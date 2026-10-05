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Bintang Everton dan Inggris, Jordan Pickford, akan hadir di pengadilan setelah kejar-kejaran dengan polisi pada kecepatan 80 km/jam dengan Lamborghini seharga £165 ribu
Pengejaran berkecepatan tinggi di Cheshire
Pickford menghadapi proses hukum setelah tertangkap dalam kejar-kejaran dengan polisi saat mengendarai Lamborghini Urus miliknya yang bernilai £165.000. Insiden itu terjadi di Knutsford, Cheshire, pada 14 April, hanya beberapa hari sebelum kiper Inggris itu dijadwalkan tampil dalam derby Merseyside krusial melawan Liverpool. Otoritas setempat melaporkan bahwa cara mengemudi Pickford memaksa pengguna jalan lain mengambil tindakan menghindar untuk mencegah kecelakaan serius.
PC Cecil Ricardo, seorang petugas dari Cheshire Constabulary, menyaksikan insiden tersebut saat ia meninggalkan kantor polisi setempat. Menurut keterangannya secara resmi, mobil 4x4 performa berwarna biru itu, yang memiliki pelat nomor khusus, mengabaikan marka jalan di persimpangan yang sibuk. Sang petugas terpaksa menyalakan lampu darurat dan sirene untuk mengejar kendaraan tersebut setelah mobil itu melaju menjauh dari lokasi, yang berujung pada kejaran singkat di kawasan permukiman.
Dalam pernyataan saksi tertulis, seperti dilaporkan oleh The Sun, petugas itu merinci detail pengejaran tersebut: "Saya kemudian melihat sebuah Lamborghini Urus biru melaju di sepanjang Princess Street. Mobil itu mencapai persimpangan dengan Toft Road, sepenuhnya mengabaikan garis beri jalan dan masuk ke Toft Road sehingga menyebabkan dua kendaraan menginjak rem mendadak untuk menghindari tabrakan. Lamborghini itu kemudian melaju kencang di Toft Road, Knutsford. Saya mengaktifkan peralatan darurat saya, lampu dan sirene, serta berupaya menyusul kendaraan tersebut."
- AFP
Tuduhan ngebut dan konfrontasi dengan polisi
Pengejaran itu dilaporkan membuat kendaraan polisi mencapai kecepatan 50 mph di zona 30 mph saat berupaya memperkecil jarak dengan pemain internasional Inggris tersebut. Petugas itu mencatat bahwa meski melaju dengan kecepatan tinggi, Lamborghini itu masih terus menjauh sebelum akhirnya menepi. PC Ricardo menyatakan: "Pada satu titik di Toft Road, speedometer kendaraan saya menunjukkan saya melaju dengan kecepatan 50 mph dan Lamborghini itu masih terus menjauh. Batas kecepatan di ruas Toft Road tersebut adalah 30 mph."
Setelah menghentikan kendaraan itu, petugas mengidentifikasi pengemudinya sebagai bintang Everton tersebut. Laporan itu berlanjut: "Saya mendekati sisi pengemudi dan pengemudi memperkenalkan dirinya sebagai Jordan Pickford. Saya memperingatkan Pickford, menunjukkan pelanggaran mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian yang semestinya, serta mengeluarkan laporan pelanggaran lalu lintas. Dia tidak memberikan tanggapan apa pun."
Proses hukum dan pengakuan bersalah
Menyusul insiden di pinggir jalan tersebut, Kepolisian Cheshire secara resmi mendakwa pemain internasional dengan 91 caps itu pada 23 September. Kasus ini awalnya diproses melalui Single Justice Procedure, sebuah sistem yang dirancang agar hakim magistrat dapat menangani pelanggaran lalu lintas ringan tanpa sidang publik penuh. Namun, Pickford telah mengambil langkah agar kasusnya didengar secara langsung oleh seorang magistrat alih-alih diselesaikan semata-mata berdasarkan dokumen secara tertutup.
Sang kiper mengajukan pengakuan bersalah secara online pada Jumat lalu, tetapi secara khusus meminta untuk menghadiri sidang putusan secara langsung. Dalam pengajuan hukum resminya ke pengadilan, pemain Everton itu menulis: "Saya ingin menghadiri pengadilan untuk menyampaikan pembelaan yang meringankan."
- Getty Images Sport
Terancam larangan mengemudi
Sidang pengadilan dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Magistrat Chester pada 7 Desember. Jika dinyatakan bersalah atas mengemudi ceroboh, kiper veteran itu bisa menghadapi hukuman antara tiga hingga sembilan poin penalti pada surat izinnya, atau larangan mengemudi total tergantung pada pandangan hakim magistrat terhadap faktor yang meringankan. Lamborghini Urus yang terlibat dalam insiden itu merupakan salah satu SUV tercepat di dunia, mampu mencapai 100 km/jam hanya dalam 3,5 detik dengan kecepatan puncak 306 km/jam.
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