengatasi kendala ekonomi yang sedang dihadapi agar dapat memenuhi nilai transfer yang diminta Inter. Pihak manajemen saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsi yang ada untuk melihat apakah kesepakatan sebesar ini dapat terwujud tanpa mengorbankan sektor lain dalam skuad. Ia dianggap sangat cocok dengan sistem permainan mereka berkat kecerdasan taktisnya, dan rencana transfer ini jelas semakin mendapat dukungan.
