Bintang Galatasaray dilarikan ke rumah sakit akibat cedera jempol yang parah setelah Victor Osimhen mengalami patah lengan saat melawan Liverpool

Setelah peluit akhir dibunyikan, Galatasaray mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan insiden medis tersebut. "Pada babak pertama pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Liverpool, pemain kami Victor Osimhen mengalami benturan di lengannya. Meskipun ia berhasil menyelesaikan babak pertama, pemeriksaan pada jeda babak menunjukkan adanya risiko patah tulang, sehingga ia tidak diizinkan bermain pada babak kedua. Setelah pertandingan, pemeriksaan medis di rumah sakit mengonfirmasi adanya patah tulang pada lengan bawah kanannya, dan gips telah dipasang. Keputusan mengenai operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan setelah penilaian lebih lanjut," kata klub tersebut.

Sementara itu, mengenai kondisi Lang, mereka menyatakan: "Pada babak kedua pertandingan yang sama, pemain kami Noa Lang mengalami luka serius pada ibu jari kanannya. Ia dijadwalkan menjalani operasi di Liverpool dalam beberapa jam ke depan, dengan tim medis kami hadir."