AFP
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Bintang Bayern Munich, Luis Diaz, tampil gemilang dalam debutnya di Piala Dunia dan mengantarkan Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan
Diaz yang memegang kendali di Mexico City
Dalam pertandingan yang membutuhkan sentuhan kualitas kelas dunia untuk memecah kebuntuan, Diaz tampil sebagai pahlawan. Mantan pemain Liverpool yang kini menjadi andalan lini serang Bayern Munich itu memberikan sentuhan kreatif yang akhirnya mampu menembus pertahanan Uzbekistan yang tangguh pada babak pertama. Setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang di awal pertandingan, Diaz berubah menjadi pemberi umpan pada menit ke-40. Menerima bola di area berbahaya, Diaz melepaskan umpan akurat ke arah bek sayap Daniel Munoz yang sedang berlari ke depan. Pemain Crystal Palace itu kemudian mencetak gol dengan tendangan voli akrobatik yang melewati penjaga gawang Utkir Yusupov.
- AFP
Para pendatang baru membalas dengan gol bersejarah sebelum bintang Bayern kembali memperlebar keunggulan
Uzbekistan, yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia, tidak gentar menghadapi momen bersejarah ini maupun lautan warna kuning Kolombia di tribun penonton. Di bawah bimbingan Fabio Cannavaro, sang juara Piala Dunia, tim Asia ini tetap disiplin dan kompak, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Momen itu tiba pada menit ke-60 ketika Abbosbek Fayzullaev bereaksi paling cepat terhadap bola pantul dan menyundulnya ke gawang untuk mencetak gol penyama kedudukan yang bersejarah. Gol tersebut memicu perayaan yang meriah di antara segelintir pendukung Uzbekistan, namun kegembiraan itu tak berlangsung lama.
Hanya lima menit setelah kedudukan imbang, Kolombia kembali memimpin, dan sekali lagi Diaz menjadi pusat perhatian. Setelah terjadi pergantian bola di lini tengah, Gustavo Puerta mengoper bola kepada Diaz, yang tendangan datarnya terlalu kuat untuk ditangani Yusupov. Bola meluncur melewati genggaman kiper tersebut untuk mengembalikan keunggulan Kolombia dan menenangkan para pendukung yang datang jauh-jauh.
Diaz menikmati debut impiannya sementara Lorenzo menuntut lebih
Setelah menjadi motor di balik kemenangan tersebut, bintang andalan Bayern itu merenungkan betapa istimewanya penampilan perdananya di Piala Dunia.
"Saya sedang mewujudkan impian masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional dan untuk negara saya," kata bintang berusia 29 tahun itu setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. "Dan apa yang bisa lebih indah daripada berkontribusi dengan sebuah gol dan assist?"
Meskipun meraih kemenangan di laga pembuka, suasana di bangku cadangan tetap tenang. Menyadari perlawanan gigih yang ditunjukkan oleh debutan dari Asia tersebut, manajer Kolombia Nestor Lorenzo menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki seiring berjalannya turnamen.
"Kami tahu pertandingan pertama tidak akan mudah," kata Lorenzo. "Kami sebenarnya bisa mencetak gol dan memperlebar keunggulan, tetapi lawan kami bermain bagus; mereka adalah tim yang sangat kompak dan sulit bagi kami untuk menembus pertahanan mereka. Kami perlu menyelesaikan serangan-serangan kami. Kami menguasai bola cukup lama tetapi tidak menciptakan umpan silang atau tembakan ke gawang; kami perlu memperbaiki hal itu."
Kemenangan ini menempatkan Kolombia pada posisi yang kuat di Grup K menyusul hasil imbang antara Republik Demokratik Kongo dan Portugal dalam pertandingan lain di grup yang sama.
- Getty Images Sport
Campaz memastikan kemenangan sementara Cannavaro menatap ke depan
Gol penentu akhirnya tercipta di menit-menit akhir tambahan waktu ketika pemain pengganti Jaminton Campaz melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang dari Juan Camilo Hernandez ke gawang. Ini merupakan akhir yang pahit bagi Uzbekistan, yang nyaris menyamakan kedudukan lagi ketika pemain remaja Bekhruz Karimov membentur mistar gawang di detik-detik terakhir pertandingan. Skor 3-1 mungkin sedikit menguntungkan Kolombia, namun perbedaan kualitas teknis pada akhirnya menjadi penentu.
Meskipun mengalami kekalahan, Cannavaro melihat banyak hal positif dari ketangguhan timnya. “Kami perlu meningkatkan performa,” kata bek legendaris asal Italia itu. “Mengalahkan Kolombia dan Portugal akan sulit. Namun hari ini kami tetap bertahan dalam pertandingan hingga akhir dan tim tahu kapan harus menahan tekanan serta kapan harus melakukan serangan balik melalui penguasaan bola.” Uzbekistan kini menghadapi perjuangan berat untuk melaju ke babak selanjutnya, sementara Kolombia akan kembali mengandalkan Diaz saat mereka menghadapi ujian yang lebih berat di babak selanjutnya.