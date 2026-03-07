Getty Images Sport
Bintang Chelsea & Lionesses, Lauren James, menegaskan bahwa dia 'sangat disalahpahami' - dengan 'kepribadian yang pemalu' sering disalahartikan sebagai 'kesombongan'
Menantang persepsi tentang karakternya
Bintang Chelsea dan Inggris ini telah menanggapi kesalahpahaman yang sering muncul mengenai sikapnya di dalam dan di luar lapangan. Di usia 24 tahun, James telah menjadi salah satu figur paling dikenal di dunia sepak bola wanita, namun ia mengakui bahwa kepribadiannya yang alami dan pendiam sering kali disalahartikan oleh mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi.
Ia percaya bahwa pendekatan tenangnya terhadap permainan sering kali disalahartikan sebagai kurangnya gairah. Setelah menghadapi sorotan intens sejak penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2023, penyerang ini kini fokus untuk tetap setia pada dirinya sendiri sambil menghadapi tekanan di level sepak bola elit.
Perjuangan menghadapi pengawasan publik
Kemampuan luar biasa, kecemerlangan di panggung besar, dan saudara laki-lakinya yang sama-sama berbakat, Reece, tak terhindarkan menarik perhatian dan sorotan. Namun, James tidak menyukai perhatian tersebut dan merasa dia dituduh secara tidak adil karena dianggap acuh tak acuh.
"Saya sangat disalahpahami," kata James dalam wawancara dengan The Times. "Karena saya adalah orang yang santai, terkadang terlihat seolah-olah saya tidak peduli, padahal sebenarnya saya sangat peduli. Itulah sifat saya."
Penyerang itu mengakui bahwa ketenaran seringkali disertai dengan kritik pribadi yang tidak adil. "Kadang-kadang itu bagus. Tapi kadang-kadang ada banyak kritik, yang bisa tentang saya sebagai orang, padahal mereka tidak mengenal saya," tambahnya.
James berharap keterbukaannya dapat membantu atlet introvert lainnya merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. "Semoga ini menginspirasi gadis-gadis lain yang bermain sepak bola dan memiliki sifat serupa," katanya. "Mereka santai, introvert, dan tidak suka berbicara dengan semua orang. Kadang-kadang hal itu bisa terlihat sombong, tapi sebenarnya mereka tidak tahu seberapa pemalu kamu. Tidak apa-apa tidak berbicara. Saya tahu bagaimana rasanya ketika tidak ingin berbicara dengan semua orang. Satu hal yang harus selalu kamu lakukan adalah menjadi diri sendiri karena, pada akhirnya, kebahagiaanmu yang penting."
Mengatasi cedera
Meskipun kehadirannya di luar lapangan terkesan tenang, James tetap sangat ambisius di lapangan saat ia berusaha pulih dari serangkaian cedera kaki, betis, dan otot paha.
"Saya hanya berusaha menemukan ritme dan kembali ke performa terbaik saya," tambah James. "Ketika Anda mengalami begitu banyak cedera kecil, butuh waktu untuk kembali mempercayai tubuh Anda dalam melakukan hal-hal tertentu, baik itu meledak dengan cepat atau mengalahkan pemain lawan," ujarnya. "Meskipun tubuh Anda baik-baik saja, Anda tetap harus berjuang. Saya mulai merasa lebih seperti diri saya sendiri lagi, dan semoga saya bisa membangun dari situ."
Buru trofi bersama The Blues
Chelsea saat ini tengah berjuang keras dalam persaingan yang semakin ketat untuk gelar WSL, berada di posisi ketiga dengan 33 poin dari 16 pertandingan, satu poin di belakang Manchester United yang berada di posisi kedua dan sembilan poin di belakang pemimpin klasemen Manchester City. Namun, sebelum pertandingan WSL melawan Brighton pada 18 Maret, mereka akan menghadapi United di final Piala Liga Wanita pada akhir pekan depan. James sedang bersama timnas Inggris dan berpotensi tampil melawan Islandia pada Sabtu.
