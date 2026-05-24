Bintang 'Galactico' Real Madrid, Kylian Mbappé, mencatatkan prestasi yang hanya pernah dicapai oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam 38 tahun terakhir
Mbappe kembali meraih gelar Pichichi
Mbappe secara resmi memastikan gelar Trofi Pichichi musim 2025-26 setelah mencetak gol dalam kemenangan Real Madrid 4-2 atas Athletic Club pada laga penutup musim. Gol tersebut membawa pemain internasional Prancis itu mengoleksi 25 gol liga sepanjang musim ini. Penyerang tersebut finis di atas penyerang Mallorca, Vedat Muriqi, yang mengakhiri musim dengan 23 gol. Ante Budimir dari Osasuna berada di posisi ketiga dengan 17 gol, sementara duo Barcelona, Ferran Torres dan Lamine Yamal, masing-masing mencetak 16 gol. Bintang Los Blancos ini juga memimpin La Liga dalam hal jumlah tembakan dengan 63 kali, yang menegaskan pengaruhnya dalam serangan sepanjang musim ini. Muriqi mengakhiri musim dengan 50 tembakan, sementara rekan setimnya, Vinicius Jr, mencatat 46 tembakan.
Mbappe bergabung dengan jajaran pemain elit di Spanyol
Gelar pencetak gol terbanyak terbaru Mbappé menempatkannya sejajar dengan beberapa nama besar dalam sejarah La Liga. Pemain asal Prancis ini memenangkan gelar Pichichi musim lalu dengan 31 gol sebelum mempertahankan gelar tersebut tahun ini melalui musim yang produktif. Prestasi ini menjadikannya pemain pertama sejak Ronaldo (2014 dan 2015) yang memenangkan gelar tersebut dalam dua musim berturut-turut bersama Real Madrid. Selama 38 tahun terakhir, hanya segelintir pemain, termasuk Messi, yang berhasil mempertahankan gelar tersebut dalam musim-musim berturut-turut.
Perpisahan yang penuh emosi membayangi musim yang sulit
Pertandingan terakhir Real Madrid musim ini juga diwarnai dengan perpisahan yang penuh emosi di Santiago Bernabeu. Dani Carvajal mendapat tepuk tangan meriah saat penampilan terakhirnya bersama klub, sementara David Alaba juga mengucapkan selamat tinggal setelah masa baktinya di ibu kota Spanyol.
Kesuksesan individu Mbappe datang di tengah musim yang dianggap mengecewakan menurut standar Madrid. Klub ini kesulitan untuk secara konsisten mencapai performa terbaiknya, yang membuat mereka gagal meraih gelar apa pun musim ini. Meski demikian, trofi Pichichi berturut-turut yang diraih kapten Prancis ini memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang elit dunia dan tokoh sentral dalam rencana jangka panjang Los Blancos.
Era Mourinho akan segera dimulai di Madrid
Perhatian kini akan beralih ke era baru di Santiago Bernabeu, dengan Jose Mourinho yang diperkirakan akan kembali sebagai manajer Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu dihadapkan pada tantangan untuk membangun kembali tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Salah satu fokus utamanya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara Mbappe dan Vinicius, setelah Madrid gagal meraih hasil maksimal secara kolektif meskipun memiliki kualitas serangan yang mumpuni. Setelah membuktikan kemampuannya mendominasi secara individu di Liga, Mbappe kini akan berupaya mengubah kesuksesan pribadinya menjadi gelar juara tim pada musim depan.