Bintang FC Barcelona jadi incaran: FC Bayern menjalin kontak dengan pihak-pihak terdekat sang pemain

Namun, menurut Sport, prioritas Koundé sebenarnya ada di FC Barcelona, di mana ia memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 selama tiga tahun lagi hingga 2030 pada musim panas lalu. Posisi favoritnya adalah bek kanan, tetapi ia juga bisa diturunkan sebagai bek tengah.

Koundé dibesarkan di Girondins Bordeaux sebelum pindah ke FC Sevilla pada 2019 dengan nilai transfer 35 juta euro. Bersama klub asal Andalusia itu, ia menjuarai Liga Europa pada 2020. Pada 2022, pemain kelahiran Paris ini pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 50 juta euro, di mana ia telah tiga kali menjadi juara liga Spanyol dan sekali menjuarai Piala Spanyol.

Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ia selalu menjadi starter dalam keenam pertandingan yang dilakoni tim nasional Prancis. Pada hari Selasa, Prancis akan menghadapi juara Eropa Spanyol di semifinal.