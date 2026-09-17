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Bintang Chelsea Joao Pedro mundur dari skuad Brasil saat Carlo Ancelotti memanggil Matheus Martinelli dari Fluminense untuk Selecao dengan wajah baru
Chelsea dan Brasil mendapat pukulan akibat cedera
Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti terpaksa melakukan perubahan pertamanya pada skuad setelah kabar bahwa Pedro tidak lagi tersedia untuk jeda internasional mendatang. Penyerang itu mengalami cedera yang membuatnya absen dari perjalanan tim nasional ke Oseania dan Asia. Ini menjadi kemunduran yang membuat frustrasi bagi sang pemain, yang ingin memantapkan diri sebagai sosok reguler di bawah pelatih asal Italia tersebut setelah tidak masuk skuad Piala Dunia sebelumnya.
"Pemain Fluminense Martinelli dipanggil pada Rabu ini oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk laga-laga persahabatan Tim Nasional Brasil melawan Australia dan India, pada FIFA Matchday berikutnya. Pemain tersebut akan menggantikan striker Chelsea Joao Pedro, yang cedera," demikian CBF mengonfirmasi kabar tersebut di situs resmi mereka.
- Getty Images Sport
Performa sensasional Joao Pedro bersama Chelsea
Cedera ini datang pada momen yang sangat kejam bagi Pedro, yang bisa dibilang menjadi pemain menyerang paling efektif di Premier League sepanjang bulan pertama musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam empat pertandingan pertama Chelsea, sebuah catatan statistik yang menempatkannya di puncak liga untuk kontribusi gol secara langsung.
Meski namanya dicoret dari skuad yang berangkat ke Piala Dunia di Qatar, yang menurut laporan menunjukkan bahwa ia menjadi sosok yang kurang beruntung untuk disingkirkan demi mengakomodasi Neymar, Pedro memaksa dirinya kembali masuk ke dalam perbincangan tim nasional berkat konsistensinya semata. Ancelotti jelas sudah cukup melihat kiprahnya di London untuk menjadikannya sebagai pilar utama dari lini serang berwajah baru ini.
Ancelotti fokus pada generasi baru
Pemilihan Martinelli sejalan dengan strategi lebih luas Ancelotti untuk mengintegrasikan talenta-talenta baru ke dalam skuad Brasil. Sejak mengambil alih, mantan pelatih Real Madrid itu telah menegaskan bahwa ia berniat memanfaatkan periode setelah Piala Dunia terakhir untuk mengevaluasi generasi berikutnya dari bintang-bintang Brasil. Skuad untuk pertandingan mendatang melawan Australia dan India menonjol karena wajah mudanya, dengan delapan pemain debutan dan beberapa pemain yang saat ini tampil gemilang di kasta tertinggi sepak bola Brasil.
Ancelotti menjelaskan visinya untuk masa depan juara dunia lima kali itu. Juru taktik asal Italia tersebut mengatakan: "Ini adalah daftar yang seimbang, dengan pemain-pemain yang berada di Piala Dunia. Ini akan penting untuk generasi berikutnya. Kami memiliki pemain-pemain muda, yang punya kualitas untuk mewakili Tim Nasional di masa depan, dalam beberapa tahun ke depan, dan juga pemain-pemain yang tampil sangat baik di Campeonato Brasileiro. Kami harus memprioritaskan pemain-pemain muda yang akan cukup umur untuk Piala Dunia berikutnya, atau Copa America berikutnya."
- AFP
Transisi yang mulus dengan bimbingan pemain veteran
Meski fokus sepenuhnya tertuju pada masa depan, Ancelotti tidak sepenuhnya meninggalkan pengalaman. Skuad ini masih diperkuat nama-nama mapan seperti Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr., dan Raphinha. Sang pelatih meyakini para pemain senior ini penting untuk menjaga standar dan membantu para pemain muda beradaptasi dengan tekanan saat mewakili Brasil. Dengan mengelilingi para debutan dengan para pemenang yang sudah terbukti, Ancelotti berharap bisa menciptakan lingkungan di mana transisi antargenerasi dapat terjadi secara alami tanpa mengorbankan daya saing tim dalam laga-laga persahabatan mendatang.
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