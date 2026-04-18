Bintang Chelsea bersedia bergabung dengan West Ham pada bursa transfer musim panas nanti - namun hanya jika mereka terhindar dari degradasi

Menjelang laga melawan Crystal Palace, Nuno memuji kontribusi yang telah diberikan Disasi sejak bergabung dengan klub. Meskipun bek tersebut sempat jarang diturunkan saat masih di Chelsea, sang manajer menegaskan bahwa keyakinannya terhadap sang pemain tak pernah goyah. "Dia bergabung dengan kepercayaan diri yang tinggi dan yakin pada kemampuannya sendiri. Percayalah, Axel tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Dia adalah anak yang sangat positif. Dia datang dengan komitmen untuk membantu dan sangat menyadari situasi yang kami hadapi," kata Nuno kepada wartawan.

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan dengan membahas perjalanan Disasi di berbagai klub belakangan ini, dengan menyatakan: "Dalam hidup, Anda mengalami pasang surut, kekecewaan, kebahagiaan, jadi itulah realitas hidup. Ini bukan soal dianggap habis dan harus membuktikan sesuatu kepada siapa pun."