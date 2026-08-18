Getty Images Sport
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Bintang Bayern Munich Jamal Musiala kembali kolaps di lapangan saat laga persahabatan melawan Heidenheim
Musiala mengalami kolaps kedua dalam sepekan
Menurut AS, Musiala kolaps hanya empat menit setelah masuk dari bangku cadangan dalam laga persahabatan antara Bayern Munich dan Heidenheim pada Selasa. Gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, tetapi tak lama kemudian terjatuh tanpa kontak bola, sehingga tim medis bergegas masuk ke lapangan.
Musiala pada akhirnya mampu berjalan keluar lapangan dengan tenaganya sendiri, meski tampak linglung. Insiden yang mengkhawatirkan ini terjadi meski sang pemain telah lolos pemeriksaan medis sebelum pertandingan. Manajer Vincent Kompany memberi Musiala menit bermain karena tes tersebut tidak menunjukkan masalah medis besar apa pun, dan suhu juga terasa jauh lebih sejuk dibandingkan saat insiden sebelumnya.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran di Leipzig disalahkan pada panas yang menyengat
Insiden terbaru ini terjadi tak lama setelah Musiala kolaps saat Bayern Munich menang 3-1 atas RB Leipzig. Dalam pertandingan itu, Musiala masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-81 dan mencetak gol sebelum terlihat goyah. Rekannya, Ismael Saibari, bereaksi cepat untuk menangkap Musiala, mencegahnya terjatuh keras.
Setelah insiden tersebut, direktur olahraga Bayern Munich Max Eberl menyatakan: "Yang paling penting adalah dia baik-baik saja. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang hal lain," saat ia berupaya menenangkan para suporter. Media Jerman Bild menyebut suhu yang mencapai 33 derajat Celsius di Munich menyebabkan masalah sirkulasi, yang pada awalnya menjelaskan mengapa Musiala kesulitan meski hanya bermain dalam waktu singkat.
Masalah cedera terbaru memperparah kekhawatiran yang terus berlanjut
Insiden yang terjadi secara beruntun ini sangat mengkhawatirkan mengingat masalah cedera serius yang baru-baru ini dialami Musiala. Gelandang itu mengalami patah tulang fibula pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 dan menghabiskan beberapa bulan untuk pemulihan di pinggir lapangan.
Meski Musiala kembali bermain pada Januari, setelah itu ia mengalami kendala pada pergelangan kaki yang memerlukan penanganan hati-hati dari staf medis. Bayern Munich terus memantau perkembangannya dengan saksama, terutama karena ia mengorbankan sebagian besar jeda musim panasnya untuk menjalani program rehabilitasi individu. Melihat Musiala dua kali membutuhkan penanganan medis darurat dalam waktu singkat tentu membuat proses kembalinya ke skuad utama dibayangi kekhawatiran.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Musiala dan Bayern?
Tim medis Bayern Munich kini akan melakukan tes komprehensif untuk menentukan penyebab yang mendasari kolaps berulang ini. Musiala diperkirakan akan absen dari latihan sementara klub menyelidiki masalah tersebut secara menyeluruh. Memastikan kesehatan jangka panjangnya tetap menjadi prioritas mutlak, dan Bayern Munich kemungkinan akan bersikap sangat hati-hati sebelum mengizinkannya kembali bermain di sepak bola kompetitif.
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