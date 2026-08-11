Bintang Bayern Munich Harry Kane akan menerima Sepatu Emas Eropa keduanya setelah musim yang memecahkan rekor

Kane sekali lagi membuktikan dirinya sebagai predator gol utama dalam sepak bola dunia, dengan penyerang Bayern itu dijadwalkan menerima penghargaan Sepatu Emas Eropa pada 19 Agustus. Upacara tersebut, yang mengakui pencetak gol liga paling produktif di benua itu, menyusul kampanye 2025-26 ketika pemain internasional Inggris itu menjebol gawang lawan dengan frekuensi tanpa henti.

Statistik di balik keberhasilan Kane ini sangat mencengangkan, karena ia menutup musim Bundesliga dengan koleksi 36 gol. Jumlah itu setara dengan 72 poin dalam klasemen Sepatu Emas, membuatnya finis dengan nyaman di depan Erling Haaland dari Manchester City dan Kylian Mbappe dari Real Madrid, yang memenangi penghargaan ini pada musim 2024-25. Kemenangan ini menandai kali kedua mantan pemain Tottenham itu merebut trofi tersebut, setelah sukses pertamanya pada musim 2023-24. Kane mencetak rekor dengan 61 gol untuk Bayern di semua kompetisi klub pada musim 2025–26.