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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Bintang Chelsea Moises Caicedo dijatuhi hukuman delapan poin karena mengemudikan supercar senilai £160 ribu tanpa surat izin mengemudi yang masih berlaku

M. Caicedo
Chelsea
Premier League

Gelandang Chelsea Moises Caicedo dijatuhi delapan poin penalti berkendara dan denda finansial setelah kedapatan mengemudikan supercar mewahnya senilai £160.000 tanpa surat izin mengemudi yang sah atau asuransi di dekat pusat latihan klub. Insiden itu membuat Caicedo kini hanya berjarak empat poin dari potensi larangan mengemudi, menambah drama di luar lapangan atas masalah cedera yang sedang ia hadapi pada musim ini.

  • Masalah hukum untuk Caicedo

    Menurut Daily Mail, Caicedo muncul di pengadilan magistrat Crawley pekan ini, di mana ia didenda £1.444 dan dijatuhi delapan poin penalti. Caicedo dihentikan saat mengendarai Audi RSQ8 senilai £160.000 miliknya di dekat fasilitas latihan Cobham pada April 2025. Ia dinyatakan bersalah karena mengemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah dan tanpa asuransi. Hukuman itu membuat Caicedo berada sangat dekat dengan larangan mengemudi selama enam bulan, yang secara otomatis berlaku jika seorang pengemudi mengumpulkan 12 poin dalam periode tiga tahun.

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    Respons klub dan detail supercar

    Caicedo kini telah diperintahkan untuk mendapatkan dokumen yang benar bagi kendaraannya, yang mampu melaju hingga 249 km/jam dan berakselerasi ke 97 km/jam hanya dalam 3,8 detik.

    Menyusul insiden awal tahun lalu ketika mobil itu disita, Chelsea menepis masalah tersebut sebagai "urusan pribadi". Gangguan di luar lapangan ini datang ketika Caicedo, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada 2023 dengan nilai transfer rekor saat itu sebesar £115 juta, terus menghadapi kesulitan di lapangan akibat cedera betis yang berkepanjangan.

  • Masalah kebugaran dan cedera yang terus berlanjut

    Sejauh ini, Caicedo menjalani kampanye yang membuat frustrasi, dengan hanya mencatatkan 14 menit waktu bermain di bawah asuhan Xabi Alonso. Untuk membantunya pulih sepenuhnya dari masalah betis yang tak kunjung hilang, Caicedo tidak dimasukkan dalam skuad Ekuador terbaru untuk laga internasional melawan Korea Selatan, Jepang, dan Panama. Terlepas dari keterlibatannya yang terbatas, Chelsea jelas merindukan kehadirannya di lini tengah, karena Caicedo tetap menjadi salah satu nama pertama dalam susunan pemain saat benar-benar bugar dan tampil optimal untuk klub.

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    Apa langkah selanjutnya untuk Caicedo?

    Ke depannya, Caicedo perlu memastikan dokumen mengemudinya sudah sepenuhnya diperbarui agar terhindar dari masalah hukum lebih lanjut. Di lapangan, Alonso baru-baru ini memberi harapan terkait kebugarannya dengan mengatakan: "Kami tidak perlu khawatir." Sang manajer mengisyaratkan Caicedo kian dekat untuk kembali bermain dan bisa tampil saat Chelsea menghadapi Bournemouth.

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