Bintang Inggris dan Manchester United, Ella Toone, akan absen dalam laga-laga krusial melawan Manchester City dan Bayern Munich, serta pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menentukan bagi timnas wanita Inggris melawan Spanyol, seiring diumumkannya tanggal kembalinya ia dari cedera
Kapan Ella Toone akan pulih dari cedera?
Toone belum bermain sejak Desember lalu akibat cedera pinggul yang semula diperkirakan hanya akan membuatnya absen hingga sekitar waktu ini. Pelatih United, Marc Skinner, sebelumnya menyoroti laga akhir pekan ini melawan Man City sebagai pertandingan yang telah ditandai sebagai tanggal potensial untuk kembalinya pemain internasional Inggris tersebut. Namun, Toone tidak akan ikut serta saat Setan Merah menjamu rival sekotanya di Old Trafford pada Sabtu nanti, dan kembalinya dia kemungkinan baru akan terjadi pada akhir April.
"Rencananya, semoga, pertandingan setelah jeda internasional menjadi target baginya untuk kembali, jika semuanya berjalan lancar," kata Skinner, merujuk pada laga Liga Super Wanita tandang ke Tottenham yang saat ini dijadwalkan pada 26 Maret. Jika United berhasil membalikkan defisit 3-2 pada leg pertama dan mengalahkan Bayern Munich di Jerman pekan depan untuk lolos ke semifinal Liga Champions, pertandingan tersebut kemungkinan akan dipindahkan dan digantikan oleh laga Eropa. "Dia sedang berlatih di lapangan, melakukan latihan individu, dan semoga segera bisa kembali berlatih bersama tim," tambah Skinner. "Tujuannya, dan harapannya, adalah agar dia bisa kembali setelah jeda internasional berikutnya."
Pukulan telak bagi Inggris menjelang laga krusial melawan Spanyol
Ini merupakan pukulan telak bagi Inggris, sama seperti halnya bagi United. The Lionesses akan menghadapi laga krusial melawan Spanyol dalam beberapa minggu ke depan, dan mereka harus bermain tanpa Toone, yang pernah tampil gemilang saat menghadapi La Roja serta di Wembley—tempat pertandingan akan digelar pada 14 April mendatang. Toone juga akan absen dalam lawatan timnas Inggris ke Islandia beberapa hari setelahnya.
Untungnya, masalah cedera yang dialami Inggris telah mereda dalam beberapa pekan terakhir. Di lini serang, Beth Mead telah pulih, Lauren James bermain penuh 90 menit secara reguler untuk pertama kalinya musim ini, dan Chloe Kelly juga kembali mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter setelah sempat absen. Namun, absennya Toone merupakan pukulan telak, dengan striker Chelsea Aggie Beever-Jones juga mengalami cedera ringan yang dapat semakin menguras opsi penyerang Sarina Wiegman.
Inggris telah memulai kualifikasi Piala Dunia dengan baik, mengalahkan Islandia dan Ukraina, tetapi hanya juara grup yang akan lolos secara otomatis ke turnamen musim panas mendatang, yang berarti kemenangan di kandang melawan Spanyol terasa sangat penting jika Lionesses ingin menghindari jalur play-off.
Cedera Toone adalah salah satu dari sekian banyak cedera yang memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad Man Utd
Toone menjadi absen paling mencolok dalam skuad United yang sedang kekurangan pemain saat ini, dengan Setan Merah hanya mampu menempatkan empat pemain senior di posisi lapangan ke bangku cadangan dalam kekalahan Rabu lalu melawan Bayern. Winger Leah Galton belum bermain sejak Desember karena masalah punggung, bek sayap Anna Sandberg absen selama enam minggu akibat cedera lutut, dan baik Dominique Janssen maupun Ellen Wangerheim absen dalam kemenangan akhir pekan lalu atas Everton serta laga melawan Bayern pada pertengahan pekan ini karena cedera ringan. Skinner tidak mengharapkan keempat pemain tersebut kembali untuk pertandingan besar melawan Man City pada Sabtu mendatang, karena cedera terus memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad.
Selain itu, perlu juga mengatur menit bermain Hinata Miyazawa, yang menjadi starter dalam kekalahan Rabu lalu meskipun telah bermain 90 menit dalam kemenangan Jepang atas Australia di final Piala Asia Sabtu lalu, yang digelar sejauh 10.000 mil di Sydney. Sebaliknya, Bayern hanya memainkan Momoko Tanikawa dari bangku cadangan meskipun pemain berusia 20 tahun itu, yang golnya menentukan hasil pertandingan, bermain jauh lebih sedikit di Piala Asia dibandingkan Miyazawa.
"Dengan Hini, kami telah mengadakan percakapan terbuka yang baik dengannya," jelas Skinner. "Dia siap bermain, ingin bermain. Saya pikir situasinya berbeda. Ketika kami datang dari Inggris, perjalanan tiga jam melalui M6 terasa seperti selamanya, sedangkan sebenarnya pemain yang terbiasa terbang secara rutin, mereka lebih tahan terhadap jenis perjalanan seperti itu. Hini adalah salah satunya.
"Kami tidak akan mengambil risiko dengannya. Dia sepenuhnya setuju dengan rencana tersebut. Pada akhirnya, kami harus menggantikannya agar dia bisa beristirahat. Tapi tidak, dia sepenuhnya setuju dan kami sudah merencanakan sebelumnya di mana tempat terbaik baginya untuk beristirahat. Saya pikir dia akan beristirahat setelah pertandingan minggu depan. Akan ada beberapa hari libur saat kami masuk ke kamp [internasional] berikutnya, jadi dia juga akan mendapatkan waktu istirahat."
Berita baik bagi United menjelang pertandingan-pertandingan penentu musim ini
Namun, ada kabar baik bagi United, seiring berlanjutnya pekan yang akan menentukan musim mereka. Bek sayap Jayde Riviere, yang perlahan-lahan mulai menambah menit bermainnya setelah absen selama sebulan, "akan semakin siap untuk diturunkan" saat Setan Merah menjamu Man City akhir pekan ini, sementara remaja berbakat Layla Drury juga akan kembali diturunkan. Penyerang tersebut tidak masuk dalam skuad Liga Champions dan itulah sebabnya ia tidak bermain pada Rabu lalu.
Elisabeth Terland juga seharusnya bisa turun ke lapangan, setelah menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan pada pertengahan pekan. Skinner menjelaskan bahwa minimnya menit bermainnya disebabkan oleh "manajemen pemain" setelah sang penyerang "telah bermain dalam tiga pertandingan berturut-turut dan itu terjadi dalam waktu tujuh hari". "Kami sebenarnya ingin memasukkannya ke dalam lapangan, tetapi sekali lagi, ini tentang mengelola kondisinya menjelang pertandingan-pertandingan yang akan datang," tambahnya. "[Dia] semoga akan baik-baik saja [untuk Sabtu]."
Kehadiran pencetak gol terbanyak klub musim ini akan menjadi dorongan besar menjelang derby Manchester yang krusial. United saat ini berada di peringkat kedua klasemen WSL, namun hasil imbang tanpa gol di kandang West Ham pekan lalu menjadi langkah yang mengecewakan menjelang akhir musim yang sulit, termasuk lawatan ke Chelsea, di mana Setan Merah belum pernah menang. Mendapatkan hasil positif melawan City, yang unggul delapan poin di puncak klasemen, mungkin diperlukan jika United ingin kembali bermain di Liga Champions musim depan.