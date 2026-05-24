Pertandingan terakhir Real Madrid musim ini juga diwarnai dengan perpisahan yang penuh emosi di Santiago Bernabeu. Dani Carvajal mendapat tepuk tangan meriah saat penampilan terakhirnya bersama klub, sementara David Alaba juga mengucapkan selamat tinggal setelah masa baktinya di ibu kota Spanyol.

Kesuksesan individu Mbappe datang di tengah musim yang dianggap mengecewakan menurut standar Madrid. Klub ini kesulitan untuk secara konsisten mencapai performa terbaiknya, yang membuat mereka gagal meraih gelar apa pun musim ini. Meski demikian, trofi Pichichi berturut-turut yang diraih kapten Prancis ini memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang elit dunia dan tokoh sentral dalam rencana jangka panjang Los Blancos.