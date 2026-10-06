Caicedo kini telah diperintahkan untuk mendapatkan dokumen yang benar bagi kendaraannya, yang mampu melaju hingga 249 km/jam dan berakselerasi ke 97 km/jam hanya dalam 3,8 detik.

Menyusul insiden awal tahun lalu ketika mobil itu disita, Chelsea menepis masalah tersebut sebagai "urusan pribadi". Gangguan di luar lapangan ini datang ketika Caicedo, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada 2023 dengan nilai transfer rekor saat itu sebesar £115 juta, terus menghadapi kesulitan di lapangan akibat cedera betis yang berkepanjangan.