Bintang Fiorentina Franco Mastantuono buka suara soal perpisahan emosional Lionel Messi dengan Argentina dan masa depan Lionel Scaloni yang belum pasti

Saat jeda internasional dimulai, atmosfer yang menyelimuti tim nasional Argentina dipenuhi nostalgia mendalam dan nuansa transisi. Sementara pertandingan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin menjadi persiapan untuk masa depan, Mastantuono dibayangi oleh fakta bahwa pemain terhebat dalam sejarah negara itu sedang bersiap menjalani penampilan terakhirnya dengan seragam garis-garis ikonik tersebut. Sang pemain muda secara luas dianggap sebagai pewaris jersey nomor 10 yang legendaris, tetapi ia sepenuhnya menyadari kekosongan besar yang akan ditinggalkan begitu superstar Inter Miami itu resmi meninggalkan panggung internasional.

Mastantuono berbicara terbuka tentang beban emosional dari transisi ini saat kedatangannya. Ketika ditanya mengenai prospek menghadapi masa depan tanpa sang kapten, Mastantuono mengakui transisi itu akan terasa menyakitkan. “Sulit. Setelah Leo, semuanya akan sangat sulit bagi semua orang karena dia adalah idola kami, bukan hanya dalam sepak bola. Saya pikir dia adalah idola bagi seluruh negara, dan akan terasa sedih tanpa dia, tetapi kami harus melakukannya untuk Argentina dan untuk dia,” kata Mastantuono kepada para wartawan.