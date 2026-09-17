Getty/GOAL
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'Bintang-bintang harus sejajar' agar Jude Bellingham atau Declan Rice mencapai apa yang tidak bisa dilakukan Steven Gerrard dan Frank Lampard, dengan Michael Owen membahas peluang Ballon d'Or
Owen adalah orang Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d'Or
Mantan striker Liverpool, Real Madrid, dan Manchester United Owen tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih pengakuan semacam itu. Untuk saat ini, ia masih menjadi orang Inggris terakhir, dan baru yang keempat secara keseluruhan, yang memuncaki voting Ballon d’Or. Ia melakukannya pada 2001.
Harry Kane berharap mengakhiri paceklik selama 25 tahun itu, dengan striker tajam Bayern Munich tersebut sangat diperhitungkan dalam perebutan predikat ‘pemain terbaik di dunia’. Ia mencetak 61 gol di level klub musim lalu, sambil menambahkan 12 gol lagi ke dalam catatan tersebut sebagai kapten negaranya.
Angka-angka itu, yang menempatkan pemain 33 tahun yang tetap prima tersebutdi level Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dinilai telah membuatnya seolah menaruh satu tangan pada Ballon d’Or 2026. Namun, masih ada sejumlah pesaing serius lainnya.
Bellingham dan Rice sama-sama masuk dalam daftar nominasi terbaru, tetapi baik ‘Galactico’ Real Madrid itu maupun pemenang gelar bersama Arsenal tersebut tidak dianggap sebagai unggulan terdepan. Waktu mereka mungkin akan tiba, dengan standar individu impresif yang terus dipertahankan, sementara trofi domestik, kontinental, dan internasional paling bergengsi masih diperebutkan.
Beberapa pendahulu legendaris seperti Gerrard dan Lampard tidak pernah mendapatkan momen mereka saat berbicara soal pemungutan suara Ballon d’Or, meski di antara mereka berhasil memenangi trofi Premier League dan Liga Champions, jadi bisakah Rice atau Bellingham melangkah beberapa tingkat lebih jauh?
- Getty
Bagaimana Rice & Bellingham bisa meraih Bola Emas?
Saat ditanya apakah takdir akan memainkan peran besar dalam peluang dua gelandang penuh energi itu untuk meraih Ballon d'Or, Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu para pemain Inggris membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL: "Anda baru saja mengatakannya, bintang-bintang harus selaras. Jelas Anda harus menjadi pemain yang luar biasa, tetapi juga berada di tim yang luar biasa, memenangi trofi-trofi luar biasa, bintang-bintang benar-benar harus selaras. Itulah kuncinya.
"Anda melihat poin-poin yang menurut mereka menjadi dasar pemungutan suara, dan memang itu. Itulah hal utamanya. Jadi, Anda tidak bisa menjadi pemain yang benar-benar luar biasa di tim yang tidak memenangi apa pun, atau lebih tepatnya, tanpa pencapaian.
"Anda bisa mengatakan seseorang seperti [Kylian] Mbappe tidak memenangi apa pun musim ini, jadi mengapa dia masuk dalam perdebatan itu? Tetapi ketika Anda melihatnya, dia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions, pencetak gol terbanyak di La Liga, dan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Itu sangat mengesankan, bukan pencapaian kecil salah satunya. Jadi, itulah batasnya.
"Bintang-bintang benar-benar harus selaras. Tetapi sosok seperti yang Anda sebutkan tadi, khususnya Jude Bellingham, punya sedikit sentuhan bintang tentang dirinya, tentu saja. Dia bermain di tim yang tepat yang bisa memenangi trofi yang tepat, dan jika dia menjadi peran utama, penampil utama, saat England menjalani turnamen besar yang bagus, maka itulah jenis hal yang bisa membuat Anda memenanginya."
Para superstar dari Inggris diperkirakan akan menjadi kandidat kuat
Mantan pemain internasional Inggris lainnya, Gareth Barry, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya siapa orang Inggris berikutnya yang akan mengangkat Ballon d’Or: “Sayangnya, Bellingham, dia tampil luar biasa sejak berada di Real Madrid dan melakukan hal-hal hebat, tetapi, jelas, cedera mungkin sedang merugikannya saat ini.
“Bagi saya, Declan Rice adalah gelandang terbaik di Eropa, yang paling konsisten. Statistiknya terus membaik. Setelah beralih dari gelandang bertahan ke nomor delapan, dia tampil sensasional. Ditambah lagi, ada bola-bola matinya. Bagi saya, dia adalah gelandang terbaik di Eropa.
“Dan Harry Kane, angkanya luar biasa. Jadi, para pemain itu harus ada dalam setiap pembahasan. Tetapi, kemudian itu soal memenangkan trofi. Jika Anda ingin memenangkan Ballon d'Or, sayangnya, itu bukan hanya soal kesuksesan individu dan angka-angka. Anda harus berada di tim yang benar-benar memenangkan trofi.”
- Getty/GOAL
Kane yang produktif jadi favorit untuk memenangkan Ballon d'Or pada 2026
Kane tidak memenangi Liga Champions atau Piala Dunia pada 2026, setelah menelan kekecewaan di semifinal pada kedua kompetisi tersebut, tetapi ini bisa menjadi saatnya baginya untuk memenangi Ballon d’Or karena pencapaian individunya tidak bisa diabaikan. Ia juga memenangi gelar Bundesliga dan Piala Jerman bersama Bayern, sehingga tidak sepenuhnya tanpa trofi utama.
Bellingham dan Rice seharusnya masuk dalam persaingan untuk penghargaan di masa depan, mengingat kemampuan yang mereka miliki, dan akan menjadi kejutan besar jika sekitar dua dekade lagi harus berlalu sebelum bintang lain dari sepak bola Inggris menempati posisi di puncak permainan global.
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