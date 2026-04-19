Bintang-bintang masa depan Timnas AS: Taylor Twellman menyebut dua talenta muda yang ‘istimewa’, namun menolak memberi label ‘Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo berikutnya’ kepada para wonderkid remaja tersebut
Bintang-bintang baru dalam sistem Red Bull
Dalam wawancara eksklusif dengan Men’s Journal, Twellman menyebut New York Red Bulls sebagai contoh utama pengembangan pemain muda kelas atas. Klub tersebut telah berhasil mengintegrasikan talenta lokal yang menjanjikan, khususnya penyerang tengah berusia 18 tahun Julian Hall dan gelandang tengah berusia 17 tahun Adri Mehmeti. Kedua remaja ini sudah memberikan kontribusi signifikan di tim utama. Hall tampil produktif dengan mencetak tujuh gol dalam 10 penampilan, sementara Mehmeti telah menunjukkan performa yang solid di lini tengah dengan 10 penampilan di semua kompetisi, serta mencetak satu gol dalam delapan pertandingan liga. Twellman menyebut kedua pemain muda ini sebagai pemain yang menonjol di Amerika Utara.
Menolak perbandingan dengan pemain legendaris
Meskipun memiliki statistik yang mengesankan dan karier yang meroket, sang analis dengan cepat menepis perbandingan-perbandingan yang berlebihan terhadap duo New York Red Bulls tersebut. Ketika ditanya apakah ada pemain muda yang mirip dengan legenda-legenda sepak bola sepanjang masa, ia memberikan pandangan yang sangat hati-hati. "Pertama-tama, saya tidak akan pernah menyebut seseorang sebagai 'Ronaldo, Messi, atau Pelé berikutnya' karena itu juga tidak adil," jelas Twellman. "Namun, kami memiliki pemain-pemain muda di liga ini yang benar-benar sangat menarik. Saya pikir liga ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam benar-benar menjadikan ini sebagai ajang untuk memainkan para pemain muda. Lihat saja New York Red Bulls, Hall dan Mehmeti. Kedua pemain muda ini benar-benar istimewa."
Menyusun inti tim untuk babak penyisihan grup Piala Dunia
Meskipun pengembangan pemain muda berjalan lancar, fokus utama saat ini tetap tertuju pada kampanye Piala Dunia tim nasional yang akan datang. Terpilih berada di Grup D bersama Australia, Paraguay, dan Turki, skuad ini akan menghadapi ujian yang krusial. Kesuksesan di grup ini sepenuhnya bergantung pada performa puncak dari para pemain inti yang sudah mapan. Twellman meyakini bahwa tiga pemain tertentu menentukan ritme tim, seperti yang ia katakan: "Tiga pemain yang harus menampilkan performa terbaik mereka di Piala Dunia ini adalah Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tyler Adams. Ketiga pemain itulah yang menentukan denyut nadi tim. Mereka adalah wajah-wajah tim."
Menatap panggung global
Ke depan, tim nasional harus melewati babak penyisihan grup yang penuh tantangan untuk membangun momentum yang sangat penting. Jika para pemain inti mereka yang berkarier di Eropa dapat mencapai performa terbaik, dan para talenta muda dalam negeri terus berkembang pesat, tuan rumah akan berada dalam posisi yang kuat untuk melaju jauh dan menantang para tim elit dunia di bawah asuhan Mauricio Pochettino musim panas ini.