AFP
Bintang Galatasaray dilarikan ke rumah sakit akibat cedera jempol yang parah setelah Victor Osimhen mengalami patah lengan saat melawan Liverpool
Klub raksasa Turki diguncang oleh dua cedera sekaligus
Laga tandang Galatasaray ke Merseyside terbukti sangat melelahkan secara fisik dan kompetitif. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa striker andalan Osimhen mengalami patah tulang lengan kanan pada babak pertama. Meskipun berusaha terus bermain meski kesakitan, pemain internasional Nigeria itu ditarik keluar saat jeda babak pertama setelah tim medis mendeteksi pembengkakan yang parah.
Kesengsaraan semakin bertambah di babak kedua ketika Lang, yang baru saja masuk di awal babak kedua, harus dibawa keluar dengan tandu setelah bertabrakan keras dengan papan iklan. Pemain berusia 26 tahun itu membutuhkan oksigen di lapangan sebelum dibawa ke fasilitas medis setempat untuk apa yang digambarkan klub sebagai "luka serius" pada ibu jari kanannya.
Pembaruan medis mengonfirmasi hal terburuk
Setelah peluit akhir dibunyikan, Galatasaray mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan insiden medis tersebut. "Pada babak pertama pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Liverpool, pemain kami Victor Osimhen mengalami benturan di lengannya. Meskipun ia berhasil menyelesaikan babak pertama, pemeriksaan pada jeda babak menunjukkan adanya risiko patah tulang, sehingga ia tidak diizinkan bermain pada babak kedua. Setelah pertandingan, pemeriksaan medis di rumah sakit mengonfirmasi adanya patah tulang pada lengan bawah kanannya, dan gips telah dipasang. Keputusan mengenai operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan setelah penilaian lebih lanjut," kata klub tersebut.
Sementara itu, mengenai kondisi Lang, mereka menyatakan: "Pada babak kedua pertandingan yang sama, pemain kami Noa Lang mengalami luka serius pada ibu jari kanannya. Ia dijadwalkan menjalani operasi di Liverpool dalam beberapa jam ke depan, dengan tim medis kami hadir."
Pelatih Galatasaray marah besar
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, pelatih Galatasaray Okan Buruk tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia menyatakan bahwa wasit seharusnya memberikan perlindungan lebih kepada para pemainnya dalam pertandingan yang dipenuhi benturan fisik.
"[Ibrahima] Konate dengan mudah melakukan pelanggaran di area Victor Osimhen," kata Buruk seperti dikutip Hurriyet. "Padahal kami mengharapkan wasit terbaik di dunia, justru wasit terburuk di dunia yang memimpin pertandingan ini. Liverpool jelas pantas menang. Noa Lang mengalami cedera serius pada jarinya. Ia akan dibawa ke rumah sakit di sini. Victor Osimhen juga merasakan sakit."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kekalahan ini menandai berakhirnya perjalanan Galatasaray di kompetisi Eropa musim ini. Mereka kini harus kembali fokus pada kompetisi domestik, di mana mereka saat ini memuncaki klasemen Liga Super Turki, dan berupaya mempertahankan posisi teratas meskipun dua pemain kunci kemungkinan akan absen dalam jangka panjang. Cimbom tampil sangat impresif di kompetisi domestik, dengan meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Trabzonspor pada awal bulan depan.
