Bintang di zodiak Libra... Cristiano Ronaldo membungkam para skeptis dengan 7 rekor bersejarah

Ronaldo mencetak sejumlah rekor bersejarah di Piala Dunia, berkat dua gol yang ia cetak ke gawang timnas Uzbekistan. Yang paling menonjol adalah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda.

Selain itu, “El Don” kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Portugal di Piala Dunia, dengan 10 gol, unggul satu gol dari Eusébio yang memegang rekor ini selama 60 tahun, tepatnya sejak Piala Dunia 1966.

Ronaldo juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 138 hari, mengungguli Pepe yang memegang rekor ini sejak Piala Dunia 2022.

Bintang Portugal ini kini menjadi salah satu dari hanya tiga pemain yang memegang gelar sebagai pemain tertua dan termuda yang mencetak gol untuk timnas negaranya dalam sejarah Piala Dunia, bersama dengan pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Denmark Michael Laudrup.

"Roket Madeira" juga menjadi pemain tertua yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 138 hari.

Selain itu, Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, di belakang legenda Kamerun, Roger Milla.

Prestasi Ronaldo tidak berhenti di Piala Dunia, karena ia menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol atau lebih di dua turnamen besar, yaitu Piala Dunia dan Piala Eropa, setelah sebelumnya mencetak 14 gol di Piala Eropa.