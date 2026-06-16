Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Inggris dipastikan absen di Piala Dunia 2026 menjelang laga pembuka melawan Kroasia, sebuah pukulan telak akibat cedera bagi Thomas Tuchel
Cedera parah mengguncang tim
Menurut The Athletic, bek berusia 23 tahun itu dipastikan absen total dari turnamen tersebut akibat cedera betis. Masalah medis terbaru ini menjadi penutup musim 2025-26 yang sangat mengecewakan bagi bintang Newcastle tersebut, yang hanya mampu tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier. Musim domestiknya terganggu oleh dua cedera lutut yang berbeda, robekan otot paha belakang pada Januari yang membuatnya absen dalam 15 pertandingan, serta cedera paha pada April.
- Getty Images Sport
Protokol tim darurat telah diaktifkan
The Athletic menambahkan bahwa Inggris akan segera memanggil Trevor Chalobah dari Chelsea sebagai pengganti Livramento, mengingat peraturan FIFA menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memiliki waktu hingga tepat 24 jam sebelum kick-off pada Rabu untuk mendaftarkan secara resmi pemain lapangan pengganti. Livramento, yang sangat dihargai karena kemampuannya yang langka dalam mengawal kedua sayap, akan terbang kembali ke Tyneside untuk memulai proses rehabilitasinya.
Ketahanan pertahanan diuji secara ketat
Absennya sang bek secara mendadak membebani beban taktis yang berat bagi para bek sayap yang tersisa, yakni Reece James, Djed Spence, dan Nico O’Reilly. Dengan Spence yang saat ini mengenakan masker pelindung wajah dan James yang harus menghadapi riwayat masalah kebugaran jangka panjangnya yang sudah diketahui umum, kedalaman barisan pertahanan Inggris tampak sangat rapuh. Keputusan Tuchel untuk mempercayai pemain muda serba bisa tersebut meskipun memiliki riwayat cedera baru-baru ini telah berbalik merugikan, membuat tim kekurangan pemain pengganti yang mumpuni menjelang musim panas yang menantang.
- Getty Images Sport
Jadwal babak penyisihan grup yang padat semakin mendekat
Staf pelatih harus segera mengintegrasikan Chalobah sebelum memulai turnamen mereka melawan tim Kroasia yang memiliki kemampuan teknis mumpuni di Dallas. The Three Lions harus segera bangkit karena pertandingan-pertandingan grup berikutnya melawan Ghana dan Panama akan berlangsung beruntun. Membangun fondasi pertahanan yang kokoh tanpa fleksibilitas taktis Livramento akan menjadi hal yang sangat krusial untuk menghindari kegagalan di awal turnamen dan memastikan lolos ke babak gugur.