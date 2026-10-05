Pickford menghadapi proses hukum setelah tertangkap dalam kejar-kejaran dengan polisi saat mengendarai Lamborghini Urus miliknya yang bernilai £165.000. Insiden itu terjadi di Knutsford, Cheshire, pada 14 April, hanya beberapa hari sebelum kiper Inggris itu dijadwalkan tampil dalam derby Merseyside krusial melawan Liverpool. Otoritas setempat melaporkan bahwa cara mengemudi Pickford memaksa pengguna jalan lain mengambil tindakan menghindar untuk mencegah kecelakaan serius.

PC Cecil Ricardo, seorang petugas dari Cheshire Constabulary, menyaksikan insiden tersebut saat ia meninggalkan kantor polisi setempat. Menurut keterangannya secara resmi, mobil 4x4 performa berwarna biru itu, yang memiliki pelat nomor khusus, mengabaikan marka jalan di persimpangan yang sibuk. Sang petugas terpaksa menyalakan lampu darurat dan sirene untuk mengejar kendaraan tersebut setelah mobil itu melaju menjauh dari lokasi, yang berujung pada kejaran singkat di kawasan permukiman.

Dalam pernyataan saksi tertulis, seperti dilaporkan oleh The Sun, petugas itu merinci detail pengejaran tersebut: "Saya kemudian melihat sebuah Lamborghini Urus biru melaju di sepanjang Princess Street. Mobil itu mencapai persimpangan dengan Toft Road, sepenuhnya mengabaikan garis beri jalan dan masuk ke Toft Road sehingga menyebabkan dua kendaraan menginjak rem mendadak untuk menghindari tabrakan. Lamborghini itu kemudian melaju kencang di Toft Road, Knutsford. Saya mengaktifkan peralatan darurat saya, lampu dan sirene, serta berupaya menyusul kendaraan tersebut."