Setelah berbulan-bulan menjalani negosiasi yang alot dan berliku-liku—yang pada beberapa kesempatan sempat terancam mandek sepenuhnya—Bayern akhirnya mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain timnas Austria, Konrad Laimer. Pemain serba bisa berusia 29 tahun ini telah memutuskan untuk tetap berseragam Allianz Arena selama tiga musim ke depan, sehingga secara definitif mengakhiri saga administratif yang rumit yang telah berlangsung di balik layar sebelum tercapainya terobosan ini.

Terobosan ini terjadi tak lama setelah penampilan individu Laimer yang tak kenal lelah di Piala Dunia, di mana ia bermain penuh selama setiap menit untuk Austria sebelum timnya tersingkir di babak 32 besar oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara. Meskipun kondisi fisiknya yang prima di panggung global kembali menegaskan nilainya bagi staf teknis, penyelesaian dokumen kontrak ini membutuhkan kompromi yang signifikan terkait struktur gaji internal klub yang ketat.

Menanggapi kontrak barunya, Laimer mengatakan: “Bagi saya, mengenakan seragam FC Bayern di lapangan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya sering menekankan betapa bahagianya saya di Munich dan betapa menyenangkannya bermain sepak bola di tim ini. Saya telah merasakan hal itu di sini sejak hari pertama. Saya bisa membantu tim di berbagai posisi dan ingin terus memberikan yang terbaik untuk FC Bayern setiap detiknya.”



