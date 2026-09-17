Mantan striker Liverpool, Real Madrid, dan Manchester United Owen tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih pengakuan semacam itu. Untuk saat ini, ia masih menjadi orang Inggris terakhir, dan baru yang keempat secara keseluruhan, yang memuncaki voting Ballon d’Or. Ia melakukannya pada 2001.

Harry Kane berharap mengakhiri paceklik selama 25 tahun itu, dengan striker tajam Bayern Munich tersebut sangat diperhitungkan dalam perebutan predikat ‘pemain terbaik di dunia’. Ia mencetak 61 gol di level klub musim lalu, sambil menambahkan 12 gol lagi ke dalam catatan tersebut sebagai kapten negaranya.

Angka-angka itu, yang menempatkan pemain 33 tahun yang tetap prima tersebutdi level Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dinilai telah membuatnya seolah menaruh satu tangan pada Ballon d’Or 2026. Namun, masih ada sejumlah pesaing serius lainnya.

Bellingham dan Rice sama-sama masuk dalam daftar nominasi terbaru, tetapi baik ‘Galactico’ Real Madrid itu maupun pemenang gelar bersama Arsenal tersebut tidak dianggap sebagai unggulan terdepan. Waktu mereka mungkin akan tiba, dengan standar individu impresif yang terus dipertahankan, sementara trofi domestik, kontinental, dan internasional paling bergengsi masih diperebutkan.

Beberapa pendahulu legendaris seperti Gerrard dan Lampard tidak pernah mendapatkan momen mereka saat berbicara soal pemungutan suara Ballon d’Or, meski di antara mereka berhasil memenangi trofi Premier League dan Liga Champions, jadi bisakah Rice atau Bellingham melangkah beberapa tingkat lebih jauh?