Bintang Inggris dan Manchester United, Ella Toone, akan absen dalam laga-laga krusial melawan Manchester City dan Bayern Munich, serta pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menentukan bagi timnas wanita Inggris melawan Spanyol, seiring diumumkannya tanggal kembalinya ia dari cedera

Toone menjadi absen paling mencolok dalam skuad United yang sedang kekurangan pemain saat ini, dengan Setan Merah hanya mampu menempatkan empat pemain senior di posisi lapangan ke bangku cadangan dalam kekalahan Rabu lalu melawan Bayern. Winger Leah Galton belum bermain sejak Desember karena masalah punggung, bek sayap Anna Sandberg absen selama enam minggu akibat cedera lutut, dan baik Dominique Janssen maupun Ellen Wangerheim absen dalam kemenangan akhir pekan lalu atas Everton serta laga melawan Bayern pada pertengahan pekan ini karena cedera ringan. Skinner tidak mengharapkan keempat pemain tersebut kembali untuk pertandingan besar melawan Man City pada Sabtu mendatang, karena cedera terus memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad.

Selain itu, perlu juga mengatur menit bermain Hinata Miyazawa, yang menjadi starter dalam kekalahan Rabu lalu meskipun telah bermain 90 menit dalam kemenangan Jepang atas Australia di final Piala Asia Sabtu lalu, yang digelar sejauh 10.000 mil di Sydney. Sebaliknya, Bayern hanya memainkan Momoko Tanikawa dari bangku cadangan meskipun pemain berusia 20 tahun itu, yang golnya menentukan hasil pertandingan, bermain jauh lebih sedikit di Piala Asia dibandingkan Miyazawa.

"Dengan Hini, kami telah mengadakan percakapan terbuka yang baik dengannya," jelas Skinner. "Dia siap bermain, ingin bermain. Saya pikir situasinya berbeda. Ketika kami datang dari Inggris, perjalanan tiga jam melalui M6 terasa seperti selamanya, sedangkan sebenarnya pemain yang terbiasa terbang secara rutin, mereka lebih tahan terhadap jenis perjalanan seperti itu. Hini adalah salah satunya.

"Kami tidak akan mengambil risiko dengannya. Dia sepenuhnya setuju dengan rencana tersebut. Pada akhirnya, kami harus menggantikannya agar dia bisa beristirahat. Tapi tidak, dia sepenuhnya setuju dan kami sudah merencanakan sebelumnya di mana tempat terbaik baginya untuk beristirahat. Saya pikir dia akan beristirahat setelah pertandingan minggu depan. Akan ada beberapa hari libur saat kami masuk ke kamp [internasional] berikutnya, jadi dia juga akan mendapatkan waktu istirahat."