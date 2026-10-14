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Bintang Galatasaray Rafael Leao menjagokan Lamine Yamal meraih Ballon d'Or setelah pemain sensasional Barcelona itu menghancurkan raksasa Turki di Liga Champions
Yamal tampil gemilang di Istanbul
Skuad Hansi Flick bangkit dari awal laga yang sulit di Turki untuk meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Tuan rumah sempat memberikan tekanan hebat kepada Barcelona, dengan Leao menjadi pemberi umpan untuk satu-satunya gol timnya dalam pertandingan itu pada babak pertama yang berlangsung sengit.
Namun, Barcelona membalikkan keadaan setelah jeda. Yamal menjadi sosok kunci di balik kebangkitan pada babak kedua itu. Ia berulang kali menembus pertahanan Galatasaray dalam duel satu lawan satu, mencatatkan dua assist penting dan memastikan timnya meraih tiga poin.
- AFP
Pujian tinggi dari Leao
Berbicara kepada TNT Sports Brasil seusai pertandingan, Leao menunjukkan dengan jelas kekagumannya terhadap remaja asal Spanyol itu. Pemain timnas Portugal tersebut menjagokan sang pemain muda untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola.
“Saya berharap Lamine Yamal memenangi Ballon d’Or dan gelar-gelar bergengsi bersama Barcelona,” kata Leao.
Ia juga memuji kepribadian remaja itu serta lingkungan yang saat ini mendukung perkembangan pesatnya. “Ia termasuk salah satu pemain terbaik di dunia. Saya sangat menghormatinya, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi,” tambah Leao. “Ia dikelilingi pemain-pemain bagus di klub yang luar biasa.”
Dua Pemain Sayap Menempuh Jalan Berbeda
Pertemuan di Liga Champions itu menjadi semacam reuni yang menarik, mengingat Barcelona pernah berminat kepada Leao. Barcelona telah memantau penyerang asal Portugal itu secara saksama dalam beberapa bursa transfer dan memandangnya sebagai kandidat utama untuk memperkuat sisi kiri serangan.
Namun, kepindahan ke Catalonia tak pernah terwujud. Sementara Leao terus membuktikan kualitasnya dalam menyerang di Turki, Yamal telah memantapkan diri sebagai pemain yang menjadi wajah era baru Barcelona.
- AFP
Pasukan Flick terus melaju
Berbekal kecemerlangan kreativitas Yamal, Barcelona akan berusaha mempertahankan ketajaman serangan ini sembari memburu gelar lainnya di bawah Flick. Kemampuan pemain remaja itu menembus lini pertahanan lawan dengan mudah membuat Barcelona menjadi ancaman besar di kompetisi Eropa.
Sementara itu, Galatasaray dan Leao harus bangkit dan kembali memusatkan perhatian. Meski tampil menjanjikan pada babak pertama, klub raksasa Turki itu pada akhirnya mendapat pelajaran berat dari salah satu bintang muda paling cemerlang di dunia sepakbola.
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