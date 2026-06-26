Bintang Chelsea 'sama sekali tidak terkejut' setelah dinobatkan sebagai bintang paling tampan di Piala Dunia

Menunjukkan bahwa ia memiliki rasa percaya diri yang melimpah, sejalan dengan bakatnya di sayap, Neto berseloroh bahwa gelar tersebut sama sekali tidak mengejutkan baginya maupun rekan-rekan setimnya. "Saya rasa saya sama sekali tidak terkejut! Ini hal yang sangat wajar. Hal itu bahkan tidak menjadi topik pembicaraan di ruang ganti karena seluruh tim sepakat bahwa saya yang paling tampan," candanya, sambil sepenuhnya menerima status barunya sebagai wajah utama turnamen ini.

Meskipun suasana terasa santai terkait penampilannya, Neto menjadi serius saat membahas dampak Cristiano Ronaldo. Setelah sang veteran mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, Neto mengungkapkan bagaimana skuad terinspirasi oleh semangat tak kenal lelah sang kapten dalam mengejar gol. Pemain sayap itu menegaskan bahwa melihat penyerang Al-Nassr itu dalam performa terbaiknya memberikan dorongan besar bagi seluruh anggota tim.

“Jelas terlihat bahwa seluruh tim merasa senang untuknya, terutama karena kami tahu bahwa ia hidup untuk mencetak gol, ia terobsesi dengan hal itu. Kami senang melihat yang terbaik melakukan apa yang paling ia sukai,” jelas Neto. “Bermain dengan tekanan untuk membantunya mencetak gol di Piala Dunia menjadi motivasi tambahan. Kami benar-benar ingin membantunya mencapai tujuan ini, terutama atas segala yang telah ia berikan kepada Portugal.”