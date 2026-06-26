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Bintang Chelsea 'sama sekali tidak terkejut' setelah dinobatkan sebagai bintang paling tampan di Piala Dunia
Pria paling tampan di turnamen ini
Bintang Portugal, Pedro Neto, menyempatkan diri sejenak dari pembahasan taktis yang intens selama konferensi pers di Florida untuk menanggapi reputasinya yang semakin melambung sebagai idola wanita di seluruh dunia. Setelah diperkenalkan oleh juru bicara timnas Portugal sebagai "pemain paling tampan di Piala Dunia 2026," penyerang Chelsea itu menanggapi dengan campuran kecerdasan dan kepercayaan diri yang membuat para awak media yang hadir tertawa terbahak-bahak.
- Getty Images Sport
'Sama sekali tidak terkejut!'
Menunjukkan bahwa ia memiliki rasa percaya diri yang melimpah, sejalan dengan bakatnya di sayap, Neto berseloroh bahwa gelar tersebut sama sekali tidak mengejutkan baginya maupun rekan-rekan setimnya. "Saya rasa saya sama sekali tidak terkejut! Ini hal yang sangat wajar. Hal itu bahkan tidak menjadi topik pembicaraan di ruang ganti karena seluruh tim sepakat bahwa saya yang paling tampan," candanya, sambil sepenuhnya menerima status barunya sebagai wajah utama turnamen ini.
Meskipun suasana terasa santai terkait penampilannya, Neto menjadi serius saat membahas dampak Cristiano Ronaldo. Setelah sang veteran mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, Neto mengungkapkan bagaimana skuad terinspirasi oleh semangat tak kenal lelah sang kapten dalam mengejar gol. Pemain sayap itu menegaskan bahwa melihat penyerang Al-Nassr itu dalam performa terbaiknya memberikan dorongan besar bagi seluruh anggota tim.
“Jelas terlihat bahwa seluruh tim merasa senang untuknya, terutama karena kami tahu bahwa ia hidup untuk mencetak gol, ia terobsesi dengan hal itu. Kami senang melihat yang terbaik melakukan apa yang paling ia sukai,” jelas Neto. “Bermain dengan tekanan untuk membantunya mencetak gol di Piala Dunia menjadi motivasi tambahan. Kami benar-benar ingin membantunya mencapai tujuan ini, terutama atas segala yang telah ia berikan kepada Portugal.”
Menjaga mentalitas pemenang
Portugal saat ini berada di peringkat kedua Grup K, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Kolombia, yang berarti pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup akan menjadi laga penentu perebutan posisi teratas. Meskipun ada kemungkinan menghadapi lawan yang lebih mudah tergantung pada peringkat akhir mereka, Neto menegaskan bahwa tim asuhan Roberto Martinez tidak bermaksud melakukan perhitungan rumit untuk menghindari lawan tertentu di babak gugur. "Sejujurnya, terkadang kami mempertimbangkan skenario jika kami finis di posisi kedua atau ketiga, tetapi yang terpenting adalah mempertahankan mentalitas kami," kata pemain Chelsea itu. "Kami ingin menjadi yang terbaik dan kami akan menghadapi Kolombia untuk menang dan finis di posisi pertama."
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Sorotan tertuju pada pertarungan sengit di Kolombia
Pertandingan melawan Kolombia menandai lompatan kualitas yang signifikan setelah mereka menghancurkan Uzbekistan. Dengan tim Amerika Selatan tersebut juga sedang dalam performa terbaiknya, pertarungan memperebutkan supremasi di grup ini akan menjadi salah satu sorotan utama pada putaran terakhir pertandingan. Bagi Neto, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar idola media dan bahwa ia mampu tampil gemilang di panggung terbesar dunia saat taruhannya sedang paling tinggi.
Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Sabtu, dimulai bersamaan dengan pertandingan grup lainnya antara Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Saat Portugal berupaya mengamankan jalan mereka di turnamen ini, mereka akan mengandalkan perpaduan antara penyelesaian akhir yang klinis dari Ronaldo dan sentuhan kreatif yang diberikan oleh pemain seperti Neto. Apakah ia akan tetap menjadi pemain “tertampan” hingga final masih harus dilihat, namun kemenangan atas Kolombia tentu akan menjadi catatan yang mengesankan dalam riwayat kariernya.