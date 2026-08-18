Menurut AS, Musiala kolaps hanya empat menit setelah masuk dari bangku cadangan dalam laga persahabatan antara Bayern Munich dan Heidenheim pada Selasa. Gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, tetapi tak lama kemudian terjatuh tanpa kontak bola, sehingga tim medis bergegas masuk ke lapangan.

Musiala pada akhirnya mampu berjalan keluar lapangan dengan tenaganya sendiri, meski tampak linglung. Insiden yang mengkhawatirkan ini terjadi meski sang pemain telah lolos pemeriksaan medis sebelum pertandingan. Manajer Vincent Kompany memberi Musiala menit bermain karena tes tersebut tidak menunjukkan masalah medis besar apa pun, dan suhu juga terasa jauh lebih sejuk dibandingkan saat insiden sebelumnya.