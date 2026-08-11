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Bintang Bayern Munich Harry Kane akan menerima Sepatu Emas Eropa keduanya setelah musim yang memecahkan rekor
Penyerang Bayern mengalahkan Haaland dan Mbappe untuk meraih penghargaan utama
Kane sekali lagi membuktikan dirinya sebagai predator gol utama dalam sepak bola dunia, dengan penyerang Bayern itu dijadwalkan menerima penghargaan Sepatu Emas Eropa pada 19 Agustus. Upacara tersebut, yang mengakui pencetak gol liga paling produktif di benua itu, menyusul kampanye 2025-26 ketika pemain internasional Inggris itu menjebol gawang lawan dengan frekuensi tanpa henti.
Statistik di balik keberhasilan Kane ini sangat mencengangkan, karena ia menutup musim Bundesliga dengan koleksi 36 gol. Jumlah itu setara dengan 72 poin dalam klasemen Sepatu Emas, membuatnya finis dengan nyaman di depan Erling Haaland dari Manchester City dan Kylian Mbappe dari Real Madrid, yang memenangi penghargaan ini pada musim 2024-25. Kemenangan ini menandai kali kedua mantan pemain Tottenham itu merebut trofi tersebut, setelah sukses pertamanya pada musim 2023-24. Kane mencetak rekor dengan 61 gol untuk Bayern di semua kompetisi klub pada musim 2025–26.
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Pimpinan Bundesliga memuji konsistensi luar biasa Kane
Dampak yang diberikan Kane terhadap sepak bola Jerman sejak kedatangannya benar-benar transformatif. Direktur pelaksana Bundesliga, Marc Lenz, memuji tinggi pengaruh sang penyerang di level domestik maupun internasional.
"Harry Kane telah membentuk Bundesliga dan sepak bola internasional selama bertahun-tahun dengan penampilan di level yang luar biasa. Dengan 36 gol di Bundesliga musim lalu, ia sekali lagi menunjukkan kualitas istimewanya serta insting mencetak golnya. Memenangkan Golden Shoe untuk kedua kalinya adalah pencapaian yang luar biasa dan menegaskan konsistensinya di level kelas dunia," kata Lenz kepada situs web Bundesliga.
Jerman tetap menjadi rumah bagi para pencetak gol elite Eropa
Sementara Kane menempati posisi teratas, dua wakil Bundesliga lainnya juga tampil di antara para pencetak gol elite di Eropa. Deniz Undav dari VfB Stuttgart finis di posisi kesembilan yang impresif, sementara penyerang Borussia Dortmund Serhou Guirassy menempati posisi ke-13 dalam peringkat akhir.
Pencapaian terbaru Kane memastikan Bundesliga tetap menjadi destinasi utama bagi para penyerang paling efektif di Eropa. Sejarah Sepatu Emas sangat erat terkait dengan sepak bola Jerman, dan Kane kini mengikuti jejak beberapa nama terbesar yang pernah bermain dalam olahraga ini. Figur legendaris seperti Gerd Muller dan Robert Lewandowski sebelumnya pernah memenangkan Sepatu Emas saat bermain di kasta tertinggi Jerman, menetapkan standar tinggi yang kini telah disamai Kane.
- Getty Images
Melanjutkan kemitraan yang sukses dengan Bayern
Saat Kane bersiap meraih Sepatu Emas keduanya, fokus sudah mulai beralih ke apa yang bisa ia capai dalam beberapa tahun ke depan. Hubungan antara sang pemain dan Bayern tampak lebih kuat dari sebelumnya, dengan laporan yang menyebutkan bahwa kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kemitraan sukses mereka. Kane akan ditawari kontrak baru berdurasi tiga tahun, yang akan berlaku hingga sebulan sebelum ia genap berusia 36 tahun.
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