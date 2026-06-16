Bintang Inggris dipastikan absen di Piala Dunia 2026 menjelang laga pembuka melawan Kroasia, sebuah pukulan telak akibat cedera bagi Thomas Tuchel

Absennya sang bek secara mendadak membebani beban taktis yang berat bagi para bek sayap yang tersisa, yakni Reece James, Djed Spence, dan Nico O’Reilly. Dengan Spence yang saat ini mengenakan masker pelindung wajah dan James yang harus menghadapi riwayat masalah kebugaran jangka panjangnya yang sudah diketahui umum, kedalaman barisan pertahanan Inggris tampak sangat rapuh. Keputusan Tuchel untuk mempercayai pemain muda serba bisa tersebut meskipun memiliki riwayat cedera baru-baru ini telah berbalik merugikan, membuat tim kekurangan pemain pengganti yang mumpuni menjelang musim panas yang menantang.