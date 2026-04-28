Pemain asal Norwegia itu kini berada di peringkat ke-13 dalam daftar bek dengan assist terbanyak dalam satu musim. Jumlah tersebut menyamai rekor yang dicetak oleh Franz Beckenbauer (Bayern Munich, 1973-74), Philipp Max (Augsburg, 2017-18), dan David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Hanya Jorginho (Leverkusen, 1991-92) dengan 14 assist dan Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) dengan 15 assist yang mencatatkan angka lebih baik. Ryerson masih memiliki tiga pertandingan liga tersisa untuk naik lebih tinggi dalam daftar tersebut.