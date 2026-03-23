Bintang Inggris itu menjelaskan mengapa ia TAHU bahwa Thomas Tuchel akan secara kontroversial mencoret namanya dari skuad 35 pemain terbaru
Watkins tidak masuk dalam skuad Inggris untuk laga persahabatan bulan Maret
Watkins melakukan debutnya bersama timnas Inggris pada tahun 2021 dan telah mencetak enam gol dalam 20 penampilannya untuk negaranya, dengan momen terbesarnya saat mengenakan seragam The Three Lions terjadi ketika ia mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis di semifinal Euro 2024 melawan Belanda.
Namun, penampilan terakhirnya untuk negaranya terjadi pada Oktober 2025, ketika ia mencetak gol ke gawang Wales sebelum diganti karena cedera pada babak pertama. Ia absen dalam pemusatan latihan bulan November, terutama karena masalah lutut yang telah ia alami selama ini, dan tidak dimasukkan dalam skuad terbaru, dengan Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, dan Dominic Solanke lebih dipilih.
Tuchel sendiri mengakui bahwa ia memilih untuk memasukkan Calvert-Lewin dan Solanke daripada Watkins karena ia sudah mengetahui kontribusi apa yang dapat diberikan pemain berusia 30 tahun itu kepada tim.
Penyerang Aston Villa masih yakin bisa lolos ke Piala Dunia
Watkins menanggapi pencoretan namanya dari skuad dengan cara terbaik pada Minggu sore, mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Villa atas West Ham saat tim asuhan Unai Emery memperkuat posisi mereka di peringkat keempat dalam perebutan tiket Liga Champions.
Berbicara setelah pertandingan, Watkins mengakui bahwa ia sempat khawatir akan dicoret dari skuad, namun ia menegaskan kembali kepercayaan dirinya dan menyoroti rekor positifnya secara keseluruhan bersama timnas Inggris.
Ia mengungkapkan: "Semua orang ingin bermain untuk negaranya, tapi saya sudah menduganya karena performa saya belum terlalu bagus.
"Saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan ketika mengenakan seragam Inggris, saya merasa selalu tampil baik."
Persaingan untuk menjadi cadangan Kane telah dimulai
Meskipun pemain seperti Calvert-Lewin dan Solanke berharap bisa tampil mengesankan selama jeda internasional bulan Maret, striker mana pun yang masuk dalam skuad Piala Dunia hampir pasti harus puas dengan peran sebagai cadangan di belakang kapten Kane.
Penyerang Bayern Munich ini kembali mencatatkan musim yang gemilang di Jerman, dengan mencetak 51 gol di semua kompetisi sejauh ini, dan akan menjadi kunci jika tim asuhan Tuchel ingin meraih gelar Piala Dunia pertama sejak 1966.
Watkins berharap bisa menutup musim dengan gemilang
Tanpa ada pertandingan sepak bola internasional yang bisa diikuti bulan ini, Watkins akan sepenuhnya fokus untuk menjaga kebugaran dan performa terbaiknya mulai sekarang hingga akhir musim. Villa berhasil memanfaatkan kegagalan Manchester United, Liverpool, dan Chelsea pada akhir pekan lalu dalam perebutan tiket Liga Champions, sementara mereka juga berpeluang meraih trofi berkat kemajuan mereka di Liga Europa.
The Villans akan menghadapi Bologna di perempat final kompetisi klub sekunder Eropa tersebut dan bisa dibilang sebagai tim terkuat yang masih bertahan di turnamen ini. Braga, Real Betis, Freiburg, Celta Vigo, Porto, dan Nottingham Forest adalah tim-tim lain yang bermimpi mengangkat trofi di Istanbul pada bulan Mei.