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Bintang Inggris dipastikan TIDAK AKAN BERMAIN di Piala Dunia 2026 menjelang laga pembuka melawan Kroasia-sebuah pukulan berat akibat cedera bagi Thomas Tuchel
Cedera parah mengguncang tim
FA telah mengonfirmasi bahwa bek berusia 23 tahun tersebut akan absen sepenuhnya dari turnamen ini setelah mengalami cedera betis. Masalah medis terbaru ini menjadi penutup musim 2025-26 yang sangat mengecewakan bagi bintang Newcastle tersebut, yang hanya mampu tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier. Musim domestiknya terganggu oleh dua cedera lutut yang berbeda, robekan otot paha belakang pada Januari yang membuatnya absen dalam 15 pertandingan, serta cedera paha pada April.
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Protokol tim darurat telah diaktifkan
Timnas Inggris langsung memanggil Trevor Chalobah dari Chelsea sebagai pengganti Livramento, yang sangat dihargai berkat kemampuannya yang langka dalam menutupi kedua sayap. Ia kini akan terbang kembali ke Tyneside untuk memulai proses rehabilitasinya.
Pernyataanresmi yang dirilis oleh FA berbunyi: "Trevoh Chalobah telah dipanggil ke skuad 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026 setelah cedera sayangnya memaksa Tino Livramento mundur. Saat ini sedang dilakukan pengaturan agar bek Chelsea tersebut dapat melakukan perjalanan ke markas tim di Kansas City, sementara anggota skuad lainnya akan bertolak ke Dallas, Texas, untuk pertandingan pembuka fase grup Three Lions melawan Kroasia pada hari Rabu. Peraturan FIFA mengizinkan tim peserta untuk mengganti seorang pemain lapangan hingga 24 jam sebelum pertandingan pembuka mereka. Bek Newcastle United, Livramento, mengalami cedera betis saat latihan pada Minggu sore. Sayangnya, hasil pemindaian dan penilaian medis pada hari Senin memastikan bahwa ia tidak dapat lagi ikut serta dalam turnamen bersama timnas Inggris."
Ketahanan pertahanan diuji secara berat
Absennya sang bek secara mendadak menimbulkan beban taktis yang berat bagi para bek sayap yang tersisa, yaitu Reece James, Djed Spence, dan Nico O’Reilly. Dengan Spence yang saat ini mengenakan masker pelindung wajah dan James yang harus mengatasi riwayat masalah kebugaran jangka panjangnya yang sudah diketahui umum, kedalaman barisan pertahanan Inggris tampak sangat rapuh. Keputusan Tuchel untuk mempercayai pemain muda serba bisa tersebut meskipun memiliki riwayat cedera baru-baru ini justru berbalik merugikan, sehingga tim kekurangan pemain pengganti yang mumpuni menjelang musim panas yang menantang.
- Getty Images Sport
Jadwal babak penyisihan grup yang padat semakin mendekat
Staf pelatih kini harus bergerak cepat untuk mengintegrasikan Chalobah, namun ia diperkirakan tidak akan turun bermain melawan Kroasia di Dallas pada Rabu nanti. Tim Three Lions harus menghadapi jadwal yang padat, dengan laga-laga grup berikutnya melawan Ghana dan Panama yang akan berlangsung beruntun. Membangun fondasi pertahanan yang kokoh tanpa fleksibilitas taktis Livramento akan menjadi hal yang sangat krusial untuk menghindari kegagalan di awal turnamen dan memastikan lolos ke babak gugur.