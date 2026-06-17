Bintang FC Bayern mencatatkan sejarah di Piala Dunia! Harry Kane memukau Jürgen Klopp dengan trik tendangan penalti yang sangat istimewa dan memecahkan rekor

Dan inilah intinya: Bagaimana jika Kane memang sengaja meleset saat mengeksekusi penalti pada percobaan pertama, dan bahkan sudah memperhitungkan kemungkinan pengulangan penalti tersebut dalam sesi latihan?

Hal yang terdengar absurd ini sebenarnya memiliki latar belakang dari musim Liga Champions yang baru saja berakhir: Pada leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo, ia mengambil tendangan penalti pada menit ke-25, menunda tendangannya—dan gagal mencetak gol.

Namun, karena kiper Atalanta, Marco Sportiello, berdiri di depan garis gawang saat Kane menendang, Kane diizinkan menendang lagi. Dan seperti yang terjadi sekarang melawan Kroasia dan Livakovic, ia mencetak gol pada tendangan ulang itu dengan tenang. Setelah kemenangan melawan Bergamo, Kane menceritakan bahwa kegagalan pada percobaan pertama merupakan bagian dari rencananya. “Sebelum pertandingan, saya melihat bahwa dia suka berdiri di tepi garis gawang. Jadi, saya tahu dia akan maju ke depan jika saya menunda tendangan,” kata Kane saat itu di Mixed Zone. “Itulah yang kemudian terjadi. Pada percobaan kedua, ini soal permainan psikologis – dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu.”

Lalu bagaimana kali ini? Dalam tayangan ulang tendangan penalti tersebut, terlihat Livakovic melompat sebentar saat Kane menunda tendangannya. Saat Livakovic kembali menginjak rumput yang kokoh di bawah sepatu bolanya, dia berdiri tepat di depan garis gawang. “Dari segi kecerdasan bermain, dia berada di level yang berbeda; dia sudah memperhitungkan hal itu,” puji Jürgen Klopp di MagentaTV kepada sang penyerang, yang kemudian juga mencetak gol sundulan indah untuk mengubah skor menjadi 2-1 dan dengan demikian menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia.

Perlu dicatat: Kane hanya gagal dari titik penalti jika ia memang menginginkannya — atau jika, seperti dalam pertandingan Bundesliga di Wolfsburg, titik penalti telah dimanipulasi sebelumnya.

Baiklah, hampir: Dalam pertandingan DFB-Pokal melawan Wehen Wiesbaden, ia gagal mencetak gol tanpa perlu tendangan ulang. Dan juga di perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar, saat skor 1:2 melawan Prancis, Kane melepaskan tendangan penalti ke langit pada menit ke-84. Inggris tersingkir. Namun, tahun 2022 sudah lama berlalu dan kegagalan itu tetap menjadi salah satu dari dua pengecualian yang justru mengukuhkan aturan tersebut.