Kane telah muncul sebagai salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026, dan rekan-rekannya di klub telah memberikan dukungan kepadanya. Bayern Munich mengunggah sebuah video di Instagram, yang menampilkan para kandidat terpilih mereka mendukung kapten Inggris itu.

Olise, yang juga masuk dalam perebutan penghargaan tersebut bersama Dayot Upamecano, tidak ragu saat ditanya mengapa Kane pantas membawa pulang trofi itu, dengan jawaban singkat: "Karena dia adalah pemain terbaik musim lalu."

Kane mencatatkan angka luar biasa sepanjang musim, mencetak 61 gol di semua kompetisi, termasuk 36 gol di Bundesliga dan membukukan hat-trick yang berkesan di final DFB-Pokal untuk memperkuat peluangnya meraih penghargaan individu tertinggi tersebut.