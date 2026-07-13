Menurut surat kabar Spanyol Sport, FC Bayern München telah menghubungi pihak-pihak terdekat pemain timnas Prancis tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi sang pemain serta kemungkinan kesediaannya untuk pindah dari FC Barcelona ke Bayern München.
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Bintang FC Barcelona jadi incaran: FC Bayern menjalin kontak dengan pihak-pihak terdekat sang pemain
Sebelumnya, surat kabar Bild telah melaporkan bahwa klub asal Munich tersebut pada dasarnya tertarik pada pemain berusia 27 tahun itu, yang menjadi pemain inti baik di bawah asuhan Hansi Flick di Barca maupun di tim nasional Prancis asuhan Didier Deschamps pada Piala Dunia. Namun, menurut laporan tersebut, Bayern harus melepas beberapa pemain terlebih dahulu agar dapat merekrut pemain bintang lainnya, menyusul transfer mahal Ismail Sabari dan Nathaniel Brown (total sekitar 100 juta euro).
Beberapa nama yang masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Bayern antara lain Sacha Boey, Bryan Zaragoza, dan Joao Palhinha.
- IMAGO / APL
Jules Kounde memperpanjang kontraknya bersama Barca hingga tahun 2030
Namun, menurut Sport, prioritas Koundé sebenarnya ada di FC Barcelona, di mana ia memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 selama tiga tahun lagi hingga 2030 pada musim panas lalu. Posisi favoritnya adalah bek kanan, tetapi ia juga bisa diturunkan sebagai bek tengah.
Koundé dibesarkan di Girondins Bordeaux sebelum pindah ke FC Sevilla pada 2019 dengan nilai transfer 35 juta euro. Bersama klub asal Andalusia itu, ia menjuarai Liga Europa pada 2020. Pada 2022, pemain kelahiran Paris ini pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 50 juta euro, di mana ia telah tiga kali menjadi juara liga Spanyol dan sekali menjuarai Piala Spanyol.
Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ia selalu menjadi starter dalam keenam pertandingan yang dilakoni tim nasional Prancis. Pada hari Selasa, Prancis akan menghadapi juara Eropa Spanyol di semifinal.
Jules Koundé: Perjalanan Karier dan Statistik Terpentingnya
Tim
Pertandingan
Gol
Umpan
FC Barcelona
188
10
22
FC Sevilla
133
9
3
Girondins Bordeaux
70
4
1
Prancis
54
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