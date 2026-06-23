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Bintang di Timbangan... Ronaldo Mengatasi Hantu Masa Lalunya dan Kembali ke Piala Dunia dengan 7 Rekor Bersejarah

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs Uzbekistan
Portugal
Uzbekistan
World Cup
Portugal
Uzbekistan
AS

Bintang asal Portugal itu kembali tampil gemilang saat menghadapi Uzbekistan

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, membungkam para skeptis yang meragukan kemampuannya dengan mencetak 7 rekor bersejarah di Piala Dunia, saat menghadapi Uzbekistan.

Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih kemenangan atas Uzbekistan dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini di Stadion Houston, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

  • Dia kembali untuk membalas dendam

    Ronaldo kembali membalas semua kritik yang diterimanya setelah penampilannya yang kurang memuaskan dalam laga imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama Piala Dunia 2026, dengan mencetak dua gol penentu.

    Pada menit keenam pertandingan, Ronaldo mencetak gol pertama Portugal ke gawang timnas Uzbekistan, setelah dengan cerdik menyarangkan umpan silang dari João Cancelo ke dalam gawang.

    Ronaldo kemudian menambah gol keduanya dan gol ketiga bagi timnas Portugal pada menit ke-39, setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper timnas Uzbekistan, dan dengan cerdik melepaskan bola ke sisi kanan gawang seperti biasa.

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  • Salah satu yang terbaik di Portugal

    Meskipun Ronaldo menjadi pemain terburuk di tim Portugal saat menghadapi Republik Demokratik Kongo, situasinya berbalik dan ia justru menjadi salah satu pemain terbaik secara keseluruhan dalam pertandingan melawan Uzbekistan.

    Menurut situs statistik "SofaScore", "El Don" mendapat penilaian 8,5, menjadikannya pemain dengan penilaian tertinggi ketiga dalam pertandingan tersebut, setelah Nuno Mendes yang mendapat penilaian 8,9, dan Bruno Fernandes (8,7).

    Ronaldo melepaskan 7 tembakan selama pertandingan, 5 di antaranya mengarah ke tiang gawang dan mistar, sementara ia juga membuang 3 peluang berbahaya dan dua kali terjebak offside.

  • Ronaldo bukanlah orang yang egois

    Setelah pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo, Ronaldo mendapat serangkaian kritik yang bahkan sampai menuduhnya egois dan hanya ingin mencetak gol sendiri, meskipun hal itu merugikan tim nasional.

    Ronaldo membalas kritik tersebut dengan tindakan nyata saat melawan Uzbekistan, khususnya pada momen gol kedua yang dicetak oleh bek sayap Nuno Mendes pada menit ke-17 pertandingan.

    Timnas Portugal mendapat tendangan bebas di tepi kotak penalti, dan semua orang mengira “Roket Madeira” lah yang akan mengeksekusinya, namun ia justru menyerahkannya kepada Mendes yang melepaskan tendangan datar keras ke sisi kanan kiper Uzbekistan dan masuk ke gawang.

    Adegan tersebut menunjukkan bahwa Ronaldo tidak hanya ingin mencetak gol untuk dirinya sendiri; ia cukup mengalihkan perhatian kiper, sebelum Mendes mengejutkan semua orang dengan tendangan roketnya.

  • 7 Angka Bersejarah

    Ronaldo mencetak sejumlah rekor bersejarah di Piala Dunia, berkat dua gol yang ia cetak ke gawang timnas Uzbekistan. Yang paling menonjol adalah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda.

    Selain itu, “El Don” kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Portugal di Piala Dunia, dengan 10 gol, unggul satu gol dari Eusébio yang memegang rekor ini selama 60 tahun, tepatnya sejak Piala Dunia 1966.

    Ronaldo juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 138 hari, mengungguli Pepe yang memegang rekor ini sejak Piala Dunia 2022.

    Bintang Portugal ini kini menjadi salah satu dari hanya tiga pemain yang memegang gelar sebagai pemain tertua dan termuda yang mencetak gol untuk timnas negaranya dalam sejarah Piala Dunia, bersama dengan pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Denmark Michael Laudrup.

    "Roket Madeira" juga menjadi pemain tertua yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 138 hari.

    Selain itu, Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, di belakang legenda Kamerun, Roger Milla.

    Prestasi Ronaldo tidak berhenti di Piala Dunia, karena ia menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol atau lebih di dua turnamen besar, yaitu Piala Dunia dan Piala Eropa, setelah sebelumnya mencetak 14 gol di Piala Eropa.

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