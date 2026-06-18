Bintang Bayern Munich, Luis Diaz, tampil gemilang dalam debutnya di Piala Dunia dan mengantarkan Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan

Setelah menjadi motor di balik kemenangan tersebut, bintang andalan Bayern itu merenungkan betapa istimewanya penampilan perdananya di Piala Dunia.

"Saya sedang mewujudkan impian masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional dan untuk negara saya," kata bintang berusia 29 tahun itu setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. "Dan apa yang bisa lebih indah daripada berkontribusi dengan sebuah gol dan assist?"

Meskipun meraih kemenangan di laga pembuka, suasana di bangku cadangan tetap tenang. Menyadari perlawanan gigih yang ditunjukkan oleh debutan dari Asia tersebut, manajer Kolombia Nestor Lorenzo menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki seiring berjalannya turnamen.

"Kami tahu pertandingan pertama tidak akan mudah," kata Lorenzo. "Kami sebenarnya bisa mencetak gol dan memperlebar keunggulan, tetapi lawan kami bermain bagus; mereka adalah tim yang sangat kompak dan sulit bagi kami untuk menembus pertahanan mereka. Kami perlu menyelesaikan serangan-serangan kami. Kami menguasai bola cukup lama tetapi tidak menciptakan umpan silang atau tembakan ke gawang; kami perlu memperbaiki hal itu."

Kemenangan ini menempatkan Kolombia pada posisi yang kuat di Grup K menyusul hasil imbang antara Republik Demokratik Kongo dan Portugal dalam pertandingan lain di grup yang sama.



