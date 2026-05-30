Bintang Bournemouth, Marcos Senesi, menyetujui kepindahannya ke klub rival di Liga Premier dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun

Transfer ini menjadi bagian utama dari perombakan skuad yang krusial di bawah asuhan manajer Roberto De Zerbi, yang bertekad untuk memperbaiki musim yang berantakan di kasta tertinggi. Berbicara setelah kemenangan tipis 1-0 atas Everton yang memastikan kelangsungan tim di liga, ia menyatakan: “Hari ini kita menutup satu bab dan membuka bab baru.

"Kami tidak punya waktu. Kami harus mempersiapkan musim depan, kami harus membangun tim yang lebih kuat. Saya sangat senang dan sangat bangga pada setiap anggota tim. Apa yang kami lakukan luar biasa, tapi itu sudah berlalu. Kini kami harus melangkah maju dan mempersiapkan masa depan klub kami.

"Saya datang di saat yang sulit dan saya rasa hal itu membuat kami lebih kuat. Kami pasti bisa menjadi lebih baik - sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai klub, dan kami tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.”