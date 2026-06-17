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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

Bintang FC Bayern mencatatkan sejarah di Piala Dunia! Harry Kane memukau Jürgen Klopp dengan trik tendangan penalti yang sangat istimewa dan memecahkan rekor

World Cup
FEATURES
England vs Croatia
England
Croatia
H. Kane
Bayern Munich

Berkat dua golnya dalam kemenangan 4-2 Inggris atas Kroasia pada pertandingan pembuka, Harry Kane kini menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, yang paling menjadi bahan perbincangan adalah gol Kane yang membuat skor menjadi 1-0—karena ia awalnya gagal mengeksekusi tendangan penalti. Baru pada percobaan kedua ia berhasil mencetak gol. Namun, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kane memang telah merencanakannya seperti itu.

Tak sedikit penonton di Stadion Dallas yang megah dan di depan layar televisi di seluruh dunia yang mungkin menggosok mata mereka dengan heran, ketika Harry Kane gagal mengeksekusi tendangan penalti pertamanya melawan Dominik Livakovic dan Kroasia pada menit kesepuluh saat skor masih 0-0.

Padahal, bintang Bayern Munich ini dikenal sebagai salah satu penendang penalti paling andal yang pernah ada. Namun, tendangan penalti ini relatif lemah: Karena Kane terlambat memulai lari dan arah pandangannya saat melakukan tendangan yang kurang akurat, Livakovic relatif mudah menebak arah bola dan menepisnya.


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    Namun, sementara para penggemar di Inggris mungkin merasa jantungnya berdebar kencang, Kane menanggapi tendangan yang meleset itu dengan sangat tenang—dan ada alasannya: Livakovic berdiri tepat di depan garis gawang saat Kane menendang, VAR membatalkan gol tersebut, dan Kane diizinkan mengulang tendangan penalti. Tendangan keduanya pun ia lepaskan dengan sangat mantap. Kane menendang ke sudut yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini tanpa jeda saat mengambil ancang-ancang, dengan kekuatan penuh, dan presisi yang sangat tinggi.

    Salah satu yang tampaknya sudah menduga hal itu adalah rekan setim Kane di FC Bayern asal Kroasia, Josip Stanisic. Sebab, sesaat sebelum tendangan penalti kedua Kane, ia melakukan kontak mata dengan Livakovic, menunjuk ke pelipisnya dengan jari telunjuk seolah ingin membuat Livakovic berpikir, lalu menunjuk ke sudut yang sama persis di mana tendangan penalti kedua Kane masuk. Seolah-olah Stanisic sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya.




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  • Harry Kane (hampir selalu) hanya sengaja gagal mengeksekusi tendangan penalti

    Dan inilah intinya: Bagaimana jika Kane memang sengaja meleset saat mengeksekusi penalti pada percobaan pertama, dan bahkan sudah memperhitungkan kemungkinan pengulangan penalti tersebut dalam sesi latihan?

    Hal yang terdengar absurd ini sebenarnya memiliki latar belakang dari musim Liga Champions yang baru saja berakhir: Pada leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo, ia mengambil tendangan penalti pada menit ke-25, menunda tendangannya—dan gagal mencetak gol.

    Namun, karena kiper Atalanta, Marco Sportiello, berdiri di depan garis gawang saat Kane menendang, Kane diizinkan menendang lagi. Dan seperti yang terjadi sekarang melawan Kroasia dan Livakovic, ia mencetak gol pada tendangan ulang itu dengan tenang. Setelah kemenangan melawan Bergamo, Kane menceritakan bahwa kegagalan pada percobaan pertama merupakan bagian dari rencananya. “Sebelum pertandingan, saya melihat bahwa dia suka berdiri di tepi garis gawang. Jadi, saya tahu dia akan maju ke depan jika saya menunda tendangan,” kata Kane saat itu di Mixed Zone. “Itulah yang kemudian terjadi. Pada percobaan kedua, ini soal permainan psikologis – dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu.”

    Lalu bagaimana kali ini? Dalam tayangan ulang tendangan penalti tersebut, terlihat Livakovic melompat sebentar saat Kane menunda tendangannya. Saat Livakovic kembali menginjak rumput yang kokoh di bawah sepatu bolanya, dia berdiri tepat di depan garis gawang. “Dari segi kecerdasan bermain, dia berada di level yang berbeda; dia sudah memperhitungkan hal itu,” puji Jürgen Klopp di MagentaTV kepada sang penyerang, yang kemudian juga mencetak gol sundulan indah untuk mengubah skor menjadi 2-1 dan dengan demikian menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia.

    Perlu dicatat: Kane hanya gagal dari titik penalti jika ia memang menginginkannya — atau jika, seperti dalam pertandingan Bundesliga di Wolfsburg, titik penalti telah dimanipulasi sebelumnya.

    Baiklah, hampir: Dalam pertandingan DFB-Pokal melawan Wehen Wiesbaden, ia gagal mencetak gol tanpa perlu tendangan ulang. Dan juga di perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar, saat skor 1:2 melawan Prancis, Kane melepaskan tendangan penalti ke langit pada menit ke-84. Inggris tersingkir. Namun, tahun 2022 sudah lama berlalu dan kegagalan itu tetap menjadi salah satu dari dua pengecualian yang justru mengukuhkan aturan tersebut.

  • Harry Kane menyamai rekor Gary Lineker dan kini menjadi pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia

    Dengan dua golnya di laga pembuka, Kane akhirnya menyamai rekor pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia, Gary Lineker. Seperti sang legenda, Kane kini telah mencetak sepuluh gol di ajang Piala Dunia.

    Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Kane menjadi raja pencetak gol dengan enam gol, sedangkan pada 2022 di Qatar ia hanya mencetak dua gol—salah satunya dalam pertandingan perempat final melawan Prancis yang berakhir dengan kekalahan, di mana ia juga gagal mengeksekusi tendangan penalti.

    Sama seperti Prancis saat mengalahkan Senegal 3-1 sehari sebelumnya, Inggris kini memperkuat statusnya sebagai favorit Piala Dunia saat menghadapi Kroasia yang tangguh. Inggris tampil dominan dan menciptakan banyak peluang, terutama di babak kedua, namun pada saat yang sama juga sedikit beruntung karena Kroasia juga sangat berbahaya. Pada akhirnya, Jude Bellingham (47') dan Marcus Rashford (85') mencetak gol untuk Inggris di babak kedua. Gol-gol untuk Kroasia dicetak oleh Martin Baturina (36') dan Petar Musa (45'+5). Bintang veteran Luka Modric menjadi tokoh tragis ketika ia melakukan pelanggaran yang cukup tidak perlu yang berujung pada penalti.