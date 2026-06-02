Bintang Chelsea, Alejandro Garnacho, memamerkan tato baru berukuran besar yang terinspirasi dari film dan menutupi seluruh punggungnya

Penyerang berusia 21 tahun ini baru-baru ini bertemu dengan seniman terkenal dunia, Joaquin Ganga, untuk menyelesaikan tato yang menutupi seluruh punggungnya. Desain tersebut menampilkan penggambaran detail dari penampilan legendaris Heath Ledger sebagai Joker dalam film The Dark Knight tahun 2008. Dalam karya seni tersebut, karakter tersebut terlihat memegang kartu remi bersama dengan kalimat andalannya yang mengerikan: "Why so serious?".

Ganga adalah tokoh besar di industri ini, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan bintang-bintang global seperti LeBron James, Drake, dan Post Malone. Untuk mewujudkan proyek besar ini, Garnacho melakukan perjalanan untuk menemui seniman yang berbasis di Los Angeles tersebut, yang membagikan video hasil akhirnya di Instagram.



