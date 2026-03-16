Bintang Chelsea, Pedro Neto, terhindar dari sanksi larangan bermain di Liga Champions akibat insiden mendorong seorang ball boy saat melawan PSG

UEFA telah memulai penyelidikan terhadap tindakan Neto selama kekalahan Chelsea 5–2 di Parc des Princes. Pemain sayap tersebut bereaksi dengan marah di akhir pertandingan, mendorong seorang ball boy saat berusaha mengambil bola dengan cepat untuk melanjutkan permainan. Meskipun terjadi insiden tersebut, pemain berusia 26 tahun ini berhasil terhindar dari skorsing dan akan tersedia untuk leg kedua di Stamford Bridge. UEFA mengonfirmasi pada Senin bahwa penyerang tersebut hanya mendapat peringatan atas perilaku tidak sportif.

Keputusan ini menjadi kelegaan bagi manajer Liam Rosenior, yang sedang mencari keajaiban untuk membalikkan defisit tiga gol melawan juara Ligue 1. Neto dalam kondisi segar untuk pertandingan Eropa ini, setelah absen dalam kekalahan mengecewakan di Liga Premier akhir pekan lalu melawan Newcastle United. Absennya itu disebabkan oleh skorsing kartu merah terpisah, artinya ia seharusnya sudah pulih sepenuhnya untuk pertandingan Eropa yang krusial ini.