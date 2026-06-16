Bintang Inggris dipastikan TIDAK AKAN BERMAIN di Piala Dunia 2026 menjelang laga pembuka melawan Kroasia-sebuah pukulan berat akibat cedera bagi Thomas Tuchel

Timnas Inggris langsung memanggil Trevor Chalobah dari Chelsea sebagai pengganti Livramento, yang sangat dihargai berkat kemampuannya yang langka dalam menutupi kedua sayap. Ia kini akan terbang kembali ke Tyneside untuk memulai proses rehabilitasinya.

Pernyataanresmi yang dirilis oleh FA berbunyi: "Trevoh Chalobah telah dipanggil ke skuad 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026 setelah cedera sayangnya memaksa Tino Livramento mundur. Saat ini sedang dilakukan pengaturan agar bek Chelsea tersebut dapat melakukan perjalanan ke markas tim di Kansas City, sementara anggota skuad lainnya akan bertolak ke Dallas, Texas, untuk pertandingan pembuka fase grup Three Lions melawan Kroasia pada hari Rabu. Peraturan FIFA mengizinkan tim peserta untuk mengganti seorang pemain lapangan hingga 24 jam sebelum pertandingan pembuka mereka. Bek Newcastle United, Livramento, mengalami cedera betis saat latihan pada Minggu sore. Sayangnya, hasil pemindaian dan penilaian medis pada hari Senin memastikan bahwa ia tidak dapat lagi ikut serta dalam turnamen bersama timnas Inggris."