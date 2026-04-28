Julian Ryerson
Daniel Buse dan Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Bintang Dortmund menyamai rekor legenda Bayern, Franz Beckenbauer, saat ia berupaya memecahkan rekor assist yang luar biasa

Borussia Dortmund
Raja assist Borussia Dortmund, Julian Ryerson, kini berada di jajaran pemain ternama dan bahkan berpotensi memecahkan rekor. Pemain asal Norwegia itu kini berada di peringkat kedua bersama dalam daftar pemberi assist Bundesliga setelah memberikan tendangan sudut yang disundul oleh Ramy Bensebaini untuk mengubah skor menjadi 3–0 dalam kemenangan 4–0 BVB atas SC Freiburg pada Minggu.

    Pemain asal Norwegia itu kini berada di peringkat ke-13 dalam daftar bek dengan assist terbanyak dalam satu musim. Jumlah tersebut menyamai rekor yang dicetak oleh Franz Beckenbauer (Bayern Munich, 1973-74), Philipp Max (Augsburg, 2017-18), dan David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Hanya Jorginho (Leverkusen, 1991-92) dengan 14 assist dan Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) dengan 15 assist yang mencatatkan angka lebih baik. Ryerson masih memiliki tiga pertandingan liga tersisa untuk naik lebih tinggi dalam daftar tersebut. 

    Hanya Olise yang peringkatnya lebih tinggi musim ini

    Di kancah internasional, Ryerson menempati peringkat kedua di antara para bek dalam hal jumlah assist musim ini, hanya kalah dari Federico Dimarco dari Inter, yang telah mengumpulkan 18 assist dan memecahkan rekor Serie A. Di seluruh Bundesliga, ia berbagi posisi kedua dengan Luis Diaz dari Bayern Munich, sementara Michael Olise memimpin klasemen dengan 18 assist. 

