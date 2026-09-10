getty
Diterjemahkan oleh
Bintang Bayern Munich Michael Olise tidak sependapat dengan Thierry Henry dengan mendukung Harry Kane untuk Ballon d'Or
Ruang ganti bersatu di belakang Kane
Kane telah muncul sebagai salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026, dan rekan-rekannya di klub telah memberikan dukungan kepadanya. Bayern Munich mengunggah sebuah video di Instagram, yang menampilkan para kandidat terpilih mereka mendukung kapten Inggris itu.
Olise, yang juga masuk dalam perebutan penghargaan tersebut bersama Dayot Upamecano, tidak ragu saat ditanya mengapa Kane pantas membawa pulang trofi itu, dengan jawaban singkat: "Karena dia adalah pemain terbaik musim lalu."
Kane mencatatkan angka luar biasa sepanjang musim, mencetak 61 gol di semua kompetisi, termasuk 36 gol di Bundesliga dan membukukan hat-trick yang berkesan di final DFB-Pokal untuk memperkuat peluangnya meraih penghargaan individu tertinggi tersebut.
- Getty
Penyerang tengah itu dipuji karena sikap tanpa pamrihnya
Luis Díaz juga sama antusiasnya saat menilai kelebihan Kane, dengan menyoroti bahwa pengaruhnya jauh melampaui kemampuan finisingnya. "Dia melakukan segalanya. Dia menyerang, bertahan, memberi assist," kata Díaz. "Musim lalu dia adalah salah satu pencetak gol terbanyak di seluruh dunia. Itu sebabnya saya pikir dia pantas mendapatkannya. 100%. Dia selalu menginginkan lebih, menolak cepat puas, dan dia membantu Anda sebagai rekan setim untuk berkembang."
Joshua Kimmich menggemakan pernyataan itu: "Selain gol-golnya, dia sangat penting bagi tim. Hal terpenting adalah tim menang, dan dia selalu ingin membantu dengan gol. Jika kami sudah unggul 3-0 dan dia tidak mencetak gol, itu bukan alasan baginya untuk tidak bahagia."
Perbedaan pendapat dalam perebutan kejayaan
Namun, dukungan bulat untuk Kane di Munich sangat kontras dengan perdebatan sengit di sepakbola Eropa. Henry baru-baru ini berpendapat bahwa Mbappé layak menempati posisi teratas, sembari menyebut Olise sebenarnya tampil lebih baik daripada Kane di level domestik. "Saya rasa tahun ini sedikit lebih rumit ... Harry Kane, bukan saya, tetapi pemain terbaik di Jerman tahun lalu adalah Michael Olise,"
kata Henry. Dengan kandidat seperti Rodri dan Lamine Yamal juga mendapat dukungan besar, hasil akhirnya tetap terbuka terhadap penilaian subjektif yang intens.
- Getty Images
Apa selanjutnya bagi para kandidat peraih penghargaan?
Kane akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya di lapangan sebelum mengetahui nasibnya di panggung dunia. Daftar pendek berisi 30 pemain itu akan berujung pada penyerahan trofi bergengsi tersebut dalam sebuah gala bertabur bintang di London pada 26 Oktober. Dunia sepak bola segera akhirnya akan mengetahui apakah Kane atau Mbappé yang secara resmi merebut Ballon d'Or.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami