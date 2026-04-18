Goal.com
Live
nuno-espirito-santo
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Bintang Chelsea bersedia bergabung dengan West Ham pada bursa transfer musim panas nanti - namun hanya jika mereka terhindar dari degradasi

Transfers
West Ham United
Premier League
Chelsea
A. Disasi
N. Espirito Santo

Axel Disasi dilaporkan telah membuka peluang untuk pindah secara permanen ke West Ham United pada musim panas ini. Pemain asal Prancis itu telah menikmati masa-masa yang lebih bersemangat di London Stadium di bawah asuhan Nuno Espirito Santo, meskipun masa depannya dalam jangka panjang di London Timur masih bergantung pada syarat penting terkait status liga klub tersebut.

  • Disasi siap berkomitmen pada proyek Hammers

    Bek berusia 28 tahun itu bergabung dengan The Hammers pada bursa transfer musim dingin melalui kesepakatan yang membuat David Sullivan merogoh kocek sebesar £2 juta untuk biaya peminjaman, dan ia dengan cepat menjadi pilar utama lini pertahanan asuhan Nuno. Menurut laporan dari The Athletic, "sumber yang mengetahui" yang dekat dengan sang pemain mengisyaratkan bahwa Disasi siap untuk memulai pembicaraan resmi terkait kontrak jangka panjang begitu musim ini berakhir. Mantan pemain Monaco ini telah menemukan semangat baru di London Timur setelah masa-masa sulit di Chelsea dan kesulitan mendapatkan menit bermain selama masa peminjaman di Aston Villa musim lalu.

    • Iklan
  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kelangsungan hidup adalah kunci dari rencana transfer Nuno

    Meskipun prospek untuk mengikat Disasi secara permanen merupakan dorongan besar bagi Nuno, kenyataan di lapangan ditentukan oleh klasemen liga. West Ham saat ini tengah berjuang untuk bertahan di liga, dan dipahami bahwa degradasi ke Championship secara efektif akan mengakhiri segala harapan untuk mempertahankan pemain asal Prancis tersebut. Disasi sangat ingin terus bermain di level tertinggi dan hanya akan berkomitmen pada The Hammers jika mereka tetap berada di Premier League musim depan. Nuno, yang telah menjalin hubungan kerja yang kuat dengan bek tengah tersebut, sangat ingin mempertahankannya. Namun, implikasi finansial dan olahraga dari degradasi berarti bahwa "pintu terbuka" untuk kepindahan tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan klub untuk menghindari degradasi di pekan-pekan terakhir musim ini.

  • Nuno memuji keyakinan diri Disasi yang tak tergoyahkan

    Menjelang laga melawan Crystal Palace, Nuno memuji kontribusi yang telah diberikan Disasi sejak bergabung dengan klub. Meskipun bek tersebut sempat jarang diturunkan saat masih di Chelsea, sang manajer menegaskan bahwa keyakinannya terhadap sang pemain tak pernah goyah. "Dia bergabung dengan kepercayaan diri yang tinggi dan yakin pada kemampuannya sendiri. Percayalah, Axel tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Dia adalah anak yang sangat positif. Dia datang dengan komitmen untuk membantu dan sangat menyadari situasi yang kami hadapi," kata Nuno kepada wartawan.

    Pelatih asal Portugal itu melanjutkan dengan membahas perjalanan Disasi di berbagai klub belakangan ini, dengan menyatakan: "Dalam hidup, Anda mengalami pasang surut, kekecewaan, kebahagiaan, jadi itulah realitas hidup. Ini bukan soal dianggap habis dan harus membuktikan sesuatu kepada siapa pun."

  • West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dampak lanjutan bagi Mavropanos

    Menentukan masa depan Disasi bukan hanya soal satu pemain; hal ini juga bisa menentukan nasib rekan setimnya di lini belakang, Konstantinos Mavropanos. Keduanya telah membentuk kemitraan yang tangguh yang menarik perhatian beberapa klub papan atas. Ada keyakinan yang semakin kuat di dalam klub bahwa jika Disasi menandatangani kontrak permanen, hal itu akan mendorong pemain internasional Yunani tersebut untuk menolak tawaran dari klub lain dan tetap bertahan di London Stadium. Mavropanos tampak seperti pemain yang berbeda sejak kedatangan Disasi, yang telah menarik minat signifikan dari klub-klub rival di Liga Premier.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
West Ham United crest
West Ham United
WHU