Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Chelsea, Pedro Neto, terhindar dari sanksi larangan bermain di Liga Champions akibat insiden mendorong seorang ball boy saat melawan PSG
UEFA tidak mengambil tindakan terkait dorongan terhadap Neto
UEFA telah memulai penyelidikan terhadap tindakan Neto selama kekalahan Chelsea 5–2 di Parc des Princes. Pemain sayap tersebut bereaksi dengan marah di akhir pertandingan, mendorong seorang ball boy saat berusaha mengambil bola dengan cepat untuk melanjutkan permainan. Meskipun terjadi insiden tersebut, pemain berusia 26 tahun ini berhasil terhindar dari skorsing dan akan tersedia untuk leg kedua di Stamford Bridge. UEFA mengonfirmasi pada Senin bahwa penyerang tersebut hanya mendapat peringatan atas perilaku tidak sportif.
Keputusan ini menjadi kelegaan bagi manajer Liam Rosenior, yang sedang mencari keajaiban untuk membalikkan defisit tiga gol melawan juara Ligue 1. Neto dalam kondisi segar untuk pertandingan Eropa ini, setelah absen dalam kekalahan mengecewakan di Liga Premier akhir pekan lalu melawan Newcastle United. Absennya itu disebabkan oleh skorsing kartu merah terpisah, artinya ia seharusnya sudah pulih sepenuhnya untuk pertandingan Eropa yang krusial ini.
- Getty Images Sport
Kegagalan James diimbangi oleh kontribusi individu
Meskipun kabar mengenai Neto cukup menggembirakan, persiapan Chelsea terguncang oleh cedera yang kembali menimpa Reece James. Kapten klub yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge ini harus absen selama beberapa pekan setelah mengalami cedera hamstring lagi. Pemain internasional Inggris tersebut sempat menikmati masa kebugaran yang langka, namun pukulan terbaru ini membuat The Blues kehilangan pemimpin serta kualitas kelas dunia di posisi bek kanan.
Namun, ada kabar baik mengenai Estevao Willian. Bintang muda Brasil berusia 18 tahun ini terlihat dalam sesi latihan terbuka, menandai penampilannya pertama bersama tim sejak awal Februari. Meskipun masih harus dilihat apakah ia cukup siap untuk dimasukkan ke dalam skuad melawan PSG, kehadirannya di lapangan menjadi dorongan psikologis yang besar bagi tim yang saat ini kekurangan kepercayaan diri.
Diharapkan akan ada perombakan taktis untuk leg kedua
Dengan kembalinya Neto, ia diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti di sayap kiri. Ia tampaknya akan menggantikan Alejandro Garnacho, yang tampil kurang meyakinkan saat kalah dari Newcastle dan mendapat kritikan atas performa terbarunya. Gaya permainan yang langsung dan kecepatan Neto akan sangat penting jika Chelsea ingin mengganggu konsentrasi tim PSG yang memasuki leg kedua dengan keunggulan telak dan disiplin taktis yang tinggi.
Staf pelatih juga harus mempertimbangkan dilema pemilihan pemain lainnya di seluruh lapangan. Kiper Filip Jorgensen tidak terlihat selama sesi latihan baru-baru ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kebugarannya, sementara Levi Colwill tampaknya masih belum bisa diturunkan meskipun telah mengikuti latihan ringan saat ia melanjutkan pemulihan dari cedera lutut yang parah. Gelandang Dario Essugo adalah opsi lain yang sedang membangun kebugaran, setelah tampil untuk tim U-21 pada akhir pekan lalu.
- AFP
Chelsea berupaya menyelamatkan musim kompetisi Eropa mereka
Tim asal London ini harus berjuang keras untuk menjaga harapan mereka di Liga Champions tetap hidup, namun semangat juang di dalam tim tetap tinggi. Meskipun kalah 5-2 pada leg pertama, Chelsea bertekad untuk berjuang habis-habisan dan akan mengandalkan dukungan suporter di Stamford Bridge untuk membuat lawan asal Prancis mereka gugup. Kemampuan untuk memanfaatkan pemain-pemain terbaik sang juara FIFA Club World Cup saat ini, termasuk Neto, sangat penting bagi upaya kebangkitan mereka.
