Skuad Hansi Flick bangkit dari awal laga yang sulit di Turki untuk meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Tuan rumah sempat memberikan tekanan hebat kepada Barcelona, dengan Leao menjadi pemberi umpan untuk satu-satunya gol timnya dalam pertandingan itu pada babak pertama yang berlangsung sengit.

Namun, Barcelona membalikkan keadaan setelah jeda. Yamal menjadi sosok kunci di balik kebangkitan pada babak kedua itu. Ia berulang kali menembus pertahanan Galatasaray dalam duel satu lawan satu, mencatatkan dua assist penting dan memastikan timnya meraih tiga poin.







