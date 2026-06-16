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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Bintang Inggris dipastikan absen di Piala Dunia 2026 menjelang laga pembuka melawan Kroasia, sebuah pukulan telak akibat cedera bagi Thomas Tuchel

England
V. Livramento
T. Tuchel
England vs Croatia
Croatia
World Cup
Newcastle United
Premier League

Bek Inggris Tino Livramento dilaporkan akan absen dari Piala Dunia 2026 akibat cedera serius yang dialaminya menjelang laga pembuka turnamen tersebut. Bek sayap serba bisa Newcastle United ini sedang mengalami cedera betis, yang memaksa manajer Thomas Tuchel melakukan perubahan mendadak pada susunan pemain menjelang laga The Three Lions melawan Kroasia.

  • Cedera parah mengguncang tim

    Menurut The Athletic, bek berusia 23 tahun itu dipastikan absen total dari turnamen tersebut akibat cedera betis. Masalah medis terbaru ini menjadi penutup musim 2025-26 yang sangat mengecewakan bagi bintang Newcastle tersebut, yang hanya mampu tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier. Musim domestiknya terganggu oleh dua cedera lutut yang berbeda, robekan otot paha belakang pada Januari yang membuatnya absen dalam 15 pertandingan, serta cedera paha pada April.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    Protokol tim darurat telah diaktifkan

    The Athletic menambahkan bahwa Inggris akan segera memanggil Trevor Chalobah dari Chelsea sebagai pengganti Livramento, mengingat peraturan FIFA menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memiliki waktu hingga tepat 24 jam sebelum kick-off pada Rabu untuk mendaftarkan secara resmi pemain lapangan pengganti. Livramento, yang sangat dihargai karena kemampuannya yang langka dalam mengawal kedua sayap, akan terbang kembali ke Tyneside untuk memulai proses rehabilitasinya.

  • Ketahanan pertahanan diuji secara ketat

    Absennya sang bek secara mendadak membebani beban taktis yang berat bagi para bek sayap yang tersisa, yakni Reece James, Djed Spence, dan Nico O’Reilly. Dengan Spence yang saat ini mengenakan masker pelindung wajah dan James yang harus menghadapi riwayat masalah kebugaran jangka panjangnya yang sudah diketahui umum, kedalaman barisan pertahanan Inggris tampak sangat rapuh. Keputusan Tuchel untuk mempercayai pemain muda serba bisa tersebut meskipun memiliki riwayat cedera baru-baru ini telah berbalik merugikan, membuat tim kekurangan pemain pengganti yang mumpuni menjelang musim panas yang menantang.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jadwal babak penyisihan grup yang padat semakin mendekat

    Staf pelatih harus segera mengintegrasikan Chalobah sebelum memulai turnamen mereka melawan tim Kroasia yang memiliki kemampuan teknis mumpuni di Dallas. The Three Lions harus segera bangkit karena pertandingan-pertandingan grup berikutnya melawan Ghana dan Panama akan berlangsung beruntun. Membangun fondasi pertahanan yang kokoh tanpa fleksibilitas taktis Livramento akan menjadi hal yang sangat krusial untuk menghindari kegagalan di awal turnamen dan memastikan lolos ke babak gugur.

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