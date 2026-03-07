Bintang Chelsea & Lionesses, Lauren James, menegaskan bahwa dia 'sangat disalahpahami' - dengan 'kepribadian yang pemalu' sering disalahartikan sebagai 'kesombongan'

Kemampuan luar biasa, kecemerlangan di panggung besar, dan saudara laki-lakinya yang sama-sama berbakat, Reece, tak terhindarkan menarik perhatian dan sorotan. Namun, James tidak menyukai perhatian tersebut dan merasa dia dituduh secara tidak adil karena dianggap acuh tak acuh.

"Saya sangat disalahpahami," kata James dalam wawancara dengan The Times. "Karena saya adalah orang yang santai, terkadang terlihat seolah-olah saya tidak peduli, padahal sebenarnya saya sangat peduli. Itulah sifat saya."

Penyerang itu mengakui bahwa ketenaran seringkali disertai dengan kritik pribadi yang tidak adil. "Kadang-kadang itu bagus. Tapi kadang-kadang ada banyak kritik, yang bisa tentang saya sebagai orang, padahal mereka tidak mengenal saya," tambahnya.

James berharap keterbukaannya dapat membantu atlet introvert lainnya merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. "Semoga ini menginspirasi gadis-gadis lain yang bermain sepak bola dan memiliki sifat serupa," katanya. "Mereka santai, introvert, dan tidak suka berbicara dengan semua orang. Kadang-kadang hal itu bisa terlihat sombong, tapi sebenarnya mereka tidak tahu seberapa pemalu kamu. Tidak apa-apa tidak berbicara. Saya tahu bagaimana rasanya ketika tidak ingin berbicara dengan semua orang. Satu hal yang harus selalu kamu lakukan adalah menjadi diri sendiri karena, pada akhirnya, kebahagiaanmu yang penting."