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Bintang Fiorentina Franco Mastantuono buka suara soal perpisahan emosional Lionel Messi dengan Argentina dan masa depan Lionel Scaloni yang belum pasti
Era pasca-Messi membayangi Argentina
Saat jeda internasional dimulai, atmosfer yang menyelimuti tim nasional Argentina dipenuhi nostalgia mendalam dan nuansa transisi. Sementara pertandingan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin menjadi persiapan untuk masa depan, Mastantuono dibayangi oleh fakta bahwa pemain terhebat dalam sejarah negara itu sedang bersiap menjalani penampilan terakhirnya dengan seragam garis-garis ikonik tersebut. Sang pemain muda secara luas dianggap sebagai pewaris jersey nomor 10 yang legendaris, tetapi ia sepenuhnya menyadari kekosongan besar yang akan ditinggalkan begitu superstar Inter Miami itu resmi meninggalkan panggung internasional.
Mastantuono berbicara terbuka tentang beban emosional dari transisi ini saat kedatangannya. Ketika ditanya mengenai prospek menghadapi masa depan tanpa sang kapten, Mastantuono mengakui transisi itu akan terasa menyakitkan. “Sulit. Setelah Leo, semuanya akan sangat sulit bagi semua orang karena dia adalah idola kami, bukan hanya dalam sepak bola. Saya pikir dia adalah idola bagi seluruh negara, dan akan terasa sedih tanpa dia, tetapi kami harus melakukannya untuk Argentina dan untuk dia,” kata Mastantuono kepada para wartawan.
- AFP
Ketidakpastian menyelimuti posisi jangka panjang Scaloni
Meski pensiunnya Messi adalah sebuah kepastian, masa depan pria yang membimbing mereka meraih tiga trofi besar itu masih belum jelas. Lionel Scaloni memasuki fase yang bisa menjadi periode terakhirnya sebagai pelatih kepala tim nasional, dengan kontraknya saat ini mendekati akhir dan belum ada perpanjangan yang dikonfirmasi. Ketika ditanya soal kemungkinan pelatih juara Piala Dunia itu mundur, Mastantuono cepat mengalihkan fokus ke tugas terdekat yang ada di depan mata.
Ia berkomentar: “Kami tidak tahu apa pun soal itu. Kami masih menikmatinya, dan itulah yang penting sekarang.”
Sementara itu, Nico Paz, yang menjalani debut internasionalnya di bawah Scaloni dan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2026, menyuarakan sentimen yang sama serta mengungkapkan keinginan kuat agar sang pelatih tetap bertahan. Paz mengatakan: “Bagi saya, dia adalah salah satu pelatih terpenting, orang yang membuat saya debut dan saya berharap dia terus lanjut.”
Bintang muda siap untuk momen spesial
Bagi Paz, jeda internasional kali ini memiliki makna yang unik. Bisa berbagi lapangan dengan Messi untuk terakhir kalinya adalah sebuah privilese yang tidak dianggap remeh oleh playmaker muda Como tersebut. Terlepas dari tekanan karena dilabeli sebagai bintang masa depan tim nasional, Paz bertekad menikmati setiap momen dalam pemusatan latihan mendatang. "Bagi saya ini sangat spesial, saya tak sabar untuk menikmatinya," ujarnya.
Paz kemudian menambahkan bahwa motivasinya tetap setinggi sebelumnya, seraya mencatat bahwa ia datang dengan "antusiasme yang sama seperti biasa untuk mewakili tim nasional dan melakukannya dengan cara terbaik."
- Getty Images Sport
Perpisahan terakhir dijadwalkan di Monumental
Logistik untuk rangkaian tiga pertandingan mendatang telah direncanakan dengan cermat untuk memaksimalkan perayaan karier Messi. Aksi dimulai pada Rabu, 30 September, ketika Argentina menjamu Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes, Cordoba. Skuad kemudian akan bertolak ke Buenos Aires untuk dua pertandingan di Monumental yang ikonik: menghadapi Burkina Faso pada Sabtu, 3 Oktober, dan terakhir melawan Benin pada Selasa, 6 Oktober. Meski ketiga pertandingan akan dimainkan pada malam hari, waktu partisipasi Messi sudah ditentukan secara spesifik. Penyerang legendaris itu tidak akan terlibat dalam dua laga pertama, melainkan bergabung dengan pemusatan latihan belakangan untuk sepenuhnya fokus pada pertandingan terakhir melawan Benin, yang akan menjadi perpisahan resminya dari sepakbola internasional.
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