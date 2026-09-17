Bintang Chelsea Joao Pedro mundur dari skuad Brasil saat Carlo Ancelotti memanggil Matheus Martinelli dari Fluminense untuk Selecao dengan wajah baru

Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti terpaksa melakukan perubahan pertamanya pada skuad setelah kabar bahwa Pedro tidak lagi tersedia untuk jeda internasional mendatang. Penyerang itu mengalami cedera yang membuatnya absen dari perjalanan tim nasional ke Oseania dan Asia. Ini menjadi kemunduran yang membuat frustrasi bagi sang pemain, yang ingin memantapkan diri sebagai sosok reguler di bawah pelatih asal Italia tersebut setelah tidak masuk skuad Piala Dunia sebelumnya.

"Pemain Fluminense Martinelli dipanggil pada Rabu ini oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk laga-laga persahabatan Tim Nasional Brasil melawan Australia dan India, pada FIFA Matchday berikutnya. Pemain tersebut akan menggantikan striker Chelsea Joao Pedro, yang cedera," demikian CBF mengonfirmasi kabar tersebut di situs resmi mereka.