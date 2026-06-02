Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Chelsea, Alejandro Garnacho, memamerkan tato baru berukuran besar yang terinspirasi dari film dan menutupi seluruh punggungnya
Tinta ikonik untuk pemain sayap The Blues
Penyerang berusia 21 tahun ini baru-baru ini bertemu dengan seniman terkenal dunia, Joaquin Ganga, untuk menyelesaikan tato yang menutupi seluruh punggungnya. Desain tersebut menampilkan penggambaran detail dari penampilan legendaris Heath Ledger sebagai Joker dalam film The Dark Knight tahun 2008. Dalam karya seni tersebut, karakter tersebut terlihat memegang kartu remi bersama dengan kalimat andalannya yang mengerikan: "Why so serious?".
Ganga adalah tokoh besar di industri ini, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan bintang-bintang global seperti LeBron James, Drake, dan Post Malone. Untuk mewujudkan proyek besar ini, Garnacho melakukan perjalanan untuk menemui seniman yang berbasis di Los Angeles tersebut, yang membagikan video hasil akhirnya di Instagram.
Galeri penghormatan terhadap budaya pop
Seni tato Garnacho berfungsi sebagai peta minat pribadinya, dengan beberapa tato yang didedikasikan untuk acara televisi dan film favoritnya. Ia terkenal memiliki karakter dari serial thriller Amerika *Prison Break*—termasuk Michael Scofield dan Lincoln Burrows—yang ditato di lengan kanannya. Tangan kirinya menampilkan penghormatan kepada *Stranger Things*, dengan aktris Millie Bobby Brown dalam perannya sebagai Eleven.
Koleksi pria asal Argentina ini tidak hanya terbatas pada media Barat, karena ia juga menampilkan adegan dari manga sepak bola Jepang Captain Tsubasa di betisnya. Namun, karya Joker yang baru ini tidak diragukan lagi merupakan yang paling ambisius hingga saat ini, mengubah seluruh punggungnya menjadi kanvas untuk salah satu tokoh Hollywood yang paling dikenal.
Klub-klub besar Serie A mengincar Garnacho
Meskipun sang pemain sayap tengah menjadi sorotan karena penampilannya di luar lapangan, masa depannya di Stamford Bridge tetap menjadi bahan spekulasi yang hangat. Meskipun datang dengan reputasi yang sangat baik, ia kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di London.
The Blues dilaporkan siap mendengarkan tawaran setelah ia hanya mencetak delapan gol di semua kompetisi selama musim debutnya.
Kurangnya performa di liga domestik tidak menghalangi minat klub-klub di Italia, di mana potensinya masih dianggap sebagai pemain elit. Napoli telah lama tertarik pada sang penyerang, memandangnya sebagai opsi serangan yang dinamis. Namun, setiap transfer akan bergantung pada tuntutan finansial Chelsea, karena klub tersebut berupaya mengembalikan sebagian besar biaya yang mereka bayarkan kepada Manchester United hanya 12 bulan yang lalu.
- Getty Images Sport
Persaingan empat arah untuk merebut talenta Argentina
Napoli bukanlah satu-satunya klub Serie A yang terus memantau perkembangan di London Barat. Juventus, AC Milan, dan Roma dilaporkan telah mendapat informasi mengenai ketersediaan sang pemain melalui perantara. Klub-klub tersebut sedang mencari pemain sayap baru dan meyakini bahwa lingkungan taktis di sepak bola Italia dapat membantu pemain berusia 21 tahun itu kembali ke performa terbaiknya.