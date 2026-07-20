AFP
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Bintang Bayern Munich mengonfirmasi perpanjangan kontrak setelah berbulan-bulan melakukan negosiasi
Kebuntuan berakhir setelah Bayern resmi merekrut Laimer
Setelah berbulan-bulan menjalani negosiasi yang alot dan berliku-liku—yang pada beberapa kesempatan sempat terancam mandek sepenuhnya—Bayern akhirnya mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain timnas Austria, Konrad Laimer. Pemain serba bisa berusia 29 tahun ini telah memutuskan untuk tetap berseragam Allianz Arena selama tiga musim ke depan, sehingga secara definitif mengakhiri saga administratif yang rumit yang telah berlangsung di balik layar sebelum tercapainya terobosan ini.
Terobosan ini terjadi tak lama setelah penampilan individu Laimer yang tak kenal lelah di Piala Dunia, di mana ia bermain penuh selama setiap menit untuk Austria sebelum timnya tersingkir di babak 32 besar oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara. Meskipun kondisi fisiknya yang prima di panggung global kembali menegaskan nilainya bagi staf teknis, penyelesaian dokumen kontrak ini membutuhkan kompromi yang signifikan terkait struktur gaji internal klub yang ketat.
Menanggapi kontrak barunya, Laimer mengatakan: “Bagi saya, mengenakan seragam FC Bayern di lapangan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya sering menekankan betapa bahagianya saya di Munich dan betapa menyenangkannya bermain sepak bola di tim ini. Saya telah merasakan hal itu di sini sejak hari pertama. Saya bisa membantu tim di berbagai posisi dan ingin terus memberikan yang terbaik untuk FC Bayern setiap detiknya.”
"Dia bukan Maradona" – Hoeness memicu refleksi atas realitas keuangan
Ketegangan yang mendasari negosiasi tersebut terungkap pada bulan Mei lalu, ketika presiden kehormatan Bayern yang dikenal tegas, Uli Hoeness, secara terbuka menyinggung kebuntuan tersebut. Berbicara secara blak-blakan kepada DAZN di puncak sengketa kontrak, tokoh yang dikenal vokal ini tidak segan-segan menanggapi ekspektasi gaji awal Laimer, memberikan pandangan realistis yang pada akhirnya menentukan arah putaran akhir pembicaraan.
"Saya menghargai Konny, dan dia bekerja sangat keras, tapi dia bukan Diego Maradona," kata Hoeness dengan blak-blakan pada bulan Mei. "Pemain seperti dia harus memahami bahwa ada batasan gaji yang jelas, terlepas dari status bintang yang mereka miliki di dalam skuad." Tidak memberikan ruang untuk salah tafsir mengenai hierarki gaji klub yang ketat, Hoeness menambahkan dengan nada tegas: "Dia adalah pemain penting bagi kami, tetapi dia tentu saja bukan Harry Kane."
Solusi praktis untuk kendaraan andalan yang tak tergantikan
Terlepas dari pertukaran kata-kata tajam di publik, perpanjangan kontrak ini mencerminkan kompromi pragmatis yang memuaskan kedua belah pihak. Sementara kubu Laimer harus menurunkan ekspektasi finansial mereka agar sesuai dengan batasan struktural klub, Bayern menyadari bahwa kehilangan gelandang kelahiran Salzburg ini dengan kesepakatan harga diskon akan meninggalkan kekosongan taktis yang besar dalam hal kedalaman skuad.
Direktur olahraga klub, Christoph Freund, sependapat dengan hal ini, sambil menyoroti nilai-nilai tak terukur yang dibawa Laimer ke Allianz Arena. Freund menyatakan: “Kami sangat menghargai keserbagunaan, semangat, dan konsistensi Konny. Ia secara konsisten menunjukkan kualitasnya, musim demi musim, pertandingan demi pertandingan. Ia adalah panutan karena tidak pernah menyerah dalam memperebutkan bola, terus berkembang, dan juga merupakan sosok kunci di ruang ganti.”
- Getty Images Sport
Eberl memuji keandalan Laimer
Sejak kedatangannya di Munich menjelang musim 2023–24, Laimer telah membuktikan dirinya sebagai jaring pengaman taktis yang andal, dengan mencatatkan 136 penampilan kompetitif serta membantu klub meraih dua gelar Bundesliga, satu DFB-Pokal, dan satu DFL Supercup. Kemampuannya yang langka untuk berpindah dengan mulus antara posisi bek kanan dan gelandang bertahan tengah memberikan jaminan kualitas tinggi bagi manajer menjelang musim domestik dan Eropa yang diprediksi akan sangat berat.
Max Eberl, anggota dewan direksi Bayern bidang olahraga, mengungkapkan antusiasmenya atas kesepakatan tersebut. Eberl menyatakan: “Kami sangat senang Konny melanjutkan perjalanannya di FC Bayern. Ia adalah gambaran nyata dari keandalan di level tertinggi, dan dengan keterampilan serta karakternya, ia merupakan bagian vital dari tim. Ia adalah pemain yang menginspirasi dan memotivasi rekan-rekannya, hari demi hari.”
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