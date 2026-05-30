Bintang Bournemouth, Marcos Senesi, menyetujui kepindahannya ke klub rival di Liga Premier dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun
Spurs berhasil mendatangkan bek yang diincar
Menurut talkSPORT, Tottenham berhasil memenangkan persaingan untuk merekrut Senesi setelah meresmikan kesepakatan prinsip yang awalnya dicapai pada bulan April. Bournemouth sudah pasrah akan kehilangan bek tengah tersebut sejak ia menolak tawaran kontrak baru pada Desember lalu. Meskipun ada minat transfer yang kuat dari Chelsea, Manchester United, Juventus, dan Atlético Madrid, pemain asal Amerika Selatan itu memilih Spurs untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang.
De Zerbi menuntut perombakan segera
Transfer ini menjadi bagian utama dari perombakan skuad yang krusial di bawah asuhan manajer Roberto De Zerbi, yang bertekad untuk memperbaiki musim yang berantakan di kasta tertinggi. Berbicara setelah kemenangan tipis 1-0 atas Everton yang memastikan kelangsungan tim di liga, ia menyatakan: “Hari ini kita menutup satu bab dan membuka bab baru.
"Kami tidak punya waktu. Kami harus mempersiapkan musim depan, kami harus membangun tim yang lebih kuat. Saya sangat senang dan sangat bangga pada setiap anggota tim. Apa yang kami lakukan luar biasa, tapi itu sudah berlalu. Kini kami harus melangkah maju dan mempersiapkan masa depan klub kami.
"Saya datang di saat yang sulit dan saya rasa hal itu membuat kami lebih kuat. Kami pasti bisa menjadi lebih baik - sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai klub, dan kami tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.”
Perkembangan taktis di London Utara
Tottenham, yang juga telah merekrut pemain bebas transfer Andy Robertson, berencana memanfaatkan Senesi untuk mengubah secara signifikan dinamika pertahanan mereka. Bek tersebut tampil sebagai starter dalam 37 pertandingan liga pada musim 2025-26, menyumbang lima assist yang membantu Bournemouth meraih posisi keenam yang bersejarah. Umpan-umpannya yang luar biasa dalam memecah barisan pertahanan lawan akan memberikan De Zerbi alternatif taktis yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan serangan langsung dan agresif yang dilakukan oleh bek tengah sayap kiri saat ini, Micky van de Ven.
Masa depan yang kontras bagi kedua klub
Senesi harus segera bangkit dari kekecewaan karena tidak masuk dalam skuad akhir Argentina untuk Piala Dunia. Sementara itu, Bournemouth tengah menghadapi masa transisi yang sangat berat, di mana manajer Andoni Iraola sedang mengurus kepindahannya untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Setelah sebelumnya terkena dampak berat akibat kepergian beberapa pemain, jajaran petinggi The Cherries harus bekerja keras untuk mempertahankan pemain kunci seperti Rayan, Eli Junior Kroupi, dan Alex Scott menjelang penampilan perdana mereka di Liga Europa.