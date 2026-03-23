Bintang Inggris itu menjelaskan mengapa ia TAHU bahwa Thomas Tuchel akan secara kontroversial mencoret namanya dari skuad 35 pemain terbaru

Watkins melakukan debutnya bersama timnas Inggris pada tahun 2021 dan telah mencetak enam gol dalam 20 penampilannya untuk negaranya, dengan momen terbesarnya saat mengenakan seragam The Three Lions terjadi ketika ia mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis di semifinal Euro 2024 melawan Belanda.

Namun, penampilan terakhirnya untuk negaranya terjadi pada Oktober 2025, ketika ia mencetak gol ke gawang Wales sebelum diganti karena cedera pada babak pertama. Ia absen dalam pemusatan latihan bulan November, terutama karena masalah lutut yang telah ia alami selama ini, dan tidak dimasukkan dalam skuad terbaru, dengan Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, dan Dominic Solanke lebih dipilih.

Tuchel sendiri mengakui bahwa ia memilih untuk memasukkan Calvert-Lewin dan Solanke daripada Watkins karena ia sudah mengetahui kontribusi apa yang dapat diberikan pemain berusia 30 tahun itu kepada tim.